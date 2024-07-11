Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье

Изучите достопримечательности площади Маджоре, насладитесь видами с Часовой башни и посетите музей в апартаментах папского легата
На этой экскурсии вы изучите достопримечательности площади Маджоре в Болонье.

Поднимитесь на Часовую башню 13 века, которая является частью городской ратуши, и насладитесь живописным видом на город.

Узнайте, как башня связана с
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Болонским университетом, когда на ней установили часы и как работает часовой механизм.

Затем посетите апартаменты папского легата, которые со временем превратились в музей с богатейшей коллекцией искусства.

Здесь можно увидеть работы Артемизии Джентилески, Донато Крети, Джамболоньи, Антонио Канова и других мастеров.

Узнайте, кто такие папские легаты, почему один из залов носит название «Зал швейцарцев» и как в коллекции оказался портрет работы Карла Брюллова

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Подъем на Часовую башню 13 века
  2. 🌆 Живописные виды на Болонью
  3. 🕰️ История часового механизма
  4. 🎨 Богатейшая коллекция искусства
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье
Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье
Часовая башня + апартаменты папского легата в Болонье
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Что можно увидеть

  • Часовая башня
  • Апартаменты папского легата
  • Площадь Маджоре

Описание экскурсии

Средневековая башня на Пьяцца Маджоре

Мы поднимемся на Часовую башню 13 века, которая является частью городской ратуши Болоньи, и насладимся невероятно живописным видом на город.

Вы узнаете:

  • Как Часовая башня связана с Болонским университетом
  • Когда на башне установили часы
  • Как работает часовой механизм

Живопись, скульптура и знаменитые кружева

Далее изучим апартаменты, в котором жили папские легаты. Со временем их дом превратился в музей с работами Артемизии Джентилески, Донато Крети, Джамболоньи, Антонио Канова и многих других мастеров.

Я расскажу вам:

  • Кто такие папские легаты
  • Почему один из залов носит название «Зал швейцарцев»
  • Как в коллекции оказался портрет работы Карла Брюллова

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям с 10 лет
  • Дополнительно оплачивается комплексный билет на Часовую башню и в апартаменты кардинала — €10 евро за чел., детям до 18 лет бесплатно
  • На Часовой башне есть две смотровые площадки. На первую подняться легко — она доступна для всех. Вторая находится повыше, забираться на неё нужно по узкой и крутой лестнице — её посещение по желанию
  • При заказе 2-х моих экскурсий скидка 10%, трёх и более — 15%

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Piazza Maggiore
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Болоньи

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиИстория и архитектураНеобычныеМузеиЛетниеНа выходныеНеобычные домаИскусство и музеиИскусствоПьяцца Маджоре и Пьяцца дель Неттуно

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