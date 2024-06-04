1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Утренняя прогулка по Флоренции: от дворцов Медичи до Понте-Веккьо
Откройте для себя красоту Флоренции в утренние часы, когда город только просыпается. Экскурсия познакомит вас с историей и архитектурой
Начало: Около церкви Санта Мария Новелла
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Флоренции: от Санта Мария Новелла до Палаццо Питти
Погрузитесь в атмосферу Возрождения с экскурсией по Флоренции. Вас ждут два маршрута на выбор, каждый из которых раскроет город с новой стороны
Начало: На площади Santa Maria Novella
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Флоренции: от Медичи до Уффици
Погрузитесь в уникальную атмосферу Флоренции, где каждый уголок хранит истории великих художников, заговоров и тайн
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 10:00, во вторник, четверг и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 10:00
€40 за человека
Мини-группа
2 часа
Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции
Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас
Начало: У входа в галерею Уффици
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Групповая
2 часа
Ориентируемся во Флоренции - обзорная групповая экскурсия
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Пн, ср, пт, вскр 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€40 за человека
скидка
16%
Групповая
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства
Начало: Piazzale degli Uffiz
Расписание: Вт. -вскр в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 45€38 за человека
Групповая
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€40 за человека
Мини-группа
4 часа
Уффици и Питти: путешествие в искусство и историю Флоренции
Начало: Galeria Uffizi
Расписание: Вт, ср, чт, пт, сб в 09:00
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€70 за человека
Мини-группа
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса
Начало: Piazza del Duomo
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 2024Нас сопровождала экскурсовод Людмила, очень хороший рассказчик, материал был прекрасно структурирован. По ходу эксурсии давались отличные рекомендации, которыми мы с удовольствием впоследствии воспользовались. Спасибо.
- GGiedrius2 июня 2024Мне очень понравилось! Интересный и с любовью рассказ. Спасибо!
- ДДарья29 мая 2024Для обзорной экскурсии - все хорошо, формат 2-х часов соответствует наполнению. Светлана - приятный экскурсовод, рассказала много интересных историй.
- ААлена28 мая 2024Экскурсию вела Саша. Увлеченная рассказчица, очень много знает. Я на денек приехала во Флоренцию, и не планировала больше приезжать туда.
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- РРинат24 мая 2024Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
- ААлександр19 мая 2024Все отлично! Было приятно познакомиться с Александрой! Она отличный гид и профессионал своего дела! Всё очень интересно и понятно! Экскурсия
- MMICHAEL13 мая 2024Очень интересная экскурсия, спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Групповые" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 150 со скидкой до 16%. Туристы уже оставили гидам 931 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте групповые экскурсии во Флоренции из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Флоренции по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии