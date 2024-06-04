1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
«Дегустация вина в тосканском замке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
«Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец во Флоренции»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Представить ежедневную жизнь знатной флорентийской семьи и открыть удивительные детали быта 14-17 вв
Начало: На улице Порта Росса (Porta Rossa)
Завтра в 13:00
10 июня в 08:30
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
«Дворец Питти, пожалуй, самый большой и великолепный дворец Флоренции»
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дворец Питти - резиденция Медичи
Начало: Piazza de’ Pitti, 1, 50125 Firenze FI, Италия
«Она типичный пример частной коллекции в жилом доме-дворце, где все стены декорированы картинами в богатых рамах, и развешены они с соблюдением личного вкуса хозяина»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце Возрождения
Ваш персональный путеводитель по эпохе Возрождения в самом сердце Флоренции, где искусство оживает
Начало: По договоренности
«Увидеть капеллу Бранкаччи в церкви Санта-Мария-дель-Кармине, один из самых старых европейских музеев, музей под открытым небом и дворец меценатов Флоренции эпохи Возрождения, семьи Медичи»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
«Питти: Великолепие Флорентийского Дворца После увлекательного знакомства с Уффици мы отправимся в Палаццо Питти, великолепный дворец, который был домом многих великих герцогов Тосканы»
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: жизнь и творчество
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€180 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
€220 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Средневековье для взрослых и детей: старая Флоренция и дворец Даванцити
Увидеть и понять, как жилось флорентийцам несколько веков назад
«Мы прогуляемся по средневековому кварталу Флоренции, а затем посетим дворец Даванцити»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Микеланджело в замке Барджелло и базилике Санта-Кроче
Изучить шедевры в компании гида-искусствоведа и осознать роль мастера в истории искусства
Начало: Около дома Микеланджело «Casa Buonarotti»
10 июня в 12:30
12 июня в 12:00
160€144 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга4 июня 2024Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ААделина9 апреля 2024Это была самая лучшая экскурсия за время нашего пребывания в Италии!!! Очень благодарны Елене за море эмоций и впечатлений😍 Мы
- ВВиктор30 марта 2024Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо
- ООльга3 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!
- ММария19 февраля 2024Елена прекрасно провела экскурсию!! Очень интересно, насыщенно и вкусно. Восторг. Спасибо
- BBelonogow5 января 2024Все прошло здорово. Экскурсовод Светлана провела по всему второму этажу, рассказала и об интерьерах, и о картинах, и о предметах
- SS.arsena30 августа 2023Мария провела супер экскурсию! Очень рекомендую
- ВВладислав23 августа 2023Экскурсия получилась замечательной! С нами была гид, Диана, которая смогла показать как Дворец Питти, так и сады Боболи во всей
- RRoman10 августа 2023Татьяна восхитительный человек и отменный экскурсовод! Вовлеченность 100% в процесс! Спасибо огромное! Всем рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Дворцы, замки и особняки»
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