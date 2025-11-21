Откройте для себя еврейскую историю Флоренции в синагоге и музее, спрятанным в тихом зелёном уголке города. Полюбуйтесь богато украшенным молитвенным залом и коллекцией предметов еврейского искусства. Прогуляйтесь по саду, окружённому
Описание билетаПознакомьтесь с историей еврейской общины Флоренции, посетив одну из самых красивых синагог Европы и расположенный при ней музей. Этот билет даст вам доступ к уникальной коллекции еврейского церемониального искусства, прогулке по ухоженному саду и возможности заглянуть в духовное сердце одного из старейших сообществ города. Синагога была построена в 1882 году по инициативе кавалера Давида Леви, который мечтал создать «монумент, достойный Флоренции». С тех пор её купол стал неотъемлемой частью городского силуэта. Здание скрыто за кованой оградой в районе Маттонаия и окружено зеленью, что придаёт визиту особую атмосферу уединения и уважения. Внутри вы увидите зал для молитв с высокими арками, витражами и изящным декором. В музее выставлены старинные реликвии и предметы еврейской культуры, рассказывающие о жизни флорентийских евреев на протяжении веков. В стоимость входит цифровой аудиогид по городу, который поможет вам дополнить визит контекстом и историей. Это место — не просто музей, а важная часть культурного и духовного наследия Флоренции!
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет
- Цифровой аудиогид по Флоренции
- Получите скидку 10% в магазине Hard Rock Shop на улице Виа деи Брунеллески, 1 (Площадь Республики), за исключением товаров ограниченного тиража и благотворительных товаров
- Получите скидку 10 % в ресторане Hard Rock Cafe на улице Виа дей Брунеллески, 1 (Piazza della Repubblica) на меню a’la carte, за исключением алкоголя
- Скидки Hard Rock Cafè действительны только во Флоренции и не суммируются с другими акциями
Место начала и завершения?
Via Luigi Carlo Farini, 6, 50121 Firenze FI, Italy
Когда и как рано покупать?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Флоренции
Похожие экскурсии из Флоренции
Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
€1260 за всё до 6 чел.
Билеты
Флоренция: входной билет в музей Галилео
Начало: Piazza dei Giudici, 1, 50122 Firenze FI, Италия
Расписание: По вторникам Музей Галилея открыт только до 13:00. Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
19 ноя в 09:30
20 ноя в 09:30
€15.91 за билет
Флоренция: билет на подъем на купол и 3-дневный пропуск в комплекс Дуомо
Начало: Piazza del Duomo, 15R, 50129 Firenze FI, Italy
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
19 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
€74 за билет