Групповые экскурсии Флоренции

Найдено 12 экскурсий в категории «Групповые» во Флоренции на русском языке, цены от €30, скидки до 16%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утро во Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
115 отзывов
Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо
Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Ежедневная прогулка по Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
227 отзывов
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
142 отзыва
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
40 за человека
Главные сокровища Уффици - групповая экскурсия
Мини-группа
2 часа
12 отзывов
Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции
Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас
Начало: У входа в галерею Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
40 за человека
Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
3 отзыва
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
150 за человека
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
311 отзывов
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
40 за человека
Галерея Уффици с гидом
🚶 Пешая
скидка
16%
Групповая
2 часа
41 отзыв
Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства
Начало: Piazzale degli Uffiz
Расписание: Вт. -вскр в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 4538 за человека
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
57 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
40 за человека
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
1 отзыв
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70 за человека
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
70 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
  • G
    Giedrius
    2 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
    Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.
  • А
    Алена
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Флоренции
    Экскурсию вела Саша. Увлеченная рассказчица, очень много знает. Я на денек приехала во Флоренцию, и не планировала больше приезжать туда.
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    Но Саша столько интересного рассказала, что хочу вернуться и посмотреть те места, о которых услышала. Оочень хочу попасть в Санта Кроче!!! Саша много материала дает, но мне такая подача заходит «на ура». Саша меня прям влюбила во Флоренцию. Саша, спасибо тебе!

    Экскурсию вела Саша. Увлеченная рассказчица, очень много знает. Я на денек приехала во Флоренцию, и не
  • K
    Kate
    28 мая 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия
  • Р
    Ринат
    24 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
    Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
  • A
    Andrey
    22 мая 2024
    Флоренция: обзорная экскурсия + галерея Уффици
    Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Утро во Флоренции
    Все отлично! Было приятно познакомиться с Александрой! Она отличный гид и профессионал своего дела! Всё очень интересно и понятно! Экскурсия
    читать дальше

    проходит в наушниках, ни одно слово не прошло мимо ушей))) пока шли от одного объекта до другого Александра рассказывала об истории города, об особенностях зданий и сооружений. Спасибо огромное за экскурсию! Если еще приедем во Флоренцию, то на экскурсию только к Александре!

  • M
    MICHAEL
    13 мая 2024
    Утро во Флоренции
    Очень интересная экскурсия, спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Групповые»

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  1. Утро во Флоренции
  2. Ежедневная прогулка по Флоренции
  3. Камерная прогулка по Флоренции с посещением нетуристической точки
  4. Главные сокровища Уффици - групповая экскурсия
  5. Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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