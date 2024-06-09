Болонья магическая и эзотерическая

Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям
В средневековой Болонье магия и колдовство процветали даже под угрозой инквизиции. Гуляя по колоритным улицам и площадям, вы окунетесь в мир алхимии, масонства и культа богини Исиды.

Расшифруете иудейское послание на
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стенах старинной академии и узнаете, как шотландский астролог организовал в местном дворце оккультное мероприятие. На Пьяцца Маджоре узнаете о связи масонов с базиликой Сан-Петронио. В Дворце короля Энцо услышите о магическом сеансе Майкла Скота. В Академии Герматены расшифруете послание на иврите. Прогуляетесь по Еврейскому кварталу и поговорите о каббале. В комплексе Санто-Стефано обсудите связь с храмом Исиды. На площади Мингетти услышите легенду об основании Болоньи. Все достопримечательности осматриваются снаружи

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🔮 Погружение в мир магии и эзотерики
  2. 📜 Расшифровка иудейского послания
  3. 🏛 Визит в исторические места Болоньи
  4. 🌟 Узнайте о масонах и алхимиках
  5. 🕌 Связь с древними культами

Что можно увидеть

  • Пьяцца Маджоре
  • Дворец короля Энцо
  • Академия Герматены
  • Еврейский квартал
  • Комплекс Санто-Стефано
  • Площадь Мингетти
Болонья магическая и эзотерическая
Болонья магическая и эзотерическая
Болонья магическая и эзотерическая
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Пьяцца Маджоре. Вы узнаете, кто такие масоны и какое отношение они имеют к базилике Сан-Петронио.
  • Дворец короля Энцо. Я расскажу, как алхимик и астролог Майкл Скот организовал в нём магический сеанс с банкетом.
  • Академия Герматены. Вы расшифруете послание на иврите на фасаде здания.
  • Еврейский квартал. Мы погуляем по старинным извилистым улочкам и поговорим о каббале.
  • Комплекс Санто-Стефано. Поговорим о том, как он связан с храмом Исиды.
  • Площадь Мингетти. Здесь я поделюсь легендой об основании Болоньи.

Организационные детали

Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Фонтан «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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