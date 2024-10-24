Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€450 за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Начало: Ponte Vecchio
Расписание: В 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€45 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис24 октября 2024Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Музей Галилея»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Музей Галилея" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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