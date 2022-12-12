Ольга проводит ещё 4 экскурсии

Рождество — праздник чудный, в Болонье он просто волшебный! В декабре и январе приглашаю вас на Рождественскую экскурсию по городу: вы познакомитесь с историей главных городских достопримечательностей, разберетесь в библейских истоках Рождества, откроете секреты местной кулинарии и насладитесь праздничной атмосферой.
Описание экскурсии
Программа
- Познакомившись с Нептуном на главной площади города, мы пройдем до старинных стен городского дворца-тюрьмы, где я расскажу историю о самом любимом болонцами пленнике — молодом и прекрасном короле и поэте Энцо.
- Под Большим Сводом Градоначальника мы проверим на деле чудо болонской акустики, а затем прогуляемся по просторной Piаzza Maggiore, где вы узнаете о местных народных гуляньях и праздничных забавах в старину и в наши дни.
- Прикоснемся к библейской истории — в соборе Святого Петрония полюбуемся праздничным шествием волхвов на сказочных фресках Джованни да Модена.
- Вдоль заманчивых витрин под нарядными портиками мы дойдем до Дворца Архигимназии — здесь вы узнаете почти все о первом в Европе Университете.
- От ученого мира перейдем к местной кулинарии — ароматы и краски ярких улочек Старого Рынка пробудят аппетит даже у самых убежденных аскетов! Кто придумал тортеллини, с чем подают бальзамический уксус и какая связь между болонскими тальятелле и самой высокой болонской башней? Здесь, под башнями, я открою вам важный болонский секрет!
- Наша рождественская прогулка завершится на площади Семи Церквей, в волшебном, старинном и сокровенном аббатстве Санто-Стефано.
- И какое же Рождество без подарков? Участников экскурсии ждет обязательный — чисто болонский — подарок!
Организационные детали
Дополнительные расходы: наушники для группы от 6 чел. — 1,5 евро/аппарат; билет во Дворец Архигимназии — 3 евро для взрослых, бесплатно для детей до 18 лет; билет в Капеллу Болоньини (по желанию) — 2,5 евро; 1 евро для группы 7 чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Совершенное знание предмета.
Доступность изложения материала, приветливость и доброжелательность рассказа.
Способность создать настроение, помочь заглянуть в прошлое глазами современного человека. Понимание сегодняшней жизни во всем ее разнообразии.
Спасибо большое!
Доступность изложения материала, приветливость и доброжелательность рассказа.
Способность создать настроение, помочь заглянуть в прошлое глазами современного человека. Понимание сегодняшней жизни во всем ее разнообразии.
Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Болоньи
Похожие экскурсии на «Рождественская прогулка по Болонье»
Индивидуальная
до 4 чел.
Бонджорно, Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, гуляя по её историческим улицам и площадям. Узнайте тайны города и насладитесь его уникальной культурой
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия с дипломированным искусствоведом
11 авг в 16:00
12 авг в 16:00
от €141 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Душевная, гостеприимная и самобытная Болонья
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где средневековая архитектура встречается с современными традициями. Узнайте секреты города и насладитесь его уникальной кухней
Начало: На площади Нептуна
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от €180 за всё до 8 чел.
от €174 за экскурсию