Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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Рождественская прогулка по Болонье

Знакомство с историческим и гастрономическим многообразием города в праздничной атмосфере

Ольга
Ольга – Гид из Болоньи
Рождество — праздник чудный, в Болонье он просто волшебный! В декабре и январе приглашаю вас на Рождественскую экскурсию ⛳ по городу: вы познакомитесь с историей 📖 главных городских достопримечательностей 🏛️, разберетесь в библейских истоках Рождества, откроете секреты местной кулинарии и насладитесь праздничной атмосферой.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €157 за экскурсию

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Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье

Программа

  • Познакомившись с Нептуном на главной площади города, мы пройдем до старинных стен городского дворца-тюрьмы, где я расскажу историю 📖 о самом любимом болонцами пленнике — молодом и прекрасном короле и поэте Энцо.
  • Под Большим Сводом Градоначальника мы проверим на деле чудо болонской акустики, а затем прогуляемся по просторной Piаzza Maggiore, где вы узнаете о местных народных гуляньях и праздничных забавах в старину и в наши дни.
  • Прикоснемся к библейской истории — в соборе Святого Петрония полюбуемся праздничным шествием волхвов на сказочных фресках Джованни да Модена.
  • Вдоль заманчивых витрин под нарядными портиками мы дойдем до Дворца Архигимназии — здесь вы узнаете почти все о первом в Европе Университете.
  • От ученого мира перейдем к местной кулинарии — ароматы и краски ярких улочек Старого Рынка пробудят аппетит даже у самых убежденных аскетов! Кто придумал тортеллини, с чем подают бальзамический уксус и какая связь между болонскими тальятелле и самой высокой болонской башней? Здесь, под башнями, я открою вам важный болонский секрет!
  • Наша рождественская прогулка 👣 завершится на площади Семи Церквей, в волшебном, старинном и сокровенном аббатстве Санто-Стефано.
  • И какое же Рождество без подарков? Участников экскурсии 🧭 ждет обязательный — чисто болонский — подарок!

Организационные детали

Дополнительные расходы: наушники для группы от 6 чел. — 1, 5 евро/аппарат; билет 🎫 во Дворец Архигимназии — 3 евро для взрослых, бесплатно для детей до 18 лет; билет в Капеллу Болоньини (по желанию) — 2, 5 евро; 1 евро для группы 7 чел.

Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье
Рождественская прогулка по Болонье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
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Ольга проводит ещё 4 экскурсии

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