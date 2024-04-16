Пешие экскурсии-прогулки в Брешиа с экскурсоводом

Найдено 5 экскурсий в категории «Пешеходные» в Брешиа на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
Погулять по великолепных площадям и увидеть главные достопримечательности исторического центра
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
130 за всё до 6 чел.
Брешиа: античная, средневековая, современная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Брешиа: античная, средневековая, современная
Пройтись по эпохам в истории города с гидом - родственницей Папы Римского
Начало: На площади piazza Vittoria
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Брешиа - «Львица Италии»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Брешиа - «Львица Италии»
Узнать, чем славится город, и познакомиться с его роскошной архитектурой
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
Посетить старейшую оружейную компанию, где вот уже 500 лет производят всемирно известную продукцию
Начало: На ж/д вокзале в Брешиа
10 июня в 13:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Брешиа: наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Брешиа: наследие ЮНЕСКО
Начало: Piazza Foro
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10 до 17 часов
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    16 апреля 2024
    Брешиа: античная, средневековая, современная
    Инесса провела чудесную прогулку по Брешиа для моих родителей. Остались очень довольны. Много интересного, но не перегружено. Все легко и гибко, с учетом их пожеланий и вопросов. Будем рады вернуться и на другие экскурсии)
  • Н
    Наталья
    29 марта 2024
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Ольга- прекрасный собеседник и замечательный знаток Италии! Если хотите с пользой провести время и познать окружающую красоту и аутентичность -Вам точно с Ольгой будет по пути! Рекомендую и благодарю 🙏🎊👏
  • J
    Julia
    19 октября 2023
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую.
    Ольга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. РекомендуюОльга замечательный экскурсовод и приятный человек с глубокими познаниями в истории города. Маршрут был интересным и красочным. Рекомендую
  • А
    Айнур
    26 октября 2022
    Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
    Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по площадям Брешии! Ольга прекрасный рассказчик, интересно было всем - и детям, и взрослым! С удовольствием вернулись бы и прогулялись еще раз с Ольгой по Брешии!

Ответы на вопросы от путешественников по Брешиа в категории «Пешеходные»

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  1. Четыре площади Брешии: путешествие через эпохи
  2. Брешиа: античная, средневековая, современная
  3. Брешиа - «Львица Италии»
  4. Экскурсия на фабрику оружия «Беретта» и старинную виллу
  5. Брешиа: наследие ЮНЕСКО
Сколько стоит экскурсия по Брешиа в июне 2024
Сейчас в Брешиа в категории "Пешеходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 130 до 250. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Брешиа (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Пешеходные», 9 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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