Расположенный у подножия Доломитовых Альп, Больцано считается одним из самых живописных, благополучных и ухоженных городов Италии. Я покажу вам его визитные карточки: кафедральный собор, монастыри, пьяццу Вальтер, торговую и музейные улицы. Расскажу, кому Больцано принадлежал на протяжение истории и как в нём по сей день сочетаются традиции разных стран.

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Описание

Что вас ожидает

Мы пройдём по средневековой торговой улице Лаубен, где уже 6 веков не стихает деловая активность. Я покажу вам уютные кондитерские с традиционной выпечкой: по желанию вы сможете её попробовать. Затем мы погуляем по музейной улице, зайдём в кафедральный собор, францисканский и доминиканский монастыри. А закончим на пьяцце Вальтер, которую жители называют «гостиной под открытым небом». Здесь масса кафе, в которых так приятно посидеть, поговорить и полюбоваться резным шпилем колокольни собора. На экскурсии вы узнаете:

Как получилось, что Больцано стал «Вавилоном в Альпах»

Почему жители чередуют немецкий, итальянский и ладинский языки

Что входило в список восьми боценских достоинств

При соблюдении каких критериев житель города мог считаться солидным человеком

Как проходила битва короля остготов с волшебником Лаурином

Какую роль торговый путь через Альпы играл в жизни местных народов

А ещё я расскажу о женщине-рыцаре Тевтонского ордена и боценской Джульетте. О Моцарте, Гёте и 36 императорах, путешествовавших из Германии в Италию через Больцано.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются дополнительно.