7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть средневековую Флоренцию глазами главного итальянского поэта и философа

irina
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Флоренцию нельзя представить и понять без упоминания Данте Алигьери.

Для флорентийцев он был поэтом, пророком, политиком, гением, почти святым.

И поверьте, им и его «Божественной комедией» буквально пропитан весь город, мятежный дух до сих пор витает среди старинных зданий.

Я помогу вам ощутить присутствие поэта на узких улочках, расскажу о перипетиях его жизни, творчества, а также взглянуть на Флоренцию глазами поэта.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии7 отзывов
5
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция

Программа

Поэма Данте Алигьери «Божественная Комедия» является важнейшим для итальянцев произведением, обязательным культурным минимумом и, конечно, настольной книгой каждого флорентийца.

В Средние века и эпоху Возрождения специально избранные эрудиты публично комментировали каждую строфу поэмы, и во многих церквях живописные изображения Ада, Чистилища и Рая представлены именно так, как описывает их Данте. Я расскажу вам об уникальном влиянии поэта на жизнь города, о его трагической судьбе изгнанника и пророка, а также о самой романтичной истории любви к прекрасной Беатриче.

Во время прогулки вы увидите средневековую Флоренции, которая практически не изменилась с тех пор, как здесь родился и прожил первую половину жизни знаменитый поэт. Вместе с Данте вы пройдете по дорогим ему местам и, если внимательно посмотреть на стены флорентийских домов и церквей, то можно вместе с поэтом «спуститься» в Ад, «подняться» по Чистилищу и «увидеть» Рай, узнать многое о Флоренции той эпохи и понять, насколько актуальна сегодня его поэма.

Маршрут:

  • район, где родился и жил Данте;
  • дом-музей поэта;
  • церкви, связанные с его именем, в частности ту, где похоронена Беатриче Портинари, муза и возлюбленная Данте;
  • Баптистерий Св. Иоанна, Домский собор и Колокольню Джотто, которые тоже имеют непосредственное отношение к «Божественной комедии».

Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу «Божественной Комедии», увидите ее воплощение на улицах средневековой Флоренции и, конечно, посмотрите на город глазами поэта.

Организационные детали

Входные билеты в дом-музей Данте оплачиваются отдельно: 4 евро для взрослых, детям до 12 лет – 2 евро.

Данте, «Божественная комедия» и Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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irina
irina
Приветствую вас! Я являюсь лицензированным гидом по Тоскане, одному из итальянских регионов с такими удивительными городами, как Флоренция, Сиена, Пиза и Лукка. По образованию я историк, поэтому очень люблю рассказывать нескучные истории!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Замечательная экскурсия, которая помогла познать Флоренцию и жизнь Данте.
9 октября 2019
Потрясающая экскурсия, погрузившая нас в атмосферу Флоренции Данте. Такого удовольствия от экскурсии наша семья не получала уже давно. Честно признаюсь, что мои домочадцы отнеслись скептически к идее взять экскурсию) Но когда мы обсуждали вечером прошедший день и делились впечатлениями, было так приятно услышать от детей-подростков, что им было интересно слушать Ирину, они впитали информацию, они ходили по городу, задирая головы вверх и высматривая таблички со строками из "Божественной комедии". У младшей дочери даже возникло желание прочитать книгу в оригинале)) Посмотрим))
Ирина, спасибо вам огромное за время, проведенное с нами! Вы прекрасный рассказчик, обаятельный человек. Бесконечно рады знакомству с вами!
Друзья, искренне советуем эту экскурсию! Вы получите гораздо больше, чем просто прогулка по городу с посещением знАковых для всей человеческой культуры, мест. Вы реально переживете путешествие во времени! Для нас Флоренция стала особенным городом после этой поездки.
Спасибо!!
11 июля 2019
И экскурсия, и экскурсовод очень понравились. Все в нашей компании уже бывали во Флоренции, и все , тем не менее, узнали много нового и интересного. Ирина обаятельна, с отличным чувством юмора, ее рассказ был живым и увлекательным, речь образна. Рекомендую всем любителям истории и литературы!
3 июня 2019
Ирина, спасибо за чудесную экскурсию! Нам все очень понравилось, и хотелось бы побывать и на других Ваших экскурсиях.
10 января 2019
Добрый день! Ирина, благодарю за проведённую экскурсию, мы с мужем до сих пор под впечатлением от Флоренции благодаря вам. Несмотря на то, что тема была определенной, мы узнали много чего и другого, совсем не относящегося к ней. Материал преподносился непринуждённо, с юмором, деталями, о которых не узнаешь в интернете. Слушать было одно удовольствие, обязательно вернёмся вновь. Всем рекомендую по возможности брать несколько экскурсий.
13 сентября 2018
Большое спасибо за экскурсию, очень вдохновились и прониклись городом, историей и личностью Данте. Ирина рассказала о многих занимательных деталях, которые мы бы сами никогда не заметили. Было увлекательно, Флоренция потрясающая.
24 сентября 2017
Целенаправленно взяли экскурсию "Данте. Божественная комедия". Экскурсоводом была Ирина. Она сразу, с первых слов погрузила нас в то воемя, когда во Флоренции жил Данте. Во время экскурсии мы как-бы прожили в том времени вместе с Данте. Мы очень рады знакомству с Ириной . Если получится еще раз приехать во Флоренцию, обязательно увидимся с ней и попросим о новых экскурсиях. Игорь и Марина, Киев.

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