Индивидуальная 2.5 часа 101 отзыв Галерея Уффици в Флоренции: эксклюзивная экскурсия с историком искусства Знакомство с шедеврами итальянской живописи в одном из самых знаменитых музеев мира - галерее Уффици, в сопровождении историка искусства «И сегодня галерея Уффици остаётся центром притяжения любителей искусства со всего мира и неизменно входит в тройку самых посещаемых музеев Италии» € 200 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 92 отзыва Экскурсия Галерея Уффици: от готики до барокко - погружение в искусство Откройте для себя мир искусства с экскурсией в Галерею Уффици, где каждая картина рассказывает уникальную историю Начало: На площади Синьория «В рамках экспозиции музея вы увидите:» € 150 за всё до 9 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа 194 отзыва Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия: история и архитектура Откройте для себя духовное и архитектурное наследие Флоренции в уникальной трёхчасовой прогулке «Она погрузится в забвение на несколько столетий, чтобы вновь стать парламентским дворцом в столице новой объединённой Италии, а в наши дни играть роль мэрии города и музея» 200 € 180 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 112 отзывов Секреты галереи Уффици: путешествие в мир искусства Флоренции Индивидуальная экскурсия «Секреты галереи Уффици для всех» погружает в мир искусства и истории семьи Медичи. Исследуйте шедевры и тайны Флоренции Начало: На площади Синьория «Гуляя по музею, вы узнаете, насколько неразрывно рост и развитие Флоренции связаны с деяниями и политикой Медичи» € 160 за всё до 8 чел.

10% скидка Индивидуальная 2 часа 52 отзыва Уффици: путешествие через эпохи искусства - 2 часа, 11 залов, море впечатлений Погрузитесь в мир великих мастеров Ренессанса с эксклюзивной экскурсией по галерее Уффици. Изучите шедевры, узнайте их истории и тайны Начало: Piazzale degli Uffizi «Если возникнут вопросы, я всегда готова вам помочь (например, если билетов не будет в наличии на сайте, то я смогу купить их в кассе музея)» 170 € 153 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Головокружительная Флоренция: Индивидуальное путешествие в сердце истории Познайте душу Флоренции в уникальной экскурсии: от величественных дворцов до тайн великих династий и улочек, где звучит история Начало: На площади Santa Maria Novella «Также я покажу вам дворцы площади Синьории, прекрасные творения скульпторов эпохи Ренессанса, сокровищницу Флоренции — галерею Уффици, знаменитый мост Понте Веккьо и многое другое» 170 € 153 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Интерьеры и шедевры палаццо Питти во Флоренции Погрузитесь в историю и искусство палаццо Питти. Узнайте о шедеврах итальянских мастеров и архитектуре этого величественного дворца Начало: На площади Питти «В Палатинской галерее увидите вживую картины Тициана, Караваджо, Рафаэля, Джорджоне и других живописцев эпохи Возрождения» € 114 за всё до 25 чел.

Индивидуальная 2 часа 123 отзыва Величие и великолепие галереи Уффици: путешествие через века Погрузитесь в мир великих мастеров в главном музее Флоренции. Откройте для себя шедевры Джотто, Боттичелли и Микеланджело Начало: На площади Уффици «С первых минут в главном музее Флоренции вы погрузитесь в историю развития живописи, скульптуры и моды на примере экспонатов галереи» € 120 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2.5 часа 54 отзыва Уффици: глубокое погружение в итальянский Ренессанс в Флоренции Приглашаем на уникальную экскурсию по галерее Уффици, где вас ждут шедевры эпохи Ренессанса и истории великих художников Начало: На Площади Уффици «Билеты в галерею Уффицы не входят в стоимость экскурсии» € 165 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 2 часа 35 отзывов Галерея Уффици в Флоренции: путешествие через искусство и историю Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией в Галерею Уффици. Откройте мир великих художников и меценатов Медичи Начало: У копии скульптуры ДАВИД «Вы узнаете, как его сын Франческо преобразовал верхний этаж в приватный музей и собрал здесь самые ценные экспонаты семейной коллекции» € 120 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв По следам Микеланджело: путешествие с искусствоведом по Флоренции Приглашаем вас на уникальное путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет о жизни и творчестве Микеланджело Начало: У Капеллы Медичи «Дополнительно оплачиваются билеты в музеи» € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 48 отзывов Величие Флоренции: искусство, история и тайны в одной экскурсии Приглашаем в путешествие по Флоренции, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю, а вкусы Тосканы останутся в памяти навсегда Начало: Рядом с вокзалом Firenze Santa Maria Novella € 150 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Галерея Академии и Капелла Медичи: 2 музея за 2 часа Великое наследие Возрождения и тайны одной из самых влиятельных и богатых династий в истории Италии Начало: На площади Мадонны Альдобрандини «Музей не оставляет равнодушным даже самого искушённого путешественника из-за своего декора: флорентийской мозаики» € 114 за всё до 10 чел.

Мини-группа 2 часа 12 отзывов Главные сокровища Уффици: уникальная групповая экскурсия во Флоренции Откройте для себя величие галереи Уффици в компании опытного гида. Шедевры мирового искусства ждут вас Начало: У входа в галерею Уффици «Вы выйдете из галереи на цыпочках и немного над землёй, будто сошли с картины Боттичелли…» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 45 за человека

Мини-группа 2 часа 21 отзыв Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства Начало: У входа во дворец Питти «И сложно поверить, что этот огромный музей когда-то служил домом великим герцогам Тосканским и итальянским королям» Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00 € 40 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка «И, при желании, посетите небольшой музей фарфора» € 114 за всё до 15 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 10 отзывов Загадки капеллы Медичи: индивидуальная экскурсия по Флоренции Капелла Медичи - одно из сокровищ Флоренции, сочетающее архитектуру Ренессанса и историю влиятельного рода. Узнайте о Медичи и их роли в развитии города Начало: Около Кафедрального собора Дуомо (Santa María del ... «Приготовьтесь познакомиться с сокровищами флорентийского Ренессанса: на экскурсии вы увидите Дворец Медичи и заглянете в его внутренний дворик, рассмотрите церковь Святого Лаврентия и, конечно, посетите музей Капеллы Медичи» € 80 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella «Вы увидите главные достопримечательности города и посетите знаменитую на весь мир галерею Уффици» Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Палаццо Веккьо: знакомство с символом Флоренции Погрузитесь в историю Палаццо Веккьо, узнайте о его роли в прошлом Италии и оцените великолепие залов, созданных мастерами Ренессанса Начало: На площади Синьории «Расписание работы музея: с апреля по сентябрь — с 9» € 100 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Каменная живопись во Флоренции Погрузитесь в искусство флорентийской мозаики, посетите старинные мастерские и узнайте секреты древних мастеров «Мы начнём экскурсию с посещения Музея Фабрики Полудрагоценных камней» € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Музей Леонардо да Винчи: экскурсия для детей и взрослых Приглашаем вас в удивительный мир Леонардо да Винчи. Узнайте о его изобретениях, потрогайте и изучите все машины. Экскурсия подходит для детей и взрослых Начало: Недалеко от кафедрального собора «Музей, в который мы с вами отправимся, хранит экспонаты, созданные в 20 веке итальянскими дизайнерами по схемам и чертежам Леонардо» € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо «А также, как им удалось превратить Флоренцию в музей под открытым небом и какой след они оставили в мировой истории» € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Великие усыпальницы Медичи Разобраться в истории, влиянии и наследии могущественной династии правителей Флоренции «Стоимость входного билета в музей — 8 евро за человека, детям до 18 лет — бесплатно» € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Секреты флорентийской мозаики в музее Капеллы Медичи и мастерской Познакомиться с шедеврами каменной живописи и изучить старинную технику в гостях у ремесленников «В этом уникальном музее в сравнении вы узнаете о трех типах техник работы с камнем: скульптуре, барельефе и инкрустации» € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты Начало: На площади Дуомо «Реликвии музея и Флоренция с высоты птичьего полета» € 134 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Палаццо Питти - резиденция великих герцогов Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи Начало: У входа во дворец «Сегодня Питти — один из крупнейших и интереснейших музеев Флоренции» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Знакомство с Микеланджело: "греховность" и "божественность" великого гения Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника Начало: На Piazza delle Belle Arti «Билеты в музей оплачиваются отдельно: в капеллу Медичи — 9 евро/человека, в Галерею Академии — 12 евро/человека (+4 евро — предварительная бронь для избежания очередей)» € 225 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 4 отзыва Открыть сокровищницы музея Барджелло Познакомиться с шедеврами искусства Возрождения в старейшем палаццо Флоренции Начало: У входа в музей «Я расскажу о том, как дворец превратился в тюрьму, а затем стал национальным музеем» € 100 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Дворец Даванцати: о быте в Средние века Представить ежедневную жизнь знатной флорентийской семьи и открыть удивительные детали быта 14-17 вв Начало: На улице Порта Росса (Porta Rossa) «Я расскажу о появлении дворца в 14 веке, семье Даванцати, которая поселилась в нем до конца 19 столетия, и этапе, когда памятник стал прекрасным музеем, где каждый может прикоснуться к легендарной эпохе Средних веков» € 94 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Микеланджело Буонарроти: понять гения Прикоснуться к идеям великого мастера Возрождения в Капелле Медичи и Галерее Академии «Затем мы посетим два музея, где представлены выдающиеся работы скульптора — Капеллу Медичи и Галерею Академии» € 134 за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 5 отзывов В гостях у Леонардо да Винчи Побывать на родине гения и приоткрыть тайны его загадочной личности Начало: На piazza Porta Romana «Мы заглянем в картинную галерею и поднимемся в исторический центр города Винчи, где в замке Кастелло ди Поппи, расположился самый большой музей, посвященный Леонардо да Винчи» € 380 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 11 отзывов Исследуйте дворец Питти: роскошь эпохи Медичи и шедевры искусства Откройте для себя мир аристократии и великих художников в одной из самых значимых резиденций Флоренции Начало: на piazza Pitti «Поясню, как хозяином дворца стал первый король Италии и почему здесь находятся знаменитые музеи» € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция и мода Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля Начало: на площади Синьории «Музей Гуччи — его можно сравнить с Меккой для людей, которые исповедуют моду как религию» € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 21 отзыв Знакомство с Флоренцией Прогуляться по главным местам города и почувствовать себя настоящим флорентийцем Начало: На площади San Lorenzo «Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици» € 250 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Капелла Бранкаччи и монастырь Санта Мария Новелла: фрески, изменившие историю Экскурсия по ранним шедеврам ренессансной живописи Мазаччо € 162 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Великие властители Флоренции Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо «Поговорим и о самой площади, которая является настоящим музеем под открытым небом» € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города «Затем вы отправитесь в старинную аптеку, ныне музей, где монахи доминиканцы изготавливали лечебные ароматические масла, вытяжки из трав, ликеры, средства гигиены и духи» € 130 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1.5 часа 15 отзывов Экскурсия по Галерее Академии: Встреча с шедеврами Возрождения Приглашаем вас на уникальное путешествие по Галерее Академии, где каждый зал расскажет свою историю о великих мастерах и их творениях Начало: На площади Дуомо «В здании Академии также расположился Музей музыкальны инструментов, где представлены тенор-виола, изготовленная Антонио Страдивари, и первое в мире пианино» € 107 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Галерея Уффици: от Джотто до Караваджо Погружение в мир Флорентийского Ренессанса и знакомство с его ключевыми работами «Бывшие офисы городской администрации, а сегодня — знаменитая картинная галерея Уффици — один из старейших музеев Европы» € 200 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Галерея Уффици с профессиональным гидом Увидеть шедевры мировой живописи, расшифровать их символику и узнать о них удивительные факты Начало: На Piazza della Signoria «Билеты в галерею необходимо заранее приобрести самостоятельно на официальном сайте музея» € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию Начало: У дворца Палаццо Веккьо € 127 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 16% скидка Групповая 2 часа 41 отзыв Галерея Уффици во Флоренции: путешествие в мир искусства с профессиональным гидом Погрузитесь в эпоху Возрождения с экскурсией по Галерее Уффици. Ваш путеводитель в мир шедевров и истории искусства Начало: Piazzale degli Uffiz «Галерея Уффици во Флоренции – музей с богатой коллекцией, привлекающей миллионы туристов» Расписание: Вт. -вскр в 10:00 от 45 € 38 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 30 отзывов Экскурсия во Дворец Питти: встреча с искусством Ренессанса Откройте величие Дворца Питти с профессиональным гидом. Искусство, история и шедевры мирового значения Начало: Piazza de’ Pitti «То, что сегодня является огромным флорентийским музеем, когда-то было домом для лучших представителей великих династий» Расписание: Вторник - пятница в 12:00 от € 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 19 отзывов По уютным улочкам Флоренции: от Ренессанса до современной кулинарии Погрузитесь в атмосферу Флоренции: от величественных памятников искусства до уникальных кулинарных традиций в компании опытного гида Начало: Piazza Santa Maria Novella «Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также вкуснейших типичных блюдах» Расписание: ежедневно в 9:30, 10:30, 11:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 € 150 за всё до 6 чел.