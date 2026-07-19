Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Хочу предложить Вам экскурсию по наиболее знаковому дворцу то Флоренции, связанному с историей династии Медичи и с их вкладом в развитии строительство дворцов, разбивки парков и оформлению парадных интерьеров.

Наташа Ваш гид во Флоренции Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €150 за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Это самый большой из дворцов Флоренции и место проживания не только герцогов Тосканских, но герцогов Лотарингских и даже короля Италии. Сменив череду владельцев, что отразилось на его внутреннем убранстве- это самый большой музейный комплекс Флоренции. Невероятно прекрасные интерьеры, коллекции картин, и мозаичных столов, а также потрясающие потолки и интригующие истории об их хозяевах- это все мы увидим и услышим на экскурсии!

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