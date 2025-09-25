Н Наталья Огромная благодарность Светлане за чудесную экскурсию. Болонья открывается с ее подачи совершенно новым, интересным образом. Это экскурсовод с большой буквы. Всем рекомендую эту экскурсию.

З Злата Светлана полностью оправдала наши ожидания, легко, непринужденно с юмором и интересными подробностями провела экскурсию. Спасибо, Света!

I Irina Спасибо огромное за легкую, интересную, подстроенную под нас экскурсию! Светлана увлекательно и не перегружено рассказала о регионе, городе и его уникальных достижениях - это было воодушевляющее🤩

Svetlana Светлана отличный гид, познакомила нас с городом! Было интересно и душевно. Рекомендую 👍

А Алексей Спасибо Светлане, хорошая экскурсия.

Е Екатерина Экскурсия очень понравилась. Светлана интересно рассказала об особенностях города, получилось почувствовать его атмосферу и необычность!

Ю Юлия Спасибо за прекрасную экскурсию! Светлана показала мне исторический центр города, рассказала интересные факты! Не перегружал ненужной информацией, легко и просто)

Рекомендую как хорошего экскурсовода

Н Николай Спасибо! Содержательное знакомство с историей города! Светлана - приятный и интересный местный гид.

Б Белла читать дальше для того что бы быть гидом мало заучить текст. Надо уметь заинтересовать людей придумать интересную подачу. Мало быть пунктуальной и воспитанной. Надо уметь работать с людьми. Нас было четыре человека и это мнение коллективное. Очень посредственно Долго думала писать отзыв или не портить рейтинг экскурсоводу. Но сегодня поняла что надо писать. Экскурсия нудная не интересная. Подача очень слабая. Рекомендовать ни кому не буду. Я считаю что Светлана Ответ организатора:



Возможно, в тот день было непросто сосредоточиться на маршруте, так как читать дальше некоторые участники были заняты другими вопросами, и мы несколько раз прерывались. Такие моменты, к сожалению, могут повлиять на общее впечатление.



Я старалась быть максимально внимательной к запросам вашей компании, даже выходя за рамки стандартных обязанностей экскурсовода, чтобы создать комфортную атмосферу. Очень жаль, что мой подход оказался для вас недостаточно эффективным. Белла, мне искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий.Возможно, в тот день было непросто сосредоточиться на маршруте, так как

катя Очень душевная и интересная экскурсия! Очарованы Болоньей и Светланой. Были удивлены, а точнее шокированы. . обязательно вернемся

Л Любовь Спасибо гиду Светлане за проведенную экскурсию.

M Maksim Огромное спасибо Светлане за прекрасно проведенную экскурсию!

Легко, непринужденно, по-дружески и просто безумно интересно!

Д Денис читать дальше местных традициях. Мы узнали о городских особенностях и обо всех главных достопримечательностях, а так же получили полноценные ответы на все интересующие нас вопросы. Прогулка была лёгкой, не принуждённой, в спокойном темпе, без заученных фраз. Во время экскурсии город нам открылся во многих красках и смыслах! 100% рекомендуем! Большая благодарность за индивидуальную экскурсию по Болонье! Светлана нас провела по интересным центральным улочкам, познакомила с историей города и со спецификой разных кварталов, рассказала о кухне этого региона и о