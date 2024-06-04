Замки, дворцы и особняки Флоренции

Найдено 15 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» во Флоренции на русском языке, цены от €40, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
«Дегустация вина в тосканском замке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360 за всё до 4 чел.
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
«Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец во Флоренции»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
40 за человека
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Представить ежедневную жизнь знатной флорентийской семьи и открыть удивительные детали быта 14-17 вв
Начало: На улице Порта Росса (Porta Rossa)
Завтра в 13:00
10 июня в 08:30
94 за всё до 10 чел.
Экскурсия во Дворец Питти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
«Дворец Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец Флоренции»
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от 100 за всё до 2 чел.
По уютным улочкам Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Дворец Питти - резиденция Медичи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
«Она типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах, и развешены они с соблюдением личного вкуса хозяина»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 25 чел.
Флоренция - колыбель Эпохи Возрождения
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
«Увидеть капеллу Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине, один из самых старых европейских музеев, музей под открытым небом и дворец меценатов Флоренции эпохи Возрождения, семьи Медичи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
225 за всё до 10 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
«Питти: Великолепие Флорентийского Дворца После увлекательного знакомства с Уффици мы отправимся в Палаццо Питти, великолепный дворец, который был домом многих великих герцогов Тосканы»
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за человека
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
180 за всё до 9 чел.
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека
Три музея за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
220 за человека
Дворец Питти
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Дворец Питти
Расписание: Ежедневно в 10:00
170 за экскурсию
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Увидеть и понять, как жилось флорентийцам несколько веков назад
«Мы прогуляемся по средневековому кварталу Флоренции, а затем посетим дворец Даванцити»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
160 за всё до 6 чел.
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160144 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает
  • K
    Kate
    28 мая 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия
  • А
    Аделина
    9 апреля 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за море эмоций и впечатлений😍 Мы
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    посетили несколько мест в Тоскане, дегустировали вино в семейной винодельне синьора Мауриццио. Елена рассказала нам историю про долину Кьянти, отвечала на наши вопросы про быт и привычки итальянцев. Мы остались в восторге! И будем обязательно рекомендовать!

    Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за мореЭто была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за мореЭто была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за мореЭто была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за море
  • В
    Виктор
    30 марта 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо
  • О
    Ольга
    3 марта 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!
  • М
    Мария
    19 февраля 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Елена прекрасно провела экскурсию!! Очень интересно, насыщенно и вкусно. Восторг. Спасибо
  • B
    Belonogow
    5 января 2024
    Экскурсия во Дворец Питти
    Все прошло здорово. Экскурсовод Светлана провела по всему второму этажу, рассказала и об интерьерах, и о картинах, и о предметах
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    мебели, сопровождая это экскурсами в историю. Спасибо компании, что не стали искать способов «слиться», а при отсутствии других желающих провели индивидуальную экскурсию по цене групповой!

  • S
    S.arsena
    30 августа 2023
    По уютным улочкам Флоренции
    Мария провела супер экскурсию! Очень рекомендую
  • В
    Владислав
    23 августа 2023
    Экскурсия во Дворец Питти
    Экскурсия получилась замечательной! С нами была гид, Диана, которая смогла показать как Дворец Питти, так и сады Боболи во всей
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    красе. Очень приятно было то, что мы смогли задать Диане вопросы по поводу направлений самых интересных экскурсий и мест в самой Флоренции и около неё. Мы получили исключительно полезную информацию, которая далее нам помогла в выстраивании плана нашего отдыха. Диана - профессионал своего дела и очень душевный человек. Спасибо!

  • R
    Roman
    10 августа 2023
    Дворец Питти - резиденция Медичи
    Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дворцы, замки и особняки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
  2. Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
  3. Дворец Даванцати: о быте в Средние века
  4. Экскурсия во Дворец Питти
  5. По уютным улочкам Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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