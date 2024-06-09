читать дальше

на русском и итальянском языке: сначала в Санкт-Петербурге, а затем и в Италии. Всегда была очарована шармом итальянского искусства и искала встречи с ним: как в Петербурге в Эрмитаже, так и в постоянных поездках по Италии. Будучи дипломированным искусствоведом, переводчиком, лицензированным гидом и гурманом, я всем сердцем полюбила Болонью с её богатым архитектурным наследием и великолепной гастрономией. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями.