Хочу предложить Вам экскурсию по наиболее знаковому дворцу то Флоренции, связанному с историей династии Медичи и с их вкладом в развитии строительство дворцов, разбивки парков и оформлению парадных интерьеров.
Описание экскурсииЭто самый большой из дворцов Флоренции и место проживания не только герцогов Тосканских, но герцогов Лотарингских и даже короля Италии. Сменив череду владельцев, что отразилось на его внутреннем убранстве- это самый большой музейный комплекс Флоренции. Невероятно прекрасные интерьеры, коллекции картин, и мозаичных столов, а также потрясающие потолки и интригующие истории об их хозяевах- это все мы увидим и услышим на экскурсии!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь перед дворцом
- Галерея Палатинская
- Летние апартаменты и музей серебра
Место начала и завершения?
У дворца Питти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии на «Дворец Питти - резиденция трех династий»
Индивидуальная
до 10 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Питти
Сегодня в 10:00
21 июл в 10:00
от €169 за всё до 10 чел.
Групповая
до 14 чел.
Дворец Питти и его окрестности
Погрузитесь в историю Флоренции, посетив Дворец Питти. Узнайте о жизни Медичи и насладитесь шедеврами искусства в уникальной атмосфере
Начало: На piazza della Signoria
25 июл в 08:00
26 июл в 08:00
€56 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Роскошь и искусство дворца Питти
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: На piazza Pitti
Сегодня в 09:30
21 июл в 09:30
от €140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец Питти: искусство и власть
Путешествие по залам дворца Питти раскроет тайны Медичи, Савойских и Питти. Увидите шедевры Рафаэля и Тициана, узнаете о любви и предательстве
Начало: На площади Питти
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
€150 за экскурсию