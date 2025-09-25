Мои заказы

Бонджорно, Болонья

Погрузитесь в атмосферу Болоньи, гуляя по её историческим улицам и площадям. Узнайте тайны города и насладитесь его уникальной культурой
Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру Болоньи.

Гости смогут увидеть знаменитые арочные галереи, посетить площади Маджоре и Нептуна, а также восхититься падающими башнями Азинелли и Гаризенда. На рынке Квадрилатеро можно будет насладиться ароматами местных продуктов. Дворец Архигимназии и площадь Санто-Стефано также включены в маршрут. Этот тур - идеальная возможность узнать о прошлом и настоящем Болоньи
4.8
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические места
  • 🎨 Культурное обогащение
  • 🗺️ Легендарные арочные галереи
  • 🍇 Ароматы и вкусы рынка
  • 🏰 Падающие башни
Ближайшие даты:
1
фев2
фев3
фев4
фев5
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Пьяцца Маджоре
  • Базилика Святого Петрония
  • Площадь Нептуна
  • Дворец Архигимназии
  • Башни Азинелли и Гаризенда
  • Площадь Санто-Стефано
  • Рынок Квадрилатеро

Описание экскурсии

  • Вы посетите главную площадь Пьяцца Маджоре и узнаете, почему фасад базилики Святого Петрония так и остался неоконченным
  • На площади Нептуна полюбуетесь великолепным фонтаном 16 века и расшифруете послание, который нёс в массы бронзовый гигант
  • Заглянете в первый официальный корпус Болонского университета — Дворец Архигимназии, своды которого украшают гербы студентов и профессоров
  • Оцените «падающие башни» Болоньи — Азинелли и Гаризенду — и услышите, почему студенты обходят их стороной
  • Побываете на уютной площади Санто-Стефано с брусчаткой и древней одноимённой базиликой
  • Погуляете по узким улочкам старинного рынка Квадрилатеро, наслаждаясь яркими красками фруктов, ароматами сыров и прошутто

Организационные детали

На экскурсии мы не посещаем музеи, галереи, смотровые площадки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 90 туристов
Чао чао, дорогие путешественники! Меня зовут Светлана, я живу в Болонье с 2015 года и являюсь профессиональным туристическим сопровождающим. Моя цель — передать вам частичку любви к этому великолепному городу
читать дальше

с его многогранной историей и культурой. Я интересно и легко познакомлю вас с особенностями и традициями Болоньи, раскрою её секреты, подскажу интересные места для прогулок и шоппинга. Обещаю, вы захотите сюда вернуться!

Отзывы и рейтинг

Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
1
Н
Наталья
25 сен 2025
Огромная благодарность Светлане за чудесную экскурсию. Болонья открывается с ее подачи совершенно новым, интересным образом. Это экскурсовод с большой буквы. Всем рекомендую эту экскурсию.
З
Злата
9 сен 2025
Светлана полностью оправдала наши ожидания, легко, непринужденно с юмором и интересными подробностями провела экскурсию. Спасибо, Света!
I
Irina
2 авг 2025
Спасибо огромное за легкую, интересную, подстроенную под нас экскурсию! Светлана увлекательно и не перегружено рассказала о регионе, городе и его уникальных достижениях - это было воодушевляющее🤩
Спасибо огромное за легкую, интересную, подстроенную под нас экскурсию! Светлана увлекательно и не перегружено рассказала о регионе, городе и его уникальных достижениях - это было воодушевляющее🤩
Svetlana
Svetlana
10 июл 2025
Светлана отличный гид, познакомила нас с городом! Было интересно и душевно. Рекомендую 👍
Светлана отличный гид, познакомила нас с городом! Было интересно и душевно. Рекомендую 👍
А
Алексей
8 июн 2025
Спасибо Светлане, хорошая экскурсия.
Е
Екатерина
27 мая 2025
Экскурсия очень понравилась. Светлана интересно рассказала об особенностях города, получилось почувствовать его атмосферу и необычность!
Ю
Юлия
23 мая 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию! Светлана показала мне исторический центр города, рассказала интересные факты! Не перегружал ненужной информацией, легко и просто)
Рекомендую как хорошего экскурсовода
Н
Николай
22 мая 2025
Спасибо! Содержательное знакомство с историей города! Светлана - приятный и интересный местный гид.
Б
Белла
17 мая 2025
Долго думала писать отзыв или не портить рейтинг экскурсоводу. Но сегодня поняла что надо писать. Экскурсия нудная не интересная. Подача очень слабая. Рекомендовать ни кому не буду. Я считаю что
для того что бы быть гидом мало заучить текст. Надо уметь заинтересовать людей придумать интересную подачу. Мало быть пунктуальной и воспитанной. Надо уметь работать с людьми. Нас было четыре человека и это мнение коллективное. Очень посредственно

Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Белла, мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.

Возможно, в тот день было непросто сосредоточиться на маршруте, так как
некоторые участники были заняты другими вопросами, и мы несколько раз прерывались. Такие моменты, к сожалению, могут повлиять на общее впечатление.

Я старалась быть максимально внимательной к запросам вашей компании, даже выходя за рамки стандартных обязанностей экскурсовода, чтобы создать комфортную атмосферу. Очень жаль, что мой подход оказался для вас недостаточно эффективным.

катя
катя
6 мая 2025
Очень душевная и интересная экскурсия! Очарованы Болоньей и Светланой. Были удивлены, а точнее шокированы. . обязательно вернемся
Очень душевная и интересная экскурсия! Очарованы Болоньей и Светланой. Были удивлены, а точнее шокированы. . обязательно вернемся
Л
Любовь
7 апр 2025
Спасибо гиду Светлане за проведенную экскурсию.
M
Maksim
2 апр 2025
Огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию!
Легко, непринужденно, по-дружески и просто безумно интересно!
Д
Денис
19 мар 2025
Большая благодарность за индивидуальную экскурсию по Болонье! Светлана нас провела по интересным центральным улочкам, познакомила с историей города и со спецификой разных кварталов, рассказала о кухне этого региона и о
местных традициях. Мы узнали о городских особенностях и обо всех главных достопримечательностях, а так же получили полноценные ответы на все интересующие нас вопросы. Прогулка была лёгкой, не принуждённой, в спокойном темпе, без заученных фраз. Во время экскурсии город нам открылся во многих красках и смыслах! 100% рекомендуем!

Большая благодарность за индивидуальную экскурсию по Болонье! Светлана нас провела по интересным центральным улочкам, познакомила с историей города и со спецификой разных кварталов, рассказала о кухне этого региона и о местных традициях. Мы узнали о городских особенностях и обо всех главных достопримечательностях, а так же получили полноценные ответы на все интересующие нас вопросы. Прогулка была лёгкой, не принуждённой, в спокойном темпе, без заученных фраз. Во время экскурсии город нам открылся во многих красках и смыслах! 100% рекомендуем!
М
Марина
24 фев 2025
Большое спасибо гиду Светлане за великолепную экскурсию по Болонье! Маршрут был составлен макс комфортно, учитывались мои пожелания. Рассказ об истории города очень интересно подаётся. Получила приятные впечатления и знания. Болонья великолепна! От всей души буду рекомендовать Светлану своим друзьям и знакомым! Ещё раз - спасибо!

