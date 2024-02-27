Увидеть главные места альпийского города и прикоснуться к его истории с профессиональным гидом
Расположенный у подножия Доломитовых Альп, Больцано считается одним из самых живописных, благополучных и ухоженных городов Италии.
Я покажу вам его визитные карточки: кафедральный собор, монастыри, пьяццу Вальтер, торговую и музейные улицы.
Расскажу, кому Больцано принадлежал на протяжение истории и как в нём по сей день сочетаются традиции разных стран.
Я покажу вам его визитные карточки: кафедральный собор, монастыри, пьяццу Вальтер, торговую и музейные улицы.
Расскажу, кому Больцано принадлежал на протяжение истории и как в нём по сей день сочетаются традиции разных стран.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы пройдём по средневековой торговой улице Лаубен, где уже 6 веков не стихает деловая активность. Я покажу вам уютные кондитерские с традиционной выпечкой: по желанию вы сможете её попробовать. Затем мы погуляем по музейной улице, зайдём в кафедральный собор, францисканский и доминиканский монастыри. А закончим на пьяцце Вальтер, которую жители называют «гостиной под открытым небом». Здесь масса кафе, в которых так приятно посидеть, поговорить и полюбоваться резным шпилем колокольни собора. На экскурсии вы узнаете:
- Как получилось, что Больцано стал «Вавилоном в Альпах»
- Почему жители чередуют немецкий, итальянский и ладинский языки
- Что входило в список восьми боценских достоинств
- При соблюдении каких критериев житель города мог считаться солидным человеком
- Как проходила битва короля остготов с волшебником Лаурином
- Какую роль торговый путь через Альпы играл в жизни местных народов
А ещё я расскажу о женщине-рыцаре Тевтонского ордена и боценской Джульетте. О Моцарте, Гёте и 36 императорах, путешествовавших из Германии в Италию через Больцано.
Организационные детали
Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д вокзала
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Больцано
Здравствуйте! Меня зовут Людмила, я лицензированный гид и организатор путешествий по Италии, Германии и Австрии. Экскурсии провожу увлекательно и с юмором. С радостью покажу вам прекрасные альпийские города, окружённые фантастическими пейзажами.
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