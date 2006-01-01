1 отзыв оставили туристы

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Чудо равеннской мозаики

5
1 отзыв
Константин К.
Константин К. – Гид из Болоньи
Чудо равеннской мозаики
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €150 за человека

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Чудо равеннской мозаики
Чудо равеннской мозаики
Среди узких улиц древнего города затерялось 8 памятников, охраняемых Юнеско. Строгие и неброские фасады старинных церквей скрывают уникальные византийские мозаики, пронесшие в веках идею первозданного христианства. Равенна стала последним пристанищем для Данте Алигьери, завершившего именно тут «Божественную комедию». Здесь же закончилась история 📖 Западной Римской Империи.
Классическая экскурсия ⛳ затрагивает церковь ⛪ Сант-Аполлинаре Нуово, сохранившую мозаики эпохи Теодориха, которые раскрывают нам еретическое течение арианцев, отрицающих догму «Троицы». В храме Сан-Франческо мы увидим крипту раннехристианской церкви, погруженную под воду. В этой церкви в 1321 г. отпевали усопшего Данте, а неподалеку находится капелла, где и похоронен «родончальник итальянского языка». Проходя мимо дворов францисканского монастыря, где Данте заканчивал писать «Божественную Комедию» мы окажемся на центральной площади «дел Пополо». Существенная часть экскурсии 🧭 проходит внутри Сан-Витале — самой красивой церкви Равенны, где мы любуемся мозаиками эпохи императора Юстиньяна и через них вникаем в историю VI века и в идею тогдашнего христианства. В завершении жемчужина Равенны: маленькое, не величественное здание, которое внутри прячет сокровище ослепительной красоты — мавзолей императрицы Галлы Плацидии, одной из самых блестящих женских фигур своей эпохи.
Вышеперечисленный маршрут расcчитан на 3 часа. Если в распоряжении 4 часа, то можно добавить Сан-Аполлинаре-ин-Классе, если 6 часов, то возможно включить осмотр Архиепископского музея и мавзолея Теодориха. 6-и часовая экскурсия позволяет посетить все монументы Равенны, которые охраняются ЮНЕСКО.
За доплату возможно организовать трансфер из Римини/Риччоне/Милано-Мариттима, как для групп, так и для индивидуальных клиентов.
Начало
🚩 Bologna
Место завершения
🏁 .
Чудо равеннской мозаики
Чудо равеннской мозаики
Чудо равеннской мозаики
Чудо равеннской мозаики

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин К.
Константин К.
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1 отзыв оставили туристы

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