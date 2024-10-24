Музей Галилея – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Галилея» во Флоренции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Завтра в 09:00
4 апр в 09:00
€450 за экскурсию
По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
По ту сторону Арно: тайны и легенды района Ольтрарно
Начало: Ponte Vecchio
Расписание: В 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€45 за человека
Флоренция как на ладони
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€130 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    24 октября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
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    в увлекательное приключение, где зачастую мы сами становились героями исторических событий) Наталья, не перегружая датами, влюбила нас в этот потрясающий город с первых минут. Искрометное чувство юмора, увлеченность своим делом и голова-энциклопедия- это Наташа! Спасибо Наталье, за такую прекрасную экскурсию. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Музей Галилея»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Флоренция как на ладони
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  1. Площадь Синьории
  2. Самое главное
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Площадь Микеланджело
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Сан-Лоренцо
  10. Баптистерий
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в апреле 2025
Сейчас во Флоренции в категории "Музей Галилея" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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