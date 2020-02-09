8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Самая большая коллекция работ Рафаэля, королевские покои и история крупнейшего палаццо Флоренции

Мария
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Мария – ваш гид
Дворец Питти — резиденция влиятельных Медичи и королей в прошлом — сегодня богатый музейный комплекс.

На групповой прогулке вы прикоснётесь к жизни аристократов и побываете в покоях дворца.

Полюбуетесь работами Рубенса, Тициана и Рафаэля и узнаете о судьбах художников и их бессмертных творениях.
40 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Встреча на piazza pitti
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти

Что вас ожидает

Королевское палаццо: роскошные комнаты и хроники Питти
Исследование дворца мы начнём с его сердца — покоев, где в разные века жили аристократы, облечённые властью. От эпохи к эпохе вы проследите историю Питти: от его строительства архитектором Брунеллески до современной жизни. Я расскажу, как Медичи удалось завладеть дворцом своих врагов, что они изменили в его облике и кто жил в палаццо в начале 18 века. Поясню, как хозяином дворца стал первый король Италии и почему здесь находятся знаменитые музеи.

От жизни аристократов к искусству: Палатинская галерея
Богатейшая коллекция работ Рафаэля предстанет перед вами в Питти. Знаменитые творения художника — «Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном», «Мадонна Грандука», «Донна Велата» — откроют вам живопись эпохи Возрождения. Кроме работ Рафаэля, вы рассмотрите «Амура» Караваджо, «Четырёх философов» Рубенса, картины Ботичелли и Тициана. Я расскажу о жизни и творчестве знаменитых художников. Поделюсь деталями создания этих шедевров и объясню, как они оказались во дворце Питти.

Всего в палаццо расположено 7 музеев. После завершения экскурсии вы сможете самостоятельно познакомиться с экспозицией музея серебра, прогуляться по Галерее современного искусства или изучить экспонаты в музее моды и костюма.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в дворец Питти — 19 евро с человека (включает в себя вход в перечисленные выше музеи). В несезон стоимость билета — 13 евро с человека.
  • Наушники входят в стоимость экскурсии
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти
Роскошь и искусство дворца Питти

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура на piazza pitti.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Мария
Мария
Добро пожаловать в Тоскану! Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода. Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 февраля 2020
Хочу выразить свою благодарность гиду за экскурсию. Хотя брали групповую экскурсию- но в группе оказались только три человека- и это мы с подругами. Все очень понятно и интересно. Мария отвечала на все наши вопросы даже не связанные с дворцом Питти. Она очень много нам подсказала куда сходить и что можно еще посмотреть во Флоренции. Захотелось еще раз вернуться в этот замечательный город и побродить уже с ней по его улицам. Уще раз огромное ей спасибо.
9 января 2020
Замечательная экскурсия, интересно рассказано. Познавательно и для тех кто не сильно разбирается в исскустве
5 декабря 2019
Одновременно легкая и познавательная экскурсия по залам Палатинской галереи. Мария провела за 1,5 часа по залам и рассказала о настоящих сокровищах, хранящихся в музее. Развеска традиционная - плотная, поэтому без гида ориентироваться сложно. Плюс много мелких деталей и нюансов про истории создания полотен. А также Мария рассказала и историю самого дворца, и его владельцев. Отличный рассказчик, очень приятный человек. И как бонус - на групповой экскурсии я оказалась одна :)
3 ноября 2019
Отличная экскурсия во дворец Питти. Интересный и увлекательный рассказ гида, отличное знание предмета! Конечно, 2 часа для такой галереи маловато, но Мария постаралась рассказать о самых значимых предметах и произведениях искусства. После экскурсии можно самим ещё раз пройтись по залам дворца.
Очень понравилась эта экскурсия мне и моей 15-летней дочери. Рекомендую ее для желающих посетить дворец Питти. Именно здесь находится самый известный автопортрет Рафаэля (правильнее, наверное, самый узнаваемый всеми автопортрет мастера)) Спасибо Марии за интересную экскурсию!
23 октября 2019
Экскурсовод Мария великолепна!!! Умна, доброжелательна, тактична, великолепный рассказчик. Не было ни одного вопроса, на который бы она не смогла ответить. Спасибо огромное!!! Желаем Марии успехов и обязательно будем рекомендовать ЕЁ экскурсии ВСЕМ!!!
24 сентября 2019
Объект Питти - местная Третьяковская галерея, где куча безумно красивого висит на ужасных стенах в не лучшем освещении. Мария — сертифицированный гид по Флоренции (а это недетский такой экзамен), и ещё прекрасный рассказчик. Очень заботливо структурированные факты, куча забавных историй, прекрасные байки и истории — в общем, огромная подготовительная работа и хорошее настроение во время экскурсии. В общем, я был во многих галереях со многими гидами, и могу сказать, что конкретно тут всё прекрасно. Очень рекомендую.
22 августа 2019
Очень интересная экскурсия. Знающий и очень приятный гид-Мария! В следующий приезд обязательно закажем экскурсию в ее сопровождении. Всем рекомендую. Спасибо, Мария!
29 мая 2019
Огромное спасибо Марии за прекрасную экскурсию по дворцу. Остались самые хорошие впечатления!

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