Палаццо Питти — самая помпезная городская резиденция, в которой жили Великие герцоги Тосканы. Вы пройдёте по барочным залам с расписными стенами, лепниной и фресками на монументальных потолках. Оцените крупнейшее во Флоренции собрание Рафаэля и шедевры других мастеров Возрождения. А также прогуляетесь по аллеям и дорожкам живописного парка в «итальянском стиле».

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Описание

Что вас ожидает

Роскошное палаццо Питти

Гуляя по величественным залам, вы рассмотрите работы Боттичелли, Караваджо, Тициана и Рубенса. Отдельную часть дворца занимают королевские апартаменты, декорированные в стиле неоклассицизма. Вы увидите покрытые блестящими шёлковыми панелями стены, подлинные предметы мебели, изысканные ковры и люстры. А также уникальную «живопись из камня» — картины, выполненные из полудрагоценных камней.

Элегантные сады Боболи

Сады Боболи расположены прямо за палаццо Питти — на склоне холма, откуда открывается восхитительный панорамный вид на Флоренцию. Вы полюбуетесь фонтанами, старинными скульптурами, изящным прудом с островком и гротами, созданными для уединения в жаркие летние дни. А также заглянете в садовые «зелёные комнаты», где можно отдохнуть и подышать ароматом цветущих растений под щебетание птиц.

Организационные детали

Комбинированный билет в палаццо Питти и сады Боболи не включён в стоимость — 23 евро с человека, дети до 18 лет бесплатно.