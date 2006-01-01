Константин К. проводит ещё 5 экскурсий

Константин К.
Константин К. – Гид из Болоньи
Земля Свободы
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €130 за человека

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Земля Свободы
Земля Свободы
Недалеко от Адриатического побережья, на вершине горы ⛰️ Титано на высоте 739 м. над уровнем моря 🌊 расположилось третье из самых маленьких государств мира. Гордое и независимое, в веках пронесшее свой девиз «LIBERTAS» — «Свобода», оно поражает своими средневековыми крепостями, стоящими на краю пропасти, узкими улочками, струящимися по склонам, статуей свободы на фоне правительственного дворца, количеством сувенирных лавок и магазинов. Красота пейзажа и горный воздух будет наградой для тех, кто побывает на перевале Ведьм.
Двухчасовая экскурсия ⛳ включает осмотр достопримечательностей 🏛️ исторического центра, панорамной площадки, площади Свободы, Соборной площади и крепости. На границе с Италией находится важнейшая частная коллеция Ferrari Maranello Rosso, состоящая из исторических моделей периода президенства компании Энцо Феррари.
Экскурсию по Сан-Марино хорошо совместить с крепостью Сан-Лео, либо с посещением Римини. Для желающих дополнить культурную программу шоппингом, можно организовать заезд на склады, в бутики и аутлеты.
Начало и место завершения
🚩 Bologna
Земля Свободы
Земля Свободы
Земля Свободы
Земля Свободы
Земля Свободы

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин К.
Константин К.
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