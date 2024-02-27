Добро пожаловать в Больцано
Индивидуальная экскурсия в Больцано

Увидеть главные места альпийского города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом

Расположенный у подножия Доломитовых Альп, Больцано считается одним из самых живописных, благополучных и ухоженных городов Италии.

Я покажу вам его визитные карточки: кафедральный собор, монастыри, пьяццу Вальтер, торговую и музейные улицы.

Расскажу, кому Больцано принадлежал на протяжение истории и как в нём по сей день сочетаются традиции разных стран.
Добро пожаловать в Больцано
Добро пожаловать в Больцано
Добро пожаловать в Больцано
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по средневековой торговой улице Лаубен, где уже 6 веков не стихает деловая активность. Я покажу вам уютные кондитерские с традиционной выпечкой: по желанию вы сможете её попробовать. Затем мы погуляем по музейной улице, зайдём в кафедральный собор, францисканский и доминиканский монастыри. А закончим на пьяцце Вальтер, которую жители называют «гостиной под открытым небом». Здесь масса кафе, в которых так приятно посидеть, поговорить и полюбоваться резным шпилем колокольни собора. На экскурсии вы узнаете:

  • Как получилось, что Больцано стал «Вавилоном в Альпах»
  • Почему жители чередуют немецкий, итальянский и ладинский языки
  • Что входило в список восьми боценских достоинств
  • При соблюдении каких критериев житель города мог считаться солидным человеком
  • Как проходила битва короля остготов с волшебником Лаурином
  • Какую роль торговый путь через Альпы играл в жизни местных народов

А ещё я расскажу о женщине-рыцаре Тевтонского ордена и боценской Джульетте. О Моцарте, Гёте и 36 императорах, путешествовавших из Германии в Италию через Больцано.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ж/д вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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