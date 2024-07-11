На этой экскурсии вы изучите достопримечательности площади Маджоре в Болонье.
Поднимитесь на Часовую башню 13 века, которая является частью городской ратуши, и насладитесь живописным видом на город.
Узнайте, как башня связана с
Поднимитесь на Часовую башню 13 века, которая является частью городской ратуши, и насладитесь живописным видом на город.
Узнайте, как башня связана с
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Подъем на Часовую башню 13 века
- 🌆 Живописные виды на Болонью
- 🕰️ История часового механизма
- 🎨 Богатейшая коллекция искусства
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Что можно увидеть
- Часовая башня
- Апартаменты папского легата
- Площадь Маджоре
Описание экскурсии
Средневековая башня на Пьяцца Маджоре
Мы поднимемся на Часовую башню 13 века, которая является частью городской ратуши Болоньи, и насладимся невероятно живописным видом на город.
Вы узнаете:
- Как Часовая башня связана с Болонским университетом
- Когда на башне установили часы
- Как работает часовой механизм
Живопись, скульптура и знаменитые кружева
Далее изучим апартаменты, в котором жили папские легаты. Со временем их дом превратился в музей с работами Артемизии Джентилески, Донато Крети, Джамболоньи, Антонио Канова и многих других мастеров.
Я расскажу вам:
- Кто такие папские легаты
- Почему один из залов носит название «Зал швейцарцев»
- Как в коллекции оказался портрет работы Карла Брюллова
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Дополнительно оплачивается комплексный билет на Часовую башню и в апартаменты кардинала — €10 евро за чел., детям до 18 лет бесплатно
- На Часовой башне есть две смотровые площадки. На первую подняться легко — она доступна для всех. Вторая находится повыше, забираться на неё нужно по узкой и крутой лестнице — её посещение по желанию
- При заказе 2-х моих экскурсий скидка 10%, трёх и более — 15%
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 125 туристов
Я профессиональный гид региона Эмилия-Романья. Выпускница Болонского университета, историк искусства. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014-го. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи!Задать вопрос
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