Флоренция - групповая пешеходная экскурсия: всё самое важное за 2 часа
Откройте для себя главные достопримечательности Флоренции за 2 часа. Прогулка по историческому центру с рассказами о Медичи и шедеврах искусства
Обзорная экскурсия по Флоренции предлагает уникальную возможность за короткое время познакомиться с основными достопримечательностями города.
Прогулка начинается у базилики Санта-Мария-Новелла и продолжается через площадь Дуомо, где можно увидеть купол Брунеллески и читать дальше
колокольню Джотто. На площади Синьории и у дворца Веккьо можно узнать о жизни Медичи и великих художников. Понте Веккьо завершает маршрут, предлагая романтические виды на реку Арно. Это путешествие позволит глубже понять и почувствовать дух Флоренции
5
15 отзывов
5 причин купить эту экскурсию
🌟 Увидеть главные символы Возрождения
🏛️ Познакомиться с историей Медичи
🎨 Узнать о великих художниках
🌉 Пройтись по Понте Веккьо
☕ Открыть для себя флорентийскую жизнь
Что можно увидеть
Базилика Санта-Мария-Новелла
Площадь Дуомо
Купол Брунеллески
Колокольня Джотто
Площадь Синьории
Дворец Веккьо
Понте Веккьо
Описание экскурсии
Флоренция — город вдохновения
Флоренция — это не просто город, это настоящий музей под открытым небом. Здесь истории оживают, и каждое здание дышит искусством. Если у вас ограничено время, но есть желание увидеть главные достопримечательности и ощутить атмосферу Возрождения, этот маршрут именно для вас.
Наш маршрут
Мы начнём с базилики Санта-Мария-Новелла, визитной карточки города, построенной монахами-доминиканцами. Далее нас ждёт исторический центр с его выдающимися памятниками:
Площадь Дуомо
Кафедральный собор с величественным куполом Брунеллески
Баптистерий с «вратами рая»
Колокольня Джотто
Этот архитектурный ансамбль стал символом целой эпохи. Во время прогулки вы узнаете о величии семьи Медичи и о великих мастерах, таких как Микеланджело, Боттичелли и Леонардо да Винчи.
Романтика Флоренции
Мы продолжим нашу экскурсию через площадь Синьории к дворцу Веккьо, который был резиденцией правителей города. Следующий пункт — романтичный мост Понте Веккьо с ювелирными лавками, расположенными над рекой Арно. Это место явно оставит незабываемые впечатления.
Современная жизнь города
Но мы не остановимся на великих эпохах. Мы расскажем о современной жизни Флоренции, где можно:
Насладиться чашечкой кофе
Попробовать местные десерты
Найти уголки тишины вдали от туристических маршрутов
Увидеть подлинники великих художников
Эта прогулка позволит вам не просто сделать фотографии, но и по-настоящему понять и прочувствовать атмосферу этого удивительного города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Услуги гида
Что не входит в цену
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санта-Мария-Новелла
Завершение: Понте Веккьо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
1
3
–
2
–
1
–
В
Виктор
13 ноя 2025
С помощью гида Александры я смог увидеть самые важные достопримечательности Флоренции! Отличный гид, спасибо ей большое!
V
Viktors
29 окт 2025
Спасибо, за экскурсию, но наши ожидания были больше.
А
Анастасия
22 окт 2025
Очень классная, интересная и позновательная экскурсия! Очень рада, что узнала много нового о городе Флоренция. Прекрасный гид Александра рассказывала очень интересные факты, все было очень комфортно. Безумно интересный маршрут. Спасибо большое за прекрасное время во Флоренции, очень хочется вернуться
Д
Дарья
17 окт 2025
E
Elvira
7 окт 2025
Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду по Флоренции — Александре!
Мы немного переживали, что устанем от долгой пешей прогулки по городу, но наши опасения оказались напрасны! Александра построила маршрут brilliantly!
У нас читать дальше
были регулярные остановки в самых живописных и удобных местах, мы двигались в спокойном, комфортном для нас темпе, без спешки и суеты. Благодаря такому подходу мы совершенно не почувствовали усталости и с легкостью прошли все километры. Это огромный плюс, который делает экскурсию доступной и приятной для всех.
Мы успели посмотреть все основные достопримечательности, и главное — узнали о них не просто сухие факты, а живые истории и легенды. Александра зарядила нас своей любовью к Флоренции! А еще она дала массу ценных советов, куда можно сходить самостоятельно.
Однозначно 10 из 10! Если вы ищете профессионала, который подарит вам не знания, а настоящие эмоции и заботу о вашем комфорте — вам к Александре!
K
Kristina
29 сен 2025
Обзорная экскурсия по Флоренции прошла просто великолепно! Познавательно и с юмором 😍 Гид Александра очень объемно и интересно рассказала об основных достопримечательностях города, спасибо огромное что познакомили нас с городом в таком душевном и причином формате 🥰
А
Александр
13 сен 2025
Здравствуйте. Нас было всего двое, судя по всему, из-за сильного дождя. Поэтому получилась индивидуальная экскурсия, которую провела девушка по имени Александра. Нам все очень понравилось. Спасибо!
Л
Лия
16 июл 2025
О
Ольга
25 июн 2025
Была интересная прогулка по Флоренции. Александра- приятный собеседник! Рекомендую
Н
Наиль
10 июн 2025
Александра прекрасный гид! Все подробно и интересно рассказала, прошлись по всем основным значимым местам, большое спасибо за экскурсию😍
В
Варвара
29 мая 2025
Были на экскурсии по Флоренции, все на высшем уровне. Увидели все главные места Флоренции за один день. Рекомендую!!!
С
Светлана
24 мая 2025
Флоренция — это любовь с первого взгляда ❤️ И благодаря экскурсии мы почувствовали её не как туристы, а как будто чуть-чуть стали своими. Погуляли по самым красивым улицам, узнали много читать дальше
интересного про Медичи, искусство, архитектуру — но всё было не занудно, а живо и с душой.
Очень понравился стиль подачи — без перегруза, с чувством, с историей. Даже если раньше не интересовался искусством — после этой прогулки точно захочется узнать больше.
Спасибо за классную атмосферу, за лёгкость и за то, что теперь Флоренция осталась не только в фотографиях, но и в сердце. 💛
К
Константин
24 мая 2025
Флоренция — просто вау! Такой красоты я давно не видел. Спасибо за тёплую и душевную экскурсию — гуляли, как с давним другом!
Д
Дарья
24 мая 2025
Мы были во Флоренции втроём — семьёй, и эта экскурсия стала одним из самых ярких моментов нашей поездки. Погода, атмосфера, рассказы — всё сложилось идеально.
Гид нашёл подход к каждому: нам читать дальше
было интересно, ребёнку — понятно и увлекательно, никто не скучал. Узнали много нового, но главное — почувствовали город. Не просто посмотрели достопримечательности, а как будто прожили кусочек настоящей флорентийской жизни.
Спасибо за душевную прогулку! Флоренция после неё стала ещё ближе и роднее. Обязательно приедем снова.
А
Александра
23 мая 2025
Была на экскурсии во Флоренции — всё прошло просто отлично! Организация на высшем уровне: всё чётко, без задержек, маршрут продуман до мелочей. Гид был очень увлечённый и знающий, рассказывал интересно и живо, ни один вопрос не остался без ответа. За пару часов удалось увидеть главные достопримечательности и почувствовать атмосферу города. Спасибо за такой профессиональный подход и тёплое сопровождение! Однозначно рекомендую!