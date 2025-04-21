Билеты
Экскурсионный билет в Галерею Уффици - погружение в эпоху Ренессанса
Путешествие в мир искусства: Галерея Уффици открывает свои двери для вас. Предварительная бронь билетов
Начало: Piazza della signoria
«Предварительно забронирую для Вас билеты в музей во избежание длительного ожидания в очереди»
Расписание: ежедневно кроме понедельника в 9:30,10:30,11:30,14:30,15:30,16:30
Завтра в 09:30
28 мая в 09:30
€150 за экскурсию
Билеты
Флоренция: билет быстрого прохода в галерею Уффици
Начало: Piazzale Degli Uffizi, 6, 50122, Флоренция
«Минуйте длинные очереди и пройдите в галерею Уффици без ожидания благодаря билету быстрого прохода»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
28 мая в 09:00
€20 за билет
Билеты
Входной билет в музей Леонардо да Винчи
Начало: Музей Леонардо да Винчи
Расписание: Ежедневно с 10:00, последнее время - в 16:40
28 мая в 10:00
29 мая в 10:00
€8 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- EElena21 апреля 2025Думаю, что мне показали и рассказали о самых знаковых произведениях. Было познавательно и интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Билеты»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в мае 2025
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