Прикоснуться к роскоши главного дворца Флоренции и погулять по старинному парку со скульптурами
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Описание
Что вас ожидает
Роскошное палаццо Питти
Гуляя по величественным залам, вы рассмотрите работы Боттичелли, Караваджо, Тициана и Рубенса. Отдельную часть дворца занимают королевские апартаменты, декорированные в стиле неоклассицизма. Вы увидите покрытые блестящими шёлковыми панелями стены, подлинные предметы мебели, изысканные ковры и люстры. А также уникальную «живопись из камня» — картины, выполненные из полудрагоценных камней.
Элегантные сады Боболи
Сады Боболи расположены прямо за палаццо Питти — на склоне холма, откуда открывается восхитительный панорамный вид на Флоренцию. Вы полюбуетесь фонтанами, старинными скульптурами, изящным прудом с островком и гротами, созданными для уединения в жаркие летние дни. А также заглянете в садовые «зелёные комнаты», где можно отдохнуть и подышать ароматом цветущих растений под щебетание птиц.
Организационные детали
Комбинированный билет в палаццо Питти и сады Боболи не включён в стоимость — 23 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у главного входа в палаццо Питти
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.