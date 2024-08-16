8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Дворец Питти - это не просто музей, это целый мир, полный историй о власти, искусстве и роскоши. Ваша экскурсия начнется с покоев, где когда-то жили Медичи и другие влиятельные личности.Вы

узнаете, как строился дворец, какие изменения произошли в его интерьерах и кто оставил свой след в истории этого места. В Палатинской галерее вас ждут встречи с творениями великих мастеров эпохи Возрождения. Рафаэль, Тициан, Караваджо, Рубенс - их работы не просто украшают стены дворца, они рассказывают свои истории, которые я с удовольствием поделюсь с вами. После экскурсии вы сможете продолжить знакомство с дворцом, посетив музеи серебра, современного искусства, моды и костюма, которые также расположены здесь. Это путешествие в прошлое, которое позволит вам лучше понять искусство и историю Флоренции

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Королевское палаццо: роскошные комнаты и хроники Питти

Исследование дворца мы начнём с его сердца — покоев, где в разные века жили аристократы, облечённые властью. От эпохи к эпохе вы проследите историю Питти: от его строительства архитектором Брунеллески до современной жизни. Я расскажу, как Медичи удалось завладеть дворцом своих врагов, что они изменили в его облике и кто жил в палаццо в начале 18 века. Поясню, как хозяином дворца стал первый король Италии и почему здесь находятся знаменитые музеи.

От жизни аристократов к искусству: Палатинская галерея

Богатейшая коллекция работ Рафаэля предстанет перед вами в Питти. Знаменитые творения художника — «Мадонна с Младенцем и маленьким Иоанном», «Мадонна Грандука», «Донна Велата» — откроют вам живопись эпохи Возрождения. Кроме работ Рафаэля, вы рассмотрите «Амура» Караваджо, «Четырёх философов» Рубенса, картины Ботичелли и Тициана. Я расскажу о жизни и творчестве знаменитых художников. Поделюсь деталями создания этих шедевров и объясню, как они оказались во дворце Питти.

Всего в палаццо расположено 7 музеев. После завершения экскурсии вы сможете самостоятельно познакомиться с экспозицией музея серебра, прогуляться по Галерее современного искусства или изучить экспонаты в музее моды и костюма.

Организационные детали