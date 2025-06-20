Индивидуальная
до 1 чел.
Беретта - оружие настоящих мужчин
Начало: Брешиа, Piazza Vittoria
Расписание: С понедельника по пятницу с 15 часов
Сегодня в 09:00
22 июн в 14:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
23 июн в 10:00
27 июн в 10:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Крепость Брешии и музей старинного оружия
Услышать захватывающие сюжеты из средневековой истории и рассмотреть рыцарские доспехи
24 июн в 10:00
25 июн в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Военные»
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