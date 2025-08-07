Это будет очень насыщенный день! Мы отправимся в старинную и красивую Пизу, а по пути заедем на винодельню — если захотите, то с дегустацией.
После этого путешествия вы научитесь читать этикетки и разбираться в категориях вина, а ещё узнаете, почему всё же Пизанская башня наклонена и какие эксперименты проводил с ней Галилей.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Начнём день с визита на тосканскую винодельню, где вы заглянете в погреба местных виноделов и по желанию поучаствуете в дегустации местных вин.
Затем отправимся в Пизу — гулять по знаменитой Пьяцца-деи-Мираколи. Здесь вы увидите:
- Баптистерий с уникальной акустикой. Эхо в нём длится 13 секунд — и это впечатляет даже самых молчаливых
- Пизанский собор, в котором Галилей, глядя на качающуюся лампу, пришёл к открытию изохронности маятника
- Падающую башню — ту самую, с вершины которой он бросал разные предметы, проверяя законы физики
- Кладбище Кампосанто — с землёй, привезённой с Голгофы. Её и сегодня можно увидеть в центре ансамбля
Организационные детали
- От Флоренции до Пизы едем на автомобиле Volkswagen Touran. Путь занимает около 1 часа 20 минут
- По желанию мы можем встретиться в Пизе — я проведу для вас экскурсию, а после отвезу во Флоренцию
Дополнительные расходы (по желанию):
- Дегустация на винодельне пяти вин с закуской из фокаччи и сыра — €40 за чел.
- Подъём на Пизанскую башню — €20 за чел. (допускаются путешественники только с 8 лет)
- Вход в баптистерий и на кладбище — €11 за чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления доЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Viacheslav
7 авг 2025
Съездили на экскурсию со Светланой — очень понравилось! Светлана — замечательный гид: эрудированная, внимательная и очень лёгкая в общении. Было интересно, познавательно и комфортно. Спасибо за чудесную прогулку! Очень рекомендуем!
Ю
Юрий
22 июн 2025
👍
