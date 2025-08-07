Это будет очень насыщенный день! Мы отправимся в старинную и красивую Пизу, а по пути заедем на винодельню — если захотите, то с дегустацией. После этого путешествия вы научитесь читать этикетки и разбираться в категориях вина, а ещё узнаете, почему всё же Пизанская башня наклонена и какие эксперименты проводил с ней Галилей.

Начнём день с визита на тосканскую винодельню, где вы заглянете в погреба местных виноделов и по желанию поучаствуете в дегустации местных вин.

Затем отправимся в Пизу — гулять по знаменитой Пьяцца-деи-Мираколи. Здесь вы увидите:

— ту самую, с вершины которой он бросал разные предметы, проверяя законы физики Кладбище Кампосанто — с землёй, привезённой с Голгофы. Её и сегодня можно увидеть в центре ансамбля

Организационные детали

От Флоренции до Пизы едем на автомобиле Volkswagen Touran. Путь занимает около 1 часа 20 минут

По желанию мы можем встретиться в Пизе — я проведу для вас экскурсию, а после отвезу во Флоренцию

