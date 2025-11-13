Изучай на ходу! Это не стандартный урок итальянского языка или обзорная экскурсия, это специальная программа для тех, кто хочет насладиться магией итальянского языка в сочетании со знакомством с динамичной, многогранной Болоньей.
Описание экскурсииИдеальный вариант для тех кто хочет насладиться ароматным коктейлем итальянского языка и итальянской культуры! В уютном типичном для Болоньи барчике присядем и за чашкой кофе обсудим возникшие у вас вопросы, ваши впечатления от города и от местного наречия, желание вернуться в наш анархистски настроенный город. За 2–3 часа экскурсии вы научитесь понимать итальянскую речь в базовых ситуациях, читать, писать и первоначально познакомитесь с Болоньей. Вам захочется вернуться! Важная информация: За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
В любой день, с 9:00 до 17:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите центральную площадь Маджоре
- Базилику Святого Петрониуса
- Первое здание Болонского Университета
- Болонский Иерусалим
- Колоритный старинный рынок
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Посещение часовни Болоньини, посещение Анатомического театра, суммарно, билет для взрослых: 6 евро (факультативно)
Место начала и завершения?
Болонья
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Болоньи
Похожие экскурсии из Болоньи
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Болонье с гидом
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
€160
€188 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Болонья: путешествие в мир искусства
Посетить три старинные базилики и полюбоваться шедеврами великих мастеров в компании искусствоведа
Начало: На Piazza Maggiore
18 ноя в 09:30
19 ноя в 09:30
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
€134 за всё до 4 чел.