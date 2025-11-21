Посетите Музей Галилея во Флоренции и увидьте оригинальные приборы великого учёного, а также уникальную коллекцию научных инструментов из времён Медичи и Лотарингских герцогов. Настоящее путешествие в историю науки!
Описание билетаПогрузитесь в историю науки и откройте для себя наследие великого Галилео Галилея в одном из самых необычных музеев Флоренции. Музей Галилея, расположенный в самом центре города, хранит одну из крупнейших в мире коллекций научных инструментов — от эпохи Медичи до династии Лотарингских герцогов. Билет даёт доступ ко всем залам музея и позволяет осматривать экспозиции в своём ритме. В первом зале вы увидите уникальные приборы из собрания Медичи: астролябии, компасы, солнечные часы, армиллярные сферы и другие инструменты, по-настоящему восхищающие своей точностью и изяществом. Особое внимание уделено оригинальным приборам самого Галилея — телескопам, термометрам и другим устройствам, с помощью которых он исследовал законы Вселенной. Экспозиция на втором этаже включает инструменты для механики, пневматики, электричества, а также аптечную и химическую посуду, весы и измерительные устройства. Вас ждёт 18 тематических залов и живое представление о том, как наука формировала наш мир — в декорациях настоящего итальянского музея эпохи Возрождения.
По вторникам Музей Галилея открыт только до 13:00. Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Что включено
- Входной билет в музей Галилея
- Плата за бронирование
Что не входит в цену
- Экскурсия с гидом
Место начала и завершения?
Piazza dei Giudici, 1, 50122 Firenze FI, Италия
Когда и как рано покупать?
Когда: По вторникам Музей Галилея открыт только до 13:00. Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
