В средневековой Болонье магия и колдовство процветали даже под угрозой инквизиции. Гуляя по колоритным улицам и площадям, вы окунетесь в мир алхимии, масонства и культа богини Исиды.
Расшифруете иудейское послание на
Расшифруете иудейское послание на
5 причин купить эту экскурсию
- 🔮 Погружение в мир магии и эзотерики
- 📜 Расшифровка иудейского послания
- 🏛 Визит в исторические места Болоньи
- 🌟 Узнайте о масонах и алхимиках
- 🕌 Связь с древними культами
Что можно увидеть
- Пьяцца Маджоре
- Дворец короля Энцо
- Академия Герматены
- Еврейский квартал
- Комплекс Санто-Стефано
- Площадь Мингетти
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Пьяцца Маджоре. Вы узнаете, кто такие масоны и какое отношение они имеют к базилике Сан-Петронио.
- Дворец короля Энцо. Я расскажу, как алхимик и астролог Майкл Скот организовал в нём магический сеанс с банкетом.
- Академия Герматены. Вы расшифруете послание на иврите на фасаде здания.
- Еврейский квартал. Мы погуляем по старинным извилистым улочкам и поговорим о каббале.
- Комплекс Санто-Стефано. Поговорим о том, как он связан с храмом Исиды.
- Площадь Мингетти. Здесь я поделюсь легендой об основании Болоньи.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Фонтан «Нептун»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 51 туриста
Меня зовут Анна, я гид по призванию и предназначению. Родилась во Всемирный день экскурсовода, да ещё и в культурной столице России. С 2013 года являюсь лицензированным гидом и веду экскурсииЗадать вопрос
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