7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Флоренция, город, вдохновивший Данте Алигьери на создание «Божественной комедии», открывает свои тайны.Представьте, как поэт, пророк и гений проходил по этим же улочкам, вдыхая воздух полный историй и романтики.Эта экскурсия позволит

вам увидеть Флоренцию его глазами, ощутить вечность и вдохновение, которое когда-то охватило Данте. Вы узнаете о его жизни, любви к Беатриче и о том, как его произведения до сих пор влияют на город и его жителей

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Поэма Данте Алигьери «Божественная Комедия» является важнейшим для итальянцев произведением, обязательным культурным минимумом и, конечно, настольной книгой каждого флорентийца.

В Средние века и эпоху Возрождения специально избранные эрудиты публично комментировали каждую строфу поэмы, и во многих церквях живописные изображения Ада, Чистилища и Рая представлены именно так, как описывает их Данте. Я расскажу вам об уникальном влиянии поэта на жизнь города, о его трагической судьбе изгнанника и пророка, а также о самой романтичной истории любви к прекрасной Беатриче.

Во время прогулки вы увидите средневековую Флоренции, которая практически не изменилась с тех пор, как здесь родился и прожил первую половину жизни знаменитый поэт. Вместе с Данте вы пройдете по дорогим ему местам и, если внимательно посмотреть на стены флорентийских домов и церквей, то можно вместе с поэтом «спуститься» в Ад, «подняться» по Чистилищу и «увидеть» Рай, узнать многое о Флоренции той эпохи и понять, насколько актуальна сегодня его поэма.

Маршрут

район, где родился и жил Данте

дом-музей поэта

церкви, связанные с его именем, в частности ту, где похоронена Беатриче Портинари, муза и возлюбленная Данте

Баптистерий Св. Иоанна, Домский собор и Колокольню Джотто, которые тоже имеют непосредственное отношение к «Божественной комедии»

На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу «Божественной Комедии», увидите ее воплощение на улицах средневековой Флоренции и, конечно, посмотрите на город глазами поэта.

Организационные детали

Входные билеты в дом-музей Данте оплачиваются отдельно: взрослые — 4 евро, детям до 12 лет — 2 евро.