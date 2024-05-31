1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства
Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства
«И сегодня галерея Уффици остаётся центром притяжения любителей искусства со всего мира и неизменно входит в тройку самых посещаемых музеев Италии»
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство
Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю
Начало: На площади Синьория
«В рамках экспозиции музея вы увидите:»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
€150 за всё до 9 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура
Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке
«Она погрузится в забвение на несколько столетий, чтобы вновь стать парламентским дворцом в столице новой объединённой Италии, а в наши дни играть роль мэрии города и музея»
Сегодня в 13:00
10 июня в 09:00
200€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции
Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции
Начало: На площади Синьория
«Гуляя по музею, вы узнаете, насколько неразрывно рост и развитие Флоренции связаны с деяниями и политикой Медичи»
Сегодня в 08:30
Завтра в 13:30
€160 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений
Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны
Начало: Piazzale degli Uffizi
«Если возникнут вопросы, я всегда готова вам помочь (например, если билетов не будет в наличии на сайте, то я смогу купить их в кассе музея)»
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:30
170€153 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории
Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история
Начало: На площади Santa Maria Novella
«Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
170€153 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции
Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца
Начало: На площади Питти
«В Палатинской галерее увидите вживую картины Тициана, Караваджо, Рафаэля, Джорджоне и других живописцев эпохи Возрождения»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века
Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело
Начало: На площади Уффици
«С первых минут в главном музее Флоренции вы погрузитесь в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции
Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников
Начало: На Площади Уффици
«Билеты в галерею Уффицы не входят в стоимость экскурсии»
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
€165 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи
Начало: У копии скульптуры ДАВИД
«Вы узнаете, как его сын Франческо преобразовал верхний этаж в приватный музей и собрал здесь самые ценные экспонаты семейной коллекции»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:00
€120 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело
Начало: У Капеллы Медичи
«Дополнительно оплачиваются билеты в музеи»
10 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии
Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда
Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа
Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии
Начало: На площади Мадонны Альдобрандини
«Музей не оставляет равнодушным даже самого искушённого путешественника из-за своего декора: флорентийской мозаики»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€114 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции
Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас
Начало: У входа в галерею Уффици
«Вы выйдете из галереи на цыпочках и немного над землёй, будто сошли с картины Боттичелли…»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
Мини-группа
2 часа
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
«И сложно поверить, что этот огромный музей когда-то служил домом великим герцогам Тосканским и итальянским королям»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€40 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
«И, при желании, посетите небольшой музей фарфора»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции
Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города
Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ...
«Приготовьтесь познакомиться с сокровищами флорентийского Ренессанса: на экскурсии вы увидите Дворец Медичи и заглянете в его внутренний дворик, рассмотрите церковь Святого Лаврентия и, конечно, посетите музей Капеллы Медичи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€80 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
«Вы увидите главные достопримечательности города и посетите знаменитую на весь мир галерею Уффици»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции
Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса
Начало: На площади Синьории
«Расписание работы музея: с апреля по сентябрь — с 9»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€100 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия: Каменная живопись во Флоренции
Погрузитесь в искусство флорентийской мозаики, посетите старинные мастерские и узнайте секреты древних мастеров
«Мы начнём экскурсию с посещения Музея Фабрики Полудрагоценных камней»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых
Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых
Начало: Недалеко от кафедрального собора
«Музей, в который мы с вами отправимся, хранит экспонаты, созданные в 20 веке итальянскими дизайнерами по схемам и чертежам Леонардо»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
«А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие усыпальницы Медичи
Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции
«Стоимость входного билета в музей — 8 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно»
Сегодня в 09:30
19 июня в 09:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской
Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников
«В этом уникальном музее в сравнении вы узнаете о трех типах техник работы с камнем: скульптуре, барельефе и инкрустации»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
«Реликвии музея и Флоренция с высоты птичьего полета»
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
«Сегодня Питти — один из крупнейших и интереснейших музеев Флоренции»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Начало: На Piazza delle Belle Arti
«Билеты в музей оплачиваются отдельно: в капеллу Медичи — 9 евро/человека, в Галерею Академии — 12 евро/человека (+4 евро — предварительная бронь для избежания очередей)»
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Открыть сокровищницы музея Барджелло
Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции
Начало: У входа в музей
«Я расскажу о том, как дворец превратился в тюрьму, а затем стал национальным музеем»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Дворец Даванцати: о быте в Средние века
Представить ежедневную жизнь знатной флорентийской семьи и открыть удивительные детали быта 14-17 вв
Начало: На улице Порта Росса (Porta Rossa)
«Я расскажу о появлении дворца в 14 веке, семье Даванцати, которая поселилась в нем до конца 19 столетия, и этапе, когда памятник стал прекрасным музеем, где каждый может прикоснуться к легендарной эпохе Средних веков»
Завтра в 13:00
10 июня в 08:30
€94 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Микеланджело Буонарроти: понять гения
Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии
«Затем мы посетим два музея, где представлены выдающиеся работы скульптора — Капеллу Медичи и Галерею Академии»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:30
€134 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В гостях у Леонардо да Винчи
Побывать на родине гения и приоткрыть тайны его загадочной личности
Начало: На piazza Porta Romana
«Мы заглянем в картинную галерею и поднимемся в исторический центр города Винчи, где в замке Кастелло ди Поппи, расположился самый большой музей, посвященный Леонардо да Винчи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства
Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции
Начало: на piazza Pitti
«Поясню, как хозяином дворца стал первый король Италии и почему здесь находятся знаменитые музеи»
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
«Музей Гуччи — его можно сравнить с Меккой для людей, которые исповедуют моду как религию»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Флоренцией
Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем
Начало: На площади San Lorenzo
«Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици»
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€250 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю
Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо
10 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€162 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
«Поговорим и о самой площади, которая является настоящим музеем под открытым небом»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города
«Затем вы отправитесь в старинную аптеку, ныне музей, где монахи доминиканцы изготавливали лечебные ароматические масла, вытяжки из трав, ликеры, средства гигиены и духи»
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях
Начало: На площади Дуомо
«В здании Академии также расположился Музей музыкальны инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:30
€107 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо
Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами
«Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы»
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Галерея Уффици с профессиональным гидом
Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты
Начало: На Piazza della Signoria
«Билеты в галерею необходимо заранее приобрести самостоятельно на официальном сайте музея»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
€127 за всё до 10 чел.
скидка
16%
Групповая
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом
Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства
Начало: Piazzale degli Uffiz
«Галерея Уффици во Флоренции – музей с богатой коллекцией, привлекающей миллионы туристов»
Расписание: Вт. -вскр в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
от 45€38 за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса
Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения
Начало: Piazza de’ Pitti
«То, что сегодня является огромным флорентийским музеем, когда-то было домом для лучших представителей великих династий»
Расписание: Вторник - пятница в 12:00
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида
Начало: Piazza Santa Maria Novella
«Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также вкуснейших типичных блюдах»
Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Уффици во Флоренции: искусство, история и уникальные истории
Погрузитесь в мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици. Вас ждут ответы на волнующие вопросы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Уффици, боковая арка возле кассы номер 3
«Этот музей — одна из визитных карточек города»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 мая 2024Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
- ИИлья30 мая 2024Огромное благодарность Ольге за те две экскурсии, которые мы провели вместе. Первая экскурсия была семейная экскурсия по городу. Наша цель была
- ММарина29 мая 2024Большое спасибо Лидии за очень интересную экскурсию! Всем очень рекомендуем! Обязательно вернемся во Флоренцию и к этому гиду!
- AAnna29 мая 2024Марина отличный рассказчик и смогла помочь нам получить наиболее интересную и полезную информацию о городе, насколько это возможно за один день.
- ССанта29 мая 2024Флоренция – звучит так как и выглядит. Один из самых прекрасных городов в мире. Великолепие этого города помогла понять и
- KKate28 мая 2024Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
- ЭЭлина27 мая 2024Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
- ООксана26 мая 2024Мы в восторге от экскурсии! Мария за 2 часа показала нам главные шедевры, а потом мы остались еще и посмотрели
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Музеи»
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