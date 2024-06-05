🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 39 отзывов Экскурсия по Флоренции: власть и культура династии Медичи Познайте тайны Флоренции в увлекательной прогулке по следам Медичи. Истории о любви, интригах и великих делах ждут вас Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио Начало: На площади Микеланджело 100 € 50 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка € 114 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 3 отзыва Флоренция: историческая экскурсия и галерея Уффици - погружение в эпоху Возрождения Погрузитесь в волшебный мир Флоренции, где каждый уголок рассказывает уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по галерее Уффици Начало: На piazza Santa Maria Novella Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 € 70 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Флоренция и династия Медичи: индивидуальная экскурсия Откройте для себя величие Флоренции через призму истории династии Медичи. Узнайте о символах власти, меценатстве и культурном наследии этой выдающейся семьи Начало: У фасада базилики Сан-Лоренцо € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Санта-Мария-дель-Фьоре - «симфония в мраморе» Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты Начало: На площади Дуомо € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва История торговой Флоренции Погрузится с историю и атмосферу торгового города средних веков и открыть наследие тех времен € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв История Флоренции в базилике Санта-Кроче Рассмотреть знаменитые фрески, гробницы и капеллы € 120 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов В гостях у Палаццо Веккьо Проследить историю Флоренции от Средневековья до наших дней на примере одного уникального здания € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Флоренция Екатерины Медичи: путешествие в историю и парфюмерию Погрузитесь в мир Екатерины Медичи, где каждый уголок Флоренции расскажет свою историю о великой королеве Начало: На площади Санта-Мария-Новелла € 154 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Средневековая Флоренция Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах Начало: В центре города € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа В Сан-Марко с искусствоведом: фрески итальянского средневековья Проникнуть в кельи монастыря Сан-Марко и перенестись в Италию 15 века Начало: На площади Сан-Марко € 110 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа В гостях у флорентийских графов Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без € 550 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Из Флоренции - в Пизу и Лукку Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день € 450 за всё до 8 чел.