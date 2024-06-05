1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи
Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио
Начало: На площади Микеланджело
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 15 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения
Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици
Начало: На piazza Santa Maria Novella
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€70 за человека
Индивидуальная
2 часа
Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи
Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе»
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
€134 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История торговой Флоренции
Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен
Сегодня в 10:00
19 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Флоренции в базилике Санта-Кроче
Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В гостях у Палаццо Веккьо
Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию
Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве
Начало: На площади Санта-Мария-Новелла
10 июня в 12:00
11 июня в 11:00
€154 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Средневековая Флоренция
Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах
Начало: В центре города
18 июня в 08:00
19 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья
Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века
Начало: На площади Сан-Марко
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
€110 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день
17 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Прогулка на кораблике по Арно с увлекательными историями о Флоренции
Увидеть отражение города в водной глади и рассказах гида
Начало: На площади Уффици
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
€52 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTamara5 июня 2024Рекомендую. Увлекательно, информативно. Не сложная физически прогулка по основным городским достопримечательностям. Оживали образы навеянные сериалом Медичи повелители Флоренции… 😄Можно отметить интересные для себя места, в которые захочется вернуться самостоятельно. Спасибо Лидия!
- ННаталья5 июня 2024Мы только что вернулись из удивительной экскурсии по Флоренции и не могли не поделиться нашим восторгом! История этого города, особенно
- ААнастасия31 мая 2024Начинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчик, пыталась нас максимально погрузить в тему экскурсии и рассказ был содержательный и впечатляющий. Спасибо ей за совет в посещении других интересных мест в Тоскане.
- ЕЕлена23 мая 2024Диана замечательно провела экскурсию! Очень интересно и прекрасно организовано.
- AAndrey22 мая 2024Спасибо Диане за отличный тур, все очень гармонично и хорошо организовано, интересно, Диана очень приятная и профессионально отлично подготовленный гид. Очень рекомендуем
- ААндрей17 мая 2024Очень интересно и познавательно! Гид - просто замечательный рассказчик! Мы до сих пор под впечатлением от экскурсии! Спасибо, Лидия! 👍
- AAnastasiia10 мая 2024Лидия потрясающий экскурсовод, очень интересно и увлекательно рассказывала, а так же она замечательный собеседник! Спасибо вам большое, экскурсией остались очень довольны))
- ММарат1 мая 2024Диана прекрасно провела экскурсию. Дождь не был помехой. Все обошли по плану. В Галерее Уффици было интересно слушать всю информацию. Обязательно надо гулять с гидом и слушать историю.
- ГГалина21 апреля 2024Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
- ННаталья30 марта 2024Экскурсия с Шореной об Екатерине Медичи и семье Медичи была очень познавательной. Отличная организация и регламент. Шорена - прекрасный рассказчик,
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «История и архитектура»
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