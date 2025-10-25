Дворец Питти - это не просто музей, а уникальное место, где сохранился оригинальный интерьер и картины, развешанные самими жителями дворца. Здесь можно увидеть шедевры Рафаэля, Тициана и других мастеров.
Прогулка по окрестностям дворца откроет вам Площадь Синьории, Старый мост и квартал Ольтрарно, где жил Макиавелли.
Завершите экскурсию в Палатинской галерее, где собрана богатая коллекция эпохи Возрождения и Маньеризма
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Оригинальный интерьер дворца
- 🖼️ Шедевры Рафаэля и Тициана
- 🌉 Исторический Старый мост
- 🏰 История Медичи
- 🌿 Прогулка по кварталу Ольтрарно
Что можно увидеть
- Дворец Питти
- Площадь Синьории
- Старый мост
- Палатинская галерея
- Квартал Ольтрарно
Описание экскурсии
Площадь Синьории. Я расскажу, где жили Медичи прежде чем переехать во дворец Питти.
Знаменитый кабанчик «Il porcellino». Рядом с ним принято загадывать желания.
Старый мост. Вы оцените исторический мост через реку Арно, застроенный ювелирными лавками.
Квартал Ольтрарно. Здесь жил великий философ и политический деятель Никколо Макиавелли.
Палатинская галерея дворца Питти. Она хранит огромную коллекцию картин эпохи Возрождения и Маньеризма. Я покажу вам работы Рафаэля, Тициана, Рубенса, Караваджо, Боттичелли и других мастеров.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются на месте в кассе дворца — €16 с человека (+€3, если в кассе очередь), дети до 18 лет бесплатно
- После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по прилегающим к дворцу садам Боболи. Стоимость общего билета во дворец и сады — €22
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Дети с 6 до 14 лет
|€26
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Андрей
25 окт 2025
Великолепно
Виктория
1 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится в прошлое - так она наполняет рассказом некогда праздные залы дворца, украшенные великолепными фресками и картинами. Мне очень понравилось, без Светланы впечатления от Флоренции были бы не полными.
Я
Ярослава
1 сен 2025
Первое знакомство с Флоренцией и такое удачное!
Наша прогулка началась на площади Синьория под статуей Персея.
Светлана рассказала про город, его правителей и провела меня по залам Дворца Пити. Рассказала от произведениях искусства, собранных семьей Медичи и Гинзбургами. Экскурсия включала в себя небольшой гастротур, которые позволил мне прекрасно поужинать)
Огромное спасибо за экскурсию!
Елизавета
17 авг 2025
Отличная экскурсия. Светлана- просто волшебница. Мы заказали две экскурсии со Светланой и не пожалели! Сын 14 лет тоже не успел заскучать! От всей души рекомендую!
V
Vladimir
29 июл 2025
Спасибо Светлане - узнали все про дворец Питти!
alex
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Очень понравилась! Светлана - невероятный гид и человек! Я теперь чётко разбираюсь в искусстве 😆👌😎
Кристина
24 мая 2025
Мне понравилась экскурсия, было показано и рассказано все самое важное, этого и так слишком много. Рекомендую идти в начале дня, чтоб не слишком устать и посетить все огромные экспозиции с садами. Туда идти на целый день.
М
Мария
4 мая 2025
Экскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказ о наземном переходе, длиной в километр, который был построен Медичи прямо через башни города.
И
Игорь
4 мая 2025
Очень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разу не пожалели, обе прошли великолепно. Благодаря четкому, но гибкому плану вы с одной стороны
А
Анна
4 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Все, что нужно, для знакомства и даже больше. Очень рекомендую! Я провела 2 дня со Светланой, брала несколько экскурсий. Потрясающе! И очень легко, с улыбкой!
Elena
3 апр 2025
Светлана - очень отзывчивый и знающий гид, она еще до начала экскурсии была на связи со всеми участниками. Дворец Питти - это огромный комплекс музеев, в котором Светлана сумела показать
Н
Наталья
1 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую! Понравилась даже больше,чем Галерея Уффици (на ней я была с другим гидом) Начали в центре Флоренции. По дороге до дворца слушали и обсуждали очень интересные моменты
Эльвира
27 мар 2025
Выражаю огромную благодарность Светлане за столь интересную экскурсию
Светлана профессионал своего дела
Рекомендую всем любителям искусства
Видно что Светлана болеет своим делом и очень увлекательно рассказывает
E
Elena
23 фев 2025
Светочка, благодарю ещё раз за чудесную экскурсию! Вы - высший пилотаж в искусстве рассказа! С Вами весело, понятно и все картины и статуи оживают. Не прощаюсь 🥰
С
Светлана
23 фев 2025
Прекрасная экскурсия! Кто бы знал, что дворец Питти такой интересный? Шикарная коллекция Рафаэля и других авторов эпохи Возрождения! Света рассказывает очень интересно. Очень рекомендую и дворец и гида.
Входит в следующие категории Флоренции
