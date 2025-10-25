А Андрей Великолепно

Виктория Потрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится в прошлое - так она наполняет рассказом некогда праздные залы дворца, украшенные великолепными фресками и картинами. Мне очень понравилось, без Светланы впечатления от Флоренции были бы не полными.

Я Ярослава Первое знакомство с Флоренцией и такое удачное!



Наша прогулка началась на площади Синьория под статуей Персея.



Светлана рассказала про город, его правителей и провела меня по залам Дворца Пити. Рассказала от произведениях искусства, собранных семьей Медичи и Гинзбургами. Экскурсия включала в себя небольшой гастротур, которые позволил мне прекрасно поужинать)



Огромное спасибо за экскурсию!

Елизавета Отличная экскурсия. Светлана- просто волшебница. Мы заказали две экскурсии со Светланой и не пожалели! Сын 14 лет тоже не успел заскучать! От всей души рекомендую!

V Vladimir Спасибо Светлане - узнали все про дворец Питти!

alex Прекрасная экскурсия! Очень понравилась! Светлана - невероятный гид и человек! Я теперь чётко разбираюсь в искусстве 😆👌😎

Кристина Мне понравилась экскурсия, было показано и рассказано все самое важное, этого и так слишком много. Рекомендую идти в начале дня, чтоб не слишком устать и посетить все огромные экспозиции с садами. Туда идти на целый день.

М Мария читать дальше Внутреннее убранство дворца также поразило своей красотой, а коллекция произведений искусства эпохи Возрождения - Рафаэля, Тициана и Боттичелли, оставила глубокое впечатление. Очень приятно было не только любоваться картинами, но и узнать истории их создания, а также смысл, который в них скрыт.



Светлана, как экскурсовод, производила впечатление человека, искренне увлеченного искусством, обладающего глубокими знаниями, что сделало экскурсию действительно интересной.

Без сомнений, это место стоит посетить! После экскурсии мы самостоятельно прогулялись по садам Боболи, насладились кофе во внутреннем дворике дворца и посетили выставку костюмов и моды, организованную в этом же здании. Экскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказ о наземном переходе, длиной в километр, который был построен Медичи прямо через башни города.

И Игорь читать дальше получаете много интересной структурированной информации по теме, а с другой всегда имеете возможность сконцентрироваться на каких-то деталях или даже смежных темах, которые заинтересовали больше остальных. Светлана - очень внимательный и дружелюбный гид, который с удовольствием подскажет где, что, когда и как еще можно посмотреть в городе, чему стоит уделить побольше времени, а что можно пропустить без особых сожалений, если время ограничено. Очень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разу не пожалели, обе прошли великолепно. Благодаря четкому, но гибкому плану вы с одной стороны

А Анна Прекрасная экскурсия! Все, что нужно, для знакомства и даже больше. Очень рекомендую! Я провела 2 дня со Светланой, брала несколько экскурсий. Потрясающе! И очень легко, с улыбкой!

Elena читать дальше все самое значительное, при этом обращая внимание на детали, которые при самостоятельном осмотре можно не заметить. Полтора часа экскурсии пролетели совершенно незаметно. Очень довольна, что удалось побывать на такой замечательной экскурсии! Светлана - очень отзывчивый и знающий гид, она еще до начала экскурсии была на связи со всеми участниками. Дворец Питти - это огромный комплекс музеев, в котором Светлана сумела показать

Н Наталья читать дальше связанные с семьей Медичи. Очень живо, без сухих фактов и дат. Сам дворец посмотрели в спокойном темпе, без толп туристов. Светлана показала и рассказала обо всех самых значимых картинах знаменитых художников. Рубенс, Боттичелли и многие другие ….. 2 часа пролетели незаметно и в очень душевной обстановке. Одна бы я там ничего не поняла)

P.S. Кстати Светлана единственный гид, которая сразу после бронирования написала мне личное сообщение - До встречи на экскурсии. Это было очень приятно) Очень понравилась экскурсия. Рекомендую! Понравилась даже больше,чем Галерея Уффици (на ней я была с другим гидом) Начали в центре Флоренции. По дороге до дворца слушали и обсуждали очень интересные моменты

Эльвира Выражаю огромную благодарность Светлане за столь интересную экскурсию

Светлана профессионал своего дела

Рекомендую всем любителям искусства

Видно что Светлана болеет своим делом и очень увлекательно рассказывает

E Elena Светочка, благодарю ещё раз за чудесную экскурсию! Вы - высший пилотаж в искусстве рассказа! С Вами весело, понятно и все картины и статуи оживают. Не прощаюсь 🥰