А Анна Ежедневная прогулка по Флоренции Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.

G Giedrius Ежедневная прогулка по Флоренции Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!

Д Дарья Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.

А Алена Ежедневная прогулка по Флоренции читать дальше Но Саша столько интересного рассказала, что хочу вернуться и посмотреть те места, о которых услышала. Оочень хочу попасть в Санта Кроче!!! Саша много материала дает, но мне такая подача заходит «на ура». Саша меня прям влюбила во Флоренцию. Саша, спасибо тебе! Экскурсию вела Саша. Увлеченная рассказчица, очень много знает. Я на денек приехала во Флоренцию, и не планировала больше приезжать туда.

K Kate Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно

Р Ринат Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!

Е Елена Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.

A Andrey Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем

А Александр Утро во Флоренции читать дальше проходит в наушниках, ни одно слово не прошло мимо ушей))) пока шли от одного объекта до другого Александра рассказывала об истории города, об особенностях зданий и сооружений. Спасибо огромное за экскурсию! Если еще приедем во Флоренцию, то на экскурсию только к Александре! Все отлично! Было приятно познакомиться с Александрой! Она отличный гид и профессионал своего дела! Всё очень интересно и понятно! Экскурсия