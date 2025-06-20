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1 чел. По популярности Пешая 2 часа Индивидуальная до 1 чел. Беретта - оружие настоящих мужчин Начало: Брешиа, Piazza Vittoria Расписание: С понедельника по пятницу с 15 часов €300 за экскурсию 2.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию €300 за всё до 3 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Крепость Брешии и музей старинного оружия Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи €160 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Брешиа

Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Военные»

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