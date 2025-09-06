Великолепные залы дворца Питти приглашают вас на экскурсию, где откроются тайны Медичи, Савойских и Питти.
Здесь можно увидеть шедевры Рафаэля, Тициана и Рубенса, а также узнать о сложных отношениях внутри династий.
Восхитительные фрески с Гераклом и памятные места, связанные с Наполеоном, добавят глубины вашему пониманию истории Флоренции. Погружение в искусство и власть обещает стать незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Шедевры Рафаэля и Тициана
- 🏛 История династий Медичи и Савойских
- 🔍 Тайны и интриги прошлого
- 🖼 Фрески с Гераклом
- 📜 Связь с Галилеем и Наполеоном
Что можно увидеть
- Дворец Питти
- Шедевры Рафаэля
- Шедевры Тициана
- Фрески с Гераклом
Описание экскурсии
За пару часов в роскошных интерьерах вы узнаете:
- О любви и ненависти двух братьев Медичи
- Почему скульптуры во дворце частично повреждены
- Как связаны открытия Галилея с этим местом
- Почему своды залов украшают фрески с Гераклом
- Какую память о Наполеоне хранит дворец
- Что общего у Медичи и создателя фортепиано
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы — входные билеты:
- Взрослые — €16 за чел. или €19, если делать предварительный заказ на сайте дворца
- Дети до 18 лет — бесплатно. С собой нужно иметь документ или его копию, чтобы подтвердить возраст
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Питти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александра — ваша команда гидов во Флоренции
Провели экскурсии для 226 туристов
Меня зовут Александра, я лицензированный гид по Тоскане. Живу в историческом центре Флоренции с 2008 года. Люблю историю, увлекаюсь живописью, дружу с местными художниками, антикварами и ремесленниками. На экскурсиях раскрываю тысячи лет истории города через характеры и жизни конкретных людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
6 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Александрой. Александра не только показала и рассказала нам о экспонатах Palazzo Pitti но она захватывающе воссоздала дух, атмосферу и историю того периода когда создавались и подбирались картины, скульптуры и другие предметы исскуства для этой галереи.
Мы были очень впечатлены ее знаниями и ее умением поделиться ими.
М
Мелина
10 авг 2025
Александра — потрясающий гид, чьи рассказы настолько насыщены интересным и ценным материалом, что хочется слушать её бесконечно. Моих физических возможностей, чтобы воспринять такой поток знаний за один раз, не хватило
