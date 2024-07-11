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Болонским университетом, когда на ней установили часы и как работает часовой механизм.



Затем посетите апартаменты папского легата, которые со временем превратились в музей с богатейшей коллекцией искусства.



Здесь можно увидеть работы Артемизии Джентилески, Донато Крети, Джамболоньи, Антонио Канова и других мастеров.



Узнайте, кто такие папские легаты, почему один из залов носит название «Зал швейцарцев» и как в коллекции оказался портрет работы Карла Брюллова