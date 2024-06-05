1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Великолепная Флоренция: Путешествие по историческому сердцу города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, исследуя её знаковые места с личным гидом. Откройте новые грани итальянской культуры и гастрономии
Начало: Дуомо Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо
Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
«Летом, когда в Италии стоит неимоверная жара, утренние часы — лучший выбор для обзорной экскурсии»
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции: от Средневековья до Ренессанса
Погрузитесь в историю Флоренции, открывая её тайны вместе с экспертом в области искусства и архитектуры
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Первый день во Флоренции: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнайте истории за знаменитыми местами и получите советы от местного жителя
Начало: Недалеко от знаменитого торгового моста Понте Векк...
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции
Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников
Начало: На Площади Уффици
«Вы проникнете в тонкости итальянской живописи, познакомитесь с работами лучших представителей Ренессанса и с новой стороны взглянете на жизнь и творчество легендарных Микеланджело и Леонардо Да Винчи»
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Колыбель Возрождения: обзорная экскурсия с искусствоведом в Флоренции
Путешествие в сердце Ренессанса: уникальная возможность увидеть Флоренцию глазами искусствоведа
Начало: На площада Piazza della Repubblica
10 июня в 11:00
11 июня в 10:00
€160 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка по Флоренции: от Дуомо до Понте Веккьо
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Начало: Piazza della Repubblica
«На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
250€225 за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
«С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото»»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Квест
2 часа
Познать Флоренцию: квест для детей и их родителей
Познакомьтесь с Флоренцией через квест для детей и родителей. Увлекательные задания, исторические места и сюрпризы на память. Подходит для детей от 5 лет
Начало: На площади Дуомо
«Выполняя интересные задания и отвечая на нескучные вопросы, вы познакомитесь с главными местами и тайными уголками города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
€134 за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
«Обзорная экскурсия по Флоренции»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
О Флоренции с любовью: индивидуальная экскурсия
Флоренция - город с богатой историей и культурой. Узнайте больше о его легендах и знаменитых жителях, прогуливаясь по старинным улицам и площадям
Начало: В центре Флоренции
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
€99 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
«Познакомитесь с историей странной 95-метровой башни и выясните, кто в ней содержался под стражей»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция - кладовая человеческого гения
Все лучшие места и секреты тосканской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: возле церкви Санта Мария Новелла
«Главные достопримечательности города»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€140 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция в деталях: дворцы Медичи, площади и история
Откройте для себя сокровища Флоренции: от дворцов Медичи до исторических площадей. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флоренция - любовь с первого взгляда
Почувствовать душу города, увидеть его с высоты и насладиться блистательной архитектурой
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Вы увидите главные достопримечательности столицы Тосканы: Золотой мост, площадь Дуомо, знаменитый на весь мир собор Санта-Мария-дель-Фьоре и колокольню Джотто»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Вдохновляющая Флоренция
Интересные факты и главные достопримечательности города на обзорной экскурсии с искусствоведом
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
«Религиозный центр Флоренции — лучшее место для начала знакомства с городом»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка с искусствоведом «Колыбель Ренессанса»
Узнать главное об итальянском Возрождении и увидеть шедевры флорентийского зодчества
Начало: Площадь Сан Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на ладони
Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета
Начало: площадь Санта Мария Новелла
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
€130 за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«На двухчасовой пешеходной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города и научитесь в нем ориентироваться (что не так просто, учитывая античную планировку улиц и сложную нумерацию домов)»
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная по Флоренции. Почему это так важно для знакомства с городом?
Погрузитесь в атмосферу Флоренции с экспертом, который раскроет вам все тайны и красоты этого великолепного города
Начало: Площадь и церковь Санта-Мария-Новелла
«Наша обзорная экскурсия — это обзор многих аспектов городской жизни Впечатления, которые мы привозим из путешествий, воспоминания, который будут всплывать потом, часто зависят от того, кто помог нам увидеть то главное, что останется с нами»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 25 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«На двухчасовой пешеходной экскурсии вы увидите все главные достопримечательности города и научитесь в нем ориентироваться (что не так просто, учитывая античную планировку улиц и сложную нумерацию домов)»
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя обзорка Флоренции: искусство и история за 2 часа
Начните своё путешествие по Флоренции с вечерней прогулки по самым знаменитым достопримечательностям
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
«Обзорная экскурсия для тех, кто не хочет терять вечер первого дня во Флоренции»
Расписание: В любой день во второй половине дня и позже
1 июля в 12:00
2 июля в 12:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристическая Флоренция
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«Вы познакомитесь со стрит-артом, секретами ресторанов и других хитростях»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
«На обзорной прогулке по городу я проведу вас по значимым местам и познакомлю с жизнью местных жителей»
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
«Осмотр основных достопримечательностей поможет погрузиться в таинственную атмосферу удивительного города вечной красоты, почувствовать его душу, взглянуть на основные сокровища города с другого — особенного ракурса»
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие по знаковым местам + Галерея Уффици
Начало: По договоренности
«Я приглашаю вас в путешествие по знаковым местам, во время которого вы познакомитесь с историей Флоренции»
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
«Приятная обзорная прогулка по Флоренции, на которой вы увидите самые важные памятники центра города»
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Шедевры музея Барджелло
Знакомство с гениями итальянского Возрождения от Микеланджело до Бернини в здании бывшей тюрьмы
Начало: У входа в музей Барджелло
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Флоренция
Начало: Площадь Республики
«Во время прогулки по Флоренции Вы познакомитесь с бытом города»
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция, ты инис нежный
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пикантная Флоренция
Начало: Piazza della Signoria
«Я же проведу вас по необычному маршруту, на котором вы познакомитесь с потаенными и пикантными историями, происходившими на флорентийских улочках и за закрытыми дверями»
Расписание: по договоренности
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Групповая
1.5 часа
Расписание: Четверг в 09:00
€33 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
«Эта обзорная экскурсия предоставит вам уникальную возможность ощутить дух Ренессанса, погрузиться в мир великих мастеров и насладиться великолепием искусства»
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Фьезоле - наследие этрусской цивилизации
Знакомство с памятниками культуры этрусков в живописном пригороде Флоренции
Начало: Fiesole, piazza Mino
«Познакомитесь в музее с редчайшими экспонатами этрусской культуры»
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
€200 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с шедеврами: путешествие по галерее Уффици
Увидеть главные экспонаты музея и обсудить их с гидом в интерактивном формате
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€99 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Узнать секреты Флоренции
Начало: Piazza di Santa Maria Novella, 50123 Firenze
Расписание: С понедельника по воскресенье с 08: 30 до 17 часов.
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ССветлана5 июня 2024Отличный гид
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ЛЛена2 июня 2024Марина- великолепный рассказчик с большим багажом знаний. Хорошая и степенная подача информации, легко для усвоения. Рекомендую начать изучение Флоренции именно с обзорной экскурсии
- ААртём30 мая 2024Отличная обзорная экскурсия
- ИИлья30 мая 2024Огромное благодарность Ольге за те две экскурсии, которые мы провели вместе. Первая экскурсия была семейная экскурсия по городу. Наша цель была
- ДДарья29 мая 2024Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.
- ААлена28 мая 2024Экскурсию вела Саша. Увлеченная рассказчица, очень много знает. Я на денек приехала во Флоренцию, и не планировала больше приезжать туда.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Обзорные»
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Сейчас во Флоренции в категории "Обзорные" можно забронировать 41 экскурсию от 30 до 300 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1467 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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