Экскурсии по Флоренции на машине с гидом

Найдено 13 экскурсий в категории «На машине» во Флоренции на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360 за всё до 4 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
173 отзыва
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Очарование и вкусы Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
50 за человека
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
57 отзывов
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
375 за всё до 4 чел.
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
125 за всё до 4 чел.
Пьенца - идеальный город Возрождения
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Пьенца - идеальный город Возрождения
Путешествие в сердце долины Валь-д’Орча, воплощение ренессансных эталонов и королевство сыров
Начало: В городе Монтеварки
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Тоскане
🚗 На машине
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
200 за всё до 3 чел.
В гостях у Леонардо да Винчи
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
В гостях у Леонардо да Винчи
Побывать на родине гения и приоткрыть тайны его загадочной личности
Начало: На piazza Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Путешествие по средневековым борго Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Путешествие по средневековым борго Тосканы
Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Начало: на станции Montevarchi
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
167 за всё до 4 чел.
Кулинарный урок в Тоскане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
Начало: На площади Порта Романа
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 190 за всё до 4 чел.
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории
Начало: На площади Porta Romana
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Пьенца - идеальный город Возрождения
    Большое спасибо Гуле за незабываемый день в великолепной Тоскане. Мы получили море удовольствия, увидели прекрасные места, попробовали блюда местной кухни
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    в компании интересного и душевного и обаятельного человека:) Мы обязательно скоро вернёмся в Тоскану и поедем в новое путешествие с невероятной Гулей ❤️😊✈️

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
    Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно, очень вкусный ужин в местном ресторанчике. Гуля, спасибо за прекрасный вечер!
    Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    Прекрасная экскурсия. Если вы устали от посещения музеев и обилия туристов,вам сюда. Неспешная прогулка по живописным местам в тишине и
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    покое позволит вам отдохнуть и набраться сил для дальнейших изысканий. В завершении вечера-великолепный ужин с набором разнообразных тосканских блюд. Гуля-общительна и доброжелательна,хорошо знает и любит Тоскану. И особых слов заслуживает церковь в Пьеве-ди-Гропина:она поразительна!

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином
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    и любоваться живописными окрестностями. Затем побывали в двух средневековых городках:Сан-Джиминьяно и Чертальдо,побродить по узким улочкам которых было чрезвычайно приятно. Дополнительный бонус:дегустация вкуснейших сыров и мороженое из известной Gelateria Dondoli. Татьяна-обаятельный и общительный человек. Всё было организовано продумано и чётко. Однозначно рекоменую посещение экскурсии всем,кто хочет увидеть настоящую Тоскану.

  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
    Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
  • В
    Вера
    10 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «На машине»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
  2. Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
  3. Очарование и вкусы Тосканы
  4. Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
  5. Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "На машине" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 50 до 380. Туристы уже оставили гидам 337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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