Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Познакомившись с Нептуном на главной площади города, мы пройдем до старинных стен городского дворца-тюрьмы, где я расскажу историю 📖 о самом любимом болонцами пленнике — молодом и прекрасном короле и поэте Энцо.
Под Большим Сводом Градоначальника мы проверим на деле чудо болонской акустики, а затем прогуляемся по просторной Piаzza Maggiore, где вы узнаете о местных народных гуляньях и праздничных забавах в старину и в наши дни.
Прикоснемся к библейской истории — в соборе Святого Петрония полюбуемся праздничным шествием волхвов на сказочных фресках Джованни да Модена.
Вдоль заманчивых витрин под нарядными портиками мы дойдем до Дворца Архигимназии — здесь вы узнаете почти все о первом в Европе Университете.
От ученого мира перейдем к местной кулинарии — ароматы и краски ярких улочек Старого Рынка пробудят аппетит даже у самых убежденных аскетов! Кто придумал тортеллини, с чем подают бальзамический уксус и какая связь между болонскими тальятелле и самой высокой болонской башней? Здесь, под башнями, я открою вам важный болонский секрет!
Наша рождественская прогулка 👣 завершится на площади Семи Церквей, в волшебном, старинном и сокровенном аббатстве Санто-Стефано.
И какое же Рождество без подарков? Участников экскурсии 🧭 ждет обязательный — чисто болонский — подарок!
Организационные детали
Дополнительные расходы: наушники для группы от 6 чел. — 1, 5 евро/аппарат; билет 🎫 во Дворец Архигимназии — 3 евро для взрослых, бесплатно для детей до 18 лет; билет в Капеллу Болоньини (по желанию) — 2, 5 евро; 1 евро для группы 7 чел.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!