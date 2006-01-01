1 отзыв оставили туристы

Среди узких улиц древнего города затерялось 8 памятников, охраняемых Юнеско. Строгие и неброские фасады старинных церквей скрывают уникальные византийские мозаики, пронесшие в веках идею первозданного христианства. Равенна стала последним пристанищем для Данте Алигьери, завершившего именно тут «Божественную комедию». Здесь же закончилась история 📖 Западной Римской Империи.

Классическая экскурсия ⛳ затрагивает церковь ⛪ Сант-Аполлинаре Нуово, сохранившую мозаики эпохи Теодориха, которые раскрывают нам еретическое течение арианцев, отрицающих догму «Троицы». В храме Сан-Франческо мы увидим крипту раннехристианской церкви, погруженную под воду. В этой церкви в 1321 г. отпевали усопшего Данте, а неподалеку находится капелла, где и похоронен «родончальник итальянского языка». Проходя мимо дворов францисканского монастыря, где Данте заканчивал писать «Божественную Комедию» мы окажемся на центральной площади «дел Пополо». Существенная часть экскурсии 🧭 проходит внутри Сан-Витале — самой красивой церкви Равенны, где мы любуемся мозаиками эпохи императора Юстиньяна и через них вникаем в историю VI века и в идею тогдашнего христианства. В завершении жемчужина Равенны: маленькое, не величественное здание, которое внутри прячет сокровище ослепительной красоты — мавзолей императрицы Галлы Плацидии, одной из самых блестящих женских фигур своей эпохи.

Вышеперечисленный маршрут расcчитан на 3 часа. Если в распоряжении 4 часа, то можно добавить Сан-Аполлинаре-ин-Классе, если 6 часов, то возможно включить осмотр Архиепископского музея и мавзолея Теодориха. 6-и часовая экскурсия позволяет посетить все монументы Равенны, которые охраняются ЮНЕСКО.

За доплату возможно организовать трансфер из Римини/Риччоне/Милано-Мариттима, как для групп, так и для индивидуальных клиентов.