Константин К. проводит ещё 5 экскурсий

Недалеко от Адриатического побережья, на вершине горы ⛰️ Титано на высоте 739 м. над уровнем моря 🌊 расположилось третье из самых маленьких государств мира. Гордое и независимое, в веках пронесшее свой девиз «LIBERTAS» — «Свобода», оно поражает своими средневековыми крепостями, стоящими на краю пропасти, узкими улочками, струящимися по склонам, статуей свободы на фоне правительственного дворца, количеством сувенирных лавок и магазинов. Красота пейзажа и горный воздух будет наградой для тех, кто побывает на перевале Ведьм.

Двухчасовая экскурсия ⛳ включает осмотр достопримечательностей 🏛️ исторического центра, панорамной площадки, площади Свободы, Соборной площади и крепости. На границе с Италией находится важнейшая частная коллеция Ferrari Maranello Rosso, состоящая из исторических моделей периода президенства компании Энцо Феррари.

Экскурсию по Сан-Марино хорошо совместить с крепостью Сан-Лео, либо с посещением Римини. Для желающих дополнить культурную программу шоппингом, можно организовать заезд на склады, в бутики и аутлеты.