Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день

Прикоснуться к роскоши главного дворца Флоренции и погулять по старинному парку со скульптурами

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Палаццо Питти — самая помпезная городская резиденция, в которой жили Великие герцоги Тосканы. Вы пройдёте по барочным залам с расписными стенами, лепниной и фресками на монументальных потолках. Оцените крупнейшее во Флоренции собрание Рафаэля и шедевры других мастеров Возрождения. А также прогуляетесь по аллеям и дорожкам живописного парка в «итальянском стиле».
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Роскошное палаццо Питти

Гуляя по величественным залам, вы рассмотрите работы Боттичелли, Караваджо, Тициана и Рубенса. Отдельную часть дворца занимают королевские апартаменты, декорированные в стиле неоклассицизма. Вы увидите покрытые блестящими шёлковыми панелями стены, подлинные предметы мебели, изысканные ковры и люстры. А также уникальную «живопись из камня» — картины, выполненные из полудрагоценных камней.

Элегантные сады Боболи

Сады Боболи расположены прямо за палаццо Питти — на склоне холма, откуда открывается восхитительный панорамный вид на Флоренцию. Вы полюбуетесь фонтанами, старинными скульптурами, изящным прудом с островком и гротами, созданными для уединения в жаркие летние дни. А также заглянете в садовые «зелёные комнаты», где можно отдохнуть и подышать ароматом цветущих растений под щебетание птиц.

Организационные детали

Комбинированный билет в палаццо Питти и сады Боболи не включён в стоимость — 23 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у главного входа в палаццо Питти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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