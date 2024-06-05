🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 99 отзывов Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 115 отзывов Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой Начало: Около церкви Санта Мария Новелла «Летом, когда в Италии стоит неимоверная жара, утренние часы — лучший выбор для обзорной экскурсии» Расписание: ежедневно в 11:00 € 45 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 143 отзыва Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры Начало: На площади Дуомо € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк... € 129 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников Начало: На Площади Уффици «Вы проникнете в тонкости итальянской живописи, познакомитесь с работами лучших представителей Ренессанса и с новой стороны взглянете на жизнь и творчество легендарных Микеланджело и Леонардо Да Винчи» € 165 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело Начало: У Капеллы Медичи € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа Начало: На площада Piazza della Repubblica € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 66 отзывов Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города Начало: Piazza della Repubblica «На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием» 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 227 отзывов Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны Начало: На площади Santa Maria Novella «С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»» Расписание: ежедневно в 15:15 € 30 за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 1 отзыв Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет Начало: На площади Дуомо «Выполняя интересные задания и отвечая на нескучные вопросы, вы познакомитесь с главными местами и тайными уголками города» € 134 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella «Обзорная экскурсия по Флоренции» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям Начало: В центре Флоренции € 99 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса Начало: На площади Синьории «Познакомитесь с историей странной 95-метровой башни и выясните, кто в ней содержался под стражей» € 100 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция - кладовая человеческого гения Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом Начало: возле церкви Санта Мария Новелла «Главные достопримечательности города» € 140 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника Начало: На Piazza delle Belle Arti € 225 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления Начало: В центре Флоренции € 135 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 16 отзывов Флоренция - любовь с первого взгляда Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой Начало: На площади Santa Maria Novella «Вы увидите главные достопримечательности столицы Тосканы: Золотой мост, площадь Дуомо, знаменитый на весь мир собор Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольню Джотто» € 200 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв Вдохновляющая Флоренция Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Знакомство с Флоренцией Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем Начало: На площади San Lorenzo «Религиозный центр Флоренции — лучшее место для начала знакомства с городом» € 250 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса» Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества Начало: Площадь Сан Лоренцо € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 25 отзывов Флоренция как на ладони Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета Начало: площадь Санта Мария Новелла € 130 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 311 отзывов Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия Начало: Piazza Santa Maria Novella «На двухчасовой пешеходной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города и научитесь в нем ориентироваться (что не так просто, учитывая античную планировку улиц и сложную нумерацию домов)» Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом? Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла «Наша обзорная экскурсия — это обзор многих аспектов городской жизни Впечатления, которые мы привозим из путешествий, воспоминания, который будут всплывать потом, часто зависят от того, кто помог нам увидеть то главное, что останется с нами» Расписание: Ежедневно € 120 за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 57 отзывов Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции Начало: Piazza Santa Maria Novella «На двухчасовой пешеходной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города и научитесь в нем ориентироваться (что не так просто, учитывая античную планировку улиц и сложную нумерацию домов)» Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio «Обзорная экскурсия для тех, кто не хочет терять вечер первого дня во Флоренции» Расписание: В любой день во второй половине дня и позже € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Нетуристическая Флоренция Начало: Piazza Santa Maria Novella «Вы познакомитесь со стрит-артом, секретами ресторанов и других хитростях» Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio «На обзорной прогулке по городу я проведу вас по значимым местам и познакомлю с жизнью местных жителей» Расписание: Любой день и время по договоренности € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации Начало: По договоренности «Осмотр основных достопримечательностей поможет погрузиться в таинственную атмосферу удивительного города вечной красоты, почувствовать его душу, взглянуть на основные сокровища города с другого — особенного ракурса» Расписание: По договоренности с туристом € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 10 отзывов Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици Начало: По договоренности «Я приглашаю вас в путешествие по знаковым местам, во время которого вы познакомитесь с историей Флоренции» Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30 € 300 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами Начало: Площадь Санта Мария Новелла «Приятная обзорная прогулка по Флоренции, на которой вы увидите самые важные памятники центра города» Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00 € 75 за человека

Индивидуальная 2 часа Шедевры музея Барджелло Знакомство с гениями итальянского Возрождения от Микеланджело до Бернини в здании бывшей тюрьмы Начало: У входа в музей Барджелло € 150 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Средневековая Флоренция Начало: Площадь Республики «Во время прогулки по Флоренции Вы познакомитесь с бытом города» Расписание: Ежедневно по договоренности € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Флоренция, ты инис нежный Начало: По договоренности Расписание: по договоренности € 180 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Пикантная Флоренция Начало: Piazza della Signoria «Я же проведу вас по необычному маршруту, на котором вы познакомитесь с потаенными и пикантными историями, происходившими на флорентийских улочках и за закрытыми дверями» Расписание: по договоренности € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа Обзорная экскурсия по Флоренции Расписание: Четверг в 09:00 € 33 за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса Начало: Piazza del Duomo «Эта обзорная экскурсия предоставит вам уникальную возможность ощутить дух Ренессанса, погрузиться в мир великих мастеров и насладиться великолепием искусства» Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Фьезоле - наследие этрусской цивилизации Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции Начало: Fiesole, piazza Mino «Познакомитесь в музее с редчайшими экспонатами этрусской культуры» € 200 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате € 99 за всё до 5 чел.