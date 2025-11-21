Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше старинными стенами и кованой оградой. Синагога 1882 года постройки до сих пор остаётся символом веры и культурной устойчивости. Билет включает цифровой аудиогид по Флоренции. Идеальный визит для тех, кто хочет глубже понять город через призму его разнообразных общин. Откройте для себя еврейскую историю Флоренции в синагоге и музее, спрятанным в тихом зелёном уголке города. Полюбуйтесь богато украшенным молитвенным залом и коллекцией предметов еврейского искусства. Прогуляйтесь по саду, окружённому

Описание билета Познакомьтесь с историей еврейской общины Флоренции, посетив одну из самых красивых синагог Европы и расположенный при ней музей. Этот билет даст вам доступ к уникальной коллекции еврейского церемониального искусства, прогулке по ухоженному саду и возможности заглянуть в духовное сердце одного из старейших сообществ города. Синагога была построена в 1882 году по инициативе кавалера Давида Леви, который мечтал создать «монумент, достойный Флоренции». С тех пор её купол стал неотъемлемой частью городского силуэта. Здание скрыто за кованой оградой в районе Маттонаия и окружено зеленью, что придаёт визиту особую атмосферу уединения и уважения. Внутри вы увидите зал для молитв с высокими арками, витражами и изящным декором. В музее выставлены старинные реликвии и предметы еврейской культуры, рассказывающие о жизни флорентийских евреев на протяжении веков. В стоимость входит цифровой аудиогид по городу, который поможет вам дополнить визит контекстом и историей. Это место — не просто музей, а важная часть культурного и духовного наследия Флоренции!

