Мои заказы

Дворец Питти и его окрестности

Погрузитесь в историю Флоренции, посетив Дворец Питти. Узнайте о жизни Медичи и насладитесь шедеврами искусства в уникальной атмосфере
Дворец Питти - это не просто музей, а уникальное место, где сохранился оригинальный интерьер и картины, развешанные самими жителями дворца. Здесь можно увидеть шедевры Рафаэля, Тициана и других мастеров.

Прогулка по окрестностям дворца откроет вам Площадь Синьории, Старый мост и квартал Ольтрарно, где жил Макиавелли.

Завершите экскурсию в Палатинской галерее, где собрана богатая коллекция эпохи Возрождения и Маньеризма
5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Оригинальный интерьер дворца
  • 🖼️ Шедевры Рафаэля и Тициана
  • 🌉 Исторический Старый мост
  • 🏰 История Медичи
  • 🌿 Прогулка по кварталу Ольтрарно
Дворец Питти и его окрестности© Светлана
Дворец Питти и его окрестности© Светлана
Дворец Питти и его окрестности© Светлана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00

Что можно увидеть

  • Дворец Питти
  • Площадь Синьории
  • Старый мост
  • Палатинская галерея
  • Квартал Ольтрарно

Описание экскурсии

Площадь Синьории. Я расскажу, где жили Медичи прежде чем переехать во дворец Питти.

Знаменитый кабанчик «Il porcellino». Рядом с ним принято загадывать желания.

Старый мост. Вы оцените исторический мост через реку Арно, застроенный ювелирными лавками.

Квартал Ольтрарно. Здесь жил великий философ и политический деятель Никколо Макиавелли.

Палатинская галерея дворца Питти. Она хранит огромную коллекцию картин эпохи Возрождения и Маньеризма. Я покажу вам работы Рафаэля, Тициана, Рубенса, Караваджо, Боттичелли и других мастеров.

Организационные детали

  • Входные билеты оплачиваются на месте в кассе дворца — €16 с человека (+€3, если в кассе очередь), дети до 18 лет бесплатно
  • После экскурсии вы сможете самостоятельно прогуляться по прилегающим к дворцу садам Боболи. Стоимость общего билета во дворец и сады — €22

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети до 6 летБесплатно
Дети с 6 до 14 лет€26
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 624 туристов
Искусство и история зажигают меня с тех пор, как я оказалась во Флоренции в 2003 году. Высока вероятность, что посмотрев на Флоренцию через призму моего восприятия, вы вернётесь в собственную
читать дальше

реальность другим человеком: более заряженным и с ясным пониманием того, что вам нужно от жизни. К этому располагает история семьи, с которой в Тоскане связан каждый камень, — Медичи. Да и сами камни тоже играют не последнюю роль в формировании вашего настроения. Я провожу экскурсии в команде с коллегами-гидами.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Дворец Питти и его окрестности (Виктория)Дворец Питти и его окрестности (Виктория)Дворец Питти и его окрестности (Виктория)Дворец Питти и его окрестности (Виктория)Дворец Питти и его окрестности (Виктория)Дворец Питти и его окрестности (Виктория)Дворец Питти и его окрестности (Ярослава)Дворец Питти и его окрестности (Кристина)Дворец Питти и его окрестности (Мария)Дворец Питти и его окрестности (Мария)Дворец Питти и его окрестности (Мария)Дворец Питти и его окрестности (Мария)Дворец Питти и его окрестности (Мария)Дворец Питти и его окрестности (Игорь)Дворец Питти и его окрестности (Игорь)Дворец Питти и его окрестности (Игорь)Дворец Питти и его окрестности (Игорь)Дворец Питти и его окрестности (Игорь)
А
Андрей
25 окт 2025
Великолепно
Виктория
Виктория
1 окт 2025
Потрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится в прошлое - так она наполняет рассказом некогда праздные залы дворца, украшенные великолепными фресками и картинами. Мне очень понравилось, без Светланы впечатления от Флоренции были бы не полными.
Потрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится вПотрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится вПотрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится вПотрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится вПотрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится вПотрясающая экскурсия! Светлана удивила глубокими познаниями о дворце, с ее сопровождением все оживает и переносится в
Я
Ярослава
1 сен 2025
Первое знакомство с Флоренцией и такое удачное!

Наша прогулка началась на площади Синьория под статуей Персея.

Светлана рассказала про город, его правителей и провела меня по залам Дворца Пити. Рассказала от произведениях искусства, собранных семьей Медичи и Гинзбургами. Экскурсия включала в себя небольшой гастротур, которые позволил мне прекрасно поужинать)

Огромное спасибо за экскурсию!
Первое знакомство с Флоренцией и такое удачное!
Елизавета
Елизавета
17 авг 2025
Отличная экскурсия. Светлана- просто волшебница. Мы заказали две экскурсии со Светланой и не пожалели! Сын 14 лет тоже не успел заскучать! От всей души рекомендую!
V
Vladimir
29 июл 2025
Спасибо Светлане - узнали все про дворец Питти!
alex
alex
11 июл 2025
Прекрасная экскурсия! Очень понравилась! Светлана - невероятный гид и человек! Я теперь чётко разбираюсь в искусстве 😆👌😎
Кристина
Кристина
24 мая 2025
Мне понравилась экскурсия, было показано и рассказано все самое важное, этого и так слишком много. Рекомендую идти в начале дня, чтоб не слишком устать и посетить все огромные экспозиции с садами. Туда идти на целый день.
Мне понравилась экскурсия, было показано и рассказано все самое важное, этого и так слишком много. Рекомендую
М
Мария
4 мая 2025
Экскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказ о наземном переходе, длиной в километр, который был построен Медичи прямо через башни города.
читать дальше

Внутреннее убранство дворца также поразило своей красотой, а коллекция произведений искусства эпохи Возрождения - Рафаэля, Тициана и Боттичелли, оставила глубокое впечатление. Очень приятно было не только любоваться картинами, но и узнать истории их создания, а также смысл, который в них скрыт.

Светлана, как экскурсовод, производила впечатление человека, искренне увлеченного искусством, обладающего глубокими знаниями, что сделало экскурсию действительно интересной.
Без сомнений, это место стоит посетить! После экскурсии мы самостоятельно прогулялись по садам Боболи, насладились кофе во внутреннем дворике дворца и посетили выставку костюмов и моды, организованную в этом же здании.

Экскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказЭкскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказЭкскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказЭкскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказЭкскурсия оставила незабываемые впечатления! Светлана увлекательно рассказала множество интересных фактов о истории дворца. Особенно поразил рассказ
И
Игорь
4 мая 2025
Очень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разу не пожалели, обе прошли великолепно. Благодаря четкому, но гибкому плану вы с одной стороны
читать дальше

получаете много интересной структурированной информации по теме, а с другой всегда имеете возможность сконцентрироваться на каких-то деталях или даже смежных темах, которые заинтересовали больше остальных. Светлана - очень внимательный и дружелюбный гид, который с удовольствием подскажет где, что, когда и как еще можно посмотреть в городе, чему стоит уделить побольше времени, а что можно пропустить без особых сожалений, если время ограничено.

Очень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разуОчень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разуОчень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разуОчень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разуОчень рекоммендую как саму экскурсию, так и экскурсовода. Взяли у Светланы две экскурсии и ни разу
А
Анна
4 мая 2025
Прекрасная экскурсия! Все, что нужно, для знакомства и даже больше. Очень рекомендую! Я провела 2 дня со Светланой, брала несколько экскурсий. Потрясающе! И очень легко, с улыбкой!
Elena
Elena
3 апр 2025
Светлана - очень отзывчивый и знающий гид, она еще до начала экскурсии была на связи со всеми участниками. Дворец Питти - это огромный комплекс музеев, в котором Светлана сумела показать
читать дальше

все самое значительное, при этом обращая внимание на детали, которые при самостоятельном осмотре можно не заметить. Полтора часа экскурсии пролетели совершенно незаметно. Очень довольна, что удалось побывать на такой замечательной экскурсии!

Н
Наталья
1 апр 2025
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую! Понравилась даже больше,чем Галерея Уффици (на ней я была с другим гидом) Начали в центре Флоренции. По дороге до дворца слушали и обсуждали очень интересные моменты
читать дальше

связанные с семьей Медичи. Очень живо, без сухих фактов и дат. Сам дворец посмотрели в спокойном темпе, без толп туристов. Светлана показала и рассказала обо всех самых значимых картинах знаменитых художников. Рубенс, Боттичелли и многие другие ….. 2 часа пролетели незаметно и в очень душевной обстановке. Одна бы я там ничего не поняла)
P.S. Кстати Светлана единственный гид, которая сразу после бронирования написала мне личное сообщение - До встречи на экскурсии. Это было очень приятно)

Эльвира
Эльвира
27 мар 2025
Выражаю огромную благодарность Светлане за столь интересную экскурсию
Светлана профессионал своего дела
Рекомендую всем любителям искусства
Видно что Светлана болеет своим делом и очень увлекательно рассказывает
E
Elena
23 фев 2025
Светочка, благодарю ещё раз за чудесную экскурсию! Вы - высший пилотаж в искусстве рассказа! С Вами весело, понятно и все картины и статуи оживают. Не прощаюсь 🥰
С
Светлана
23 фев 2025
Прекрасная экскурсия! Кто бы знал, что дворец Питти такой интересный? Шикарная коллекция Рафаэля и других авторов эпохи Возрождения! Света рассказывает очень интересно. Очень рекомендую и дворец и гида.

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии из Флоренции

Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
2 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 ноя в 12:00
13 ноя в 12:00
€40 за человека
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Питти
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Роскошь и искусство дворца Питти
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: На piazza Pitti
11 ноя в 09:30
12 ноя в 09:30
€140 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции