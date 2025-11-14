Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Во время посещения фабрики "Беретта" вы сможете увидеть производственные помещения, цеха сборки, поговорить с рабочими и администрацией, посетить эксклюзивный музей- одним словом, прикоснуться к истории самого знаменитого итальянского оружия.

Инесса Ваш гид в Брешиа Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

итальянский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда С понедельника по пятницу с 15 часов €300 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Вряд ли найдется кто - нибудь, никогда не слышавший об оружии, носящим название Беретта. Официальным годом основания фабрики огнестрельного оружия считается 1526 год, когда Бартоломео Беретта продал партию из 153 стволов для аркебузов (старинное дульнозарядное ружье) Венецианской Республике, самому мощному государству того периода. Акт продажи был запротоколирован 3 октября 1526 года соответствующим документом. С тех пор семья Береттa уже в 15 поколении продолжает начатоe дело, сохраняя традиции и качество Made in Italy, привлекая современные технологии. Фабрика D'Armi Pietro Beretta в настоящее время является владельцем более чем 180 действующих патентов. Все методы обработки, технологии производства и контроля качества соответствуют самым передовым мировым стандартам. Беретта тесно сотрудничает с международными университетами и зарубежными компаниями в области аэрокосмической, автомобильной, судостроительной,текстильной и нанотехнологической промышленностей. Производство Beretta на сегодняшний день составляет около 1500 единиц в день. Спортивное производство (охота и стрельба) занимает около 80% от общей суммы; экспорт превышает 90% производства и охватывает около ста стран. В начале 90-х годов Беретта присоединилась к традиционному производству спортивного оружия, полной линейке аксессуаров и одежды для охоты, стендовой стрельбе и досуга, которая характеризуется высоким технически конструктивным содержанием и сдержанной элегантностью. Выбор помог превратить компанию от простого производителя оружия в настоящий бренд. Что касается военного производства, то уже более ста лет оружие Beretta используется Вооруженными силами Италии и итальянскими правоохранительными органами. Наиболее значительным успехом в оружейной промышленности является приобретение Beretta серии 92 в 1985 году Вооруженными силами и Государственной полицией США. Во время посещения фабрики Беретта вы сможете увидеть производственные помещения, цеха сборки, поговорить с рабочими и администрацией, одним словом, прикоснуться к истории самого знаменитого итальянского оружия. Важная информация:"Беретта"- режимное предприятие. Для посещения фабрики будут затребованы Ваши документы. Заявку на посещение фабрики необходимо оформлять за 2 месяца. В августе и в период рождественских праздников фабрика закрыта."Беретта"- режимное предприятие. Для посещения фабрики будут затребованы Ваши документы. Заявку на посещение фабрики необходимо оформлять за 2 месяца. В августе и в период рождественских праздников фабрика закрыта. В стоимость экскурсии не входит стоимость трансфера.

С понедельника по пятницу с 15 часов Выбрать дату