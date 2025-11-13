Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Изучай на ходу! Это не стандартный урок итальянского языка или обзорная экскурсия, это специальная программа для тех, кто хочет насладиться магией итальянского языка в сочетании со знакомством с динамичной, многогранной Болоньей.

Оксана Ваш гид в Болонье
Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Идеальный вариант для тех кто хочет насладиться ароматным коктейлем итальянского языка и итальянской культуры! В уютном типичном для Болоньи барчике присядем и за чашкой кофе обсудим возникшие у вас вопросы, ваши впечатления от города и от местного наречия, желание вернуться в наш анархистски настроенный город. За 2–3 часа экскурсии вы научитесь понимать итальянскую речь в базовых ситуациях, читать, писать и первоначально познакомитесь с Болоньей. Вам захочется вернуться! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено

