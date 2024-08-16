8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Дворец Питти - это не просто музей, это целый мир, полный историй о власти, искусстве и роскоши. Ваша экскурсия начнется с покоев, где когда-то жили Медичи и другие влиятельные личности.
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узнаете, как строился дворец, какие изменения произошли в его интерьерах и кто оставил свой след в истории этого места. В Палатинской галерее вас ждут встречи с творениями великих мастеров эпохи Возрождения.
Рафаэль, Тициан, Караваджо, Рубенс - их работы не просто украшают стены дворца, они рассказывают свои истории, которые я с удовольствием поделюсь с вами.
После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с дворцом, посетив музеи серебра, современного искусства, моды и костюма, которые также расположены здесь. Это путешествие в прошлое, которое позволит вам лучше понять искусство и историю Флоренции
🖼️ Знакомство с работами Рафаэля, Рубенса и Тициана
👑 Узнаете о судьбах Медичи и королей
🖌️ Подробные рассказы о художниках и их творениях
Что можно увидеть
Дворец Питти
Палатинская галерея
Музей серебра
Галерея современного искусства
Музей моды и костюма
Описание экскурсии
Королевское палаццо: роскошные комнаты и хроники Питти
Исследование дворца мы начнём с его сердца — покоев, где в разные века жили аристократы, облечённые властью. От эпохи к эпохе вы проследите историю Питти: от его строительства архитектором Брунеллески до современной жизни. Я расскажу, как Медичи удалось завладеть дворцом своих врагов, что они изменили в его облике и кто жил в палаццо в начале 18 века. Поясню, как хозяином дворца стал первый король Италии и почему здесь находятся знаменитые музеи.
От жизни аристократов к искусству: Палатинская галерея
Богатейшая коллекция работ Рафаэля предстанет перед вами в Питти. Знаменитые творения художника — «Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном», «Мадонна Грандука», «Донна Велата» — откроют вам живопись эпохи Возрождения. Кроме работ Рафаэля, вы рассмотрите «Амура» Караваджо, «Четырёх философов» Рубенса, картины Ботичелли и Тициана. Я расскажу о жизни и творчестве знаменитых художников. Поделюсь деталями создания этих шедевров и объясню, как они оказались во дворце Питти.
Всего в палаццо расположено 7 музеев. После завершения экскурсии вы сможете самостоятельно познакомиться с экспозицией музея серебра, прогуляться по Галерее современного искусства или изучить экспонаты в музее моды и костюма.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в дворец Питти — 19 евро с человека (включает в себя вход в перечисленные выше музеи). В несезон стоимость билета — 13 евро с человека.
Для группы от 5 человек наушники оплачиваются дополнительно — 2 евро/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza Pitti
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2208 туристов
Добро пожаловать в Тоскану!
Меня зовут Мария, лицензированный гид-экскурсовод по Флоренции и Тоскане. Имею высшее образование, полученное в государственном Вузе моего родного города, Нижнего Новгорода.
Познакомившись с Флоренцией, я сразу же в читать дальшеуменьшить
нее влюбилась. Многовековая история, культура, здоровое и качественное питание, великолепные блюда и мягкий климат. Сами жители материка много рассказывают о культурных достижениях и гордятся своей страной. Именно поэтому мне стало интересно освоить профессию гида и знакомить жителей русскоговорящих государств с этой неповторимой землей солнца и искусства.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Юрий
Отличная экскурсия, узнал много нового про Флоренцию и художников Возрождения.
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Виктория
Отличная экскурсия во дворец Питти. Интересный и увлекательный рассказ гида, отличное знание предмета! Конечно, 2 часа для такой галереи маловато, но Мария постаралась рассказать о самых значимых предметах и произведениях читать дальшеуменьшить
искусства. После экскурсии можно самим ещё раз пройтись по залам дворца. Очень понравилась эта экскурсия мне и моей 15-летней дочери. Рекомендую ее для желающих посетить дворец Питти. Именно здесь находится самый известный автопортрет Рафаэля (правильнее, наверное, самый узнаваемый всеми автопортрет мастера)) Спасибо Марии за интересную экскурсию!
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С
Сергей
Объект Питти - местная Третьяковская галерея, где куча безумно красивого висит на ужасных стенах в не лучшем освещении. Мария — сертифицированный гид по Флоренции (а это недетский такой экзамен), и читать дальшеуменьшить
ещё прекрасный рассказчик. Очень заботливо структурированные факты, куча забавных историй, прекрасные байки и истории — в общем, огромная подготовительная работа и хорошее настроение во время экскурсии. В общем, я был во многих галереях со многими гидами, и могу сказать, что конкретно тут всё прекрасно. Очень рекомендую.
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Ю
Юлия
Одновременно легкая и познавательная экскурсия по залам Палатинской галереи. Мария провела за 1,5 часа по залам и рассказала о настоящих сокровищах, хранящихся в музее. Развеска традиционная - плотная, поэтому без читать дальшеуменьшить
гида ориентироваться сложно. Плюс много мелких деталей и нюансов про истории создания полотен. А также Мария рассказала и историю самого дворца, и его владельцев. Отличный рассказчик, очень приятный человек. И как бонус - на групповой экскурсии я оказалась одна:)
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Г
Галина
Хочу выразить свою благодарность гиду за экскурсию. Хотя брали групповую экскурсию- но в группе оказались только три человека- и это мы с подругами. Все очень понятно и интересно. Мария отвечала читать дальшеуменьшить
на все наши вопросы даже не связанные с дворцом Питти. Она очень много нам подсказала куда сходить и что можно еще посмотреть во Флоренции. Захотелось еще раз вернуться в этот замечательный город и побродить уже с ней по его улицам. Уще раз огромное ей спасибо.
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А
Александра
Экскурсия была просто потрясающая! Понравилось абсолютно все - сам дворец Питти великолепен, и экскурсовод, Мария, рассказывала интересно и увлеченно, так, что появилось желание обязательно вернуться во Флоренцию. Надеемся, что получится. Надеемся, что сумеем подстроиться к графику Марии и вместе с ней пройти по другим достопримечательностям Флоренции.
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