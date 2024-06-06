1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пьенца - идеальный город Возрождения
Путешествие в сердце долины Валь-д’Орча, воплощение ренессансных эталонов и королевство сыров
Начало: В городе Монтеварки
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Тоскане
Вобрать ароматы магических пейзажей и запечатлеть себя на фоне тосканских холмов
Начало: В городе Монтеварки
10 июня в 14:30
12 июня в 08:30
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
В гостях у Леонардо да Винчи
Побывать на родине гения и приоткрыть тайны его загадочной личности
Начало: На piazza Porta Romana
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Узнать Флоренцию и знаменитый регион через традиции местной кухни
Начало: у церкви Сан-Лоренцо
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие по средневековым борго Тосканы
Посетить живописные старинные деревни и увидеть нетуристическую Италию на авто-пешеходной экскурсии
Начало: на станции Montevarchi
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Необычная Тоскана: из Флоренции - в Сан-Джиминьяно
Познакомиться с миниатюрным городком, занимающим большое место в истории
Начало: На площади Porta Romana
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija6 июня 2024Большое спасибо Гуле за незабываемый день в великолепной Тоскане. Мы получили море удовольствия, увидели прекрасные места, попробовали блюда местной кухни
- ООльга4 июня 2024Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
- ППолина2 июня 2024Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
- ЕЕлена25 мая 2024Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно, очень вкусный ужин в местном ресторанчике. Гуля, спасибо за прекрасный вечер!
- ММарина25 мая 2024Прекрасная экскурсия. Если вы устали от посещения музеев и обилия туристов,вам сюда. Неспешная прогулка по живописным местам в тишине и
- ММарина25 мая 2024Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином
- ДДарья17 мая 2024Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
- ААнна10 мая 2024Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
- ВВера10 мая 2024Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
- ААнастасия8 мая 2024Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Тоскана»
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