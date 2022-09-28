7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Поэма Данте Алигьери «Божественная Комедия» является важнейшим для итальянцев произведением, обязательным культурным минимумом и, конечно, настольной книгой каждого флорентийца.
В Средние века и эпоху Возрождения специально избранные эрудиты публично комментировали каждую строфу поэмы, и во многих церквях живописные изображения Ада, Чистилища и Рая представлены именно так, как описывает их Данте. Я расскажу вам об уникальном влиянии поэта на жизнь города, о его трагической судьбе изгнанника и пророка, а также о самой романтичной истории любви к прекрасной Беатриче.
Во время прогулки вы увидите средневековую Флоренции, которая практически не изменилась с тех пор, как здесь родился и прожил первую половину жизни знаменитый поэт. Вместе с Данте вы пройдете по дорогим ему местам и, если внимательно посмотреть на стены флорентийских домов и церквей, то можно вместе с поэтом «спуститься» в Ад, «подняться» по Чистилищу и «увидеть» Рай, узнать многое о Флоренции той эпохи и понять, насколько актуальна сегодня его поэма.
Маршрут
район, где родился и жил Данте
дом-музей поэта
церкви, связанные с его именем, в частности ту, где похоронена Беатриче Портинари, муза и возлюбленная Данте
Баптистерий Св. Иоанна, Домский собор и Колокольню Джотто, которые тоже имеют непосредственное отношение к «Божественной комедии»
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу «Божественной Комедии», увидите ее воплощение на улицах средневековой Флоренции и, конечно, посмотрите на город глазами поэта.
Организационные детали
Входные билеты в дом-музей Данте оплачиваются отдельно: взрослые — 4 евро, детям до 12 лет — 2 евро.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 123 туристов
Приветствую вас! Я являюсь лицензированным гидом по Тоскане, одному из итальянских регионов с такими удивительными городами, как Флоренция, Сиена, Пиза и Лукка. По образованию я историк, поэтому очень люблю рассказывать нескучные истории!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Это было очень профессионально, эмоционально и легко, 2.5 часа прошли незаметно и не хотелось расставаться. Спасибо и рекомендуем
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Т
Татьяна
Потрясающая экскурсия, погрузившая нас в атмосферу Флоренции Данте. Такого удовольствия от экскурсии наша семья не получала уже давно. Честно признаюсь, что мои домочадцы отнеслись скептически к идее взять экскурсию) Но читать дальшеуменьшить
когда мы обсуждали вечером прошедший день и делились впечатлениями, было так приятно услышать от детей-подростков, что им было интересно слушать Ирину, они впитали информацию, они ходили по городу, задирая головы вверх и высматривая таблички со строками из "Божественной комедии". У младшей дочери даже возникло желание прочитать книгу в оригинале)) Посмотрим)) Ирина, спасибо вам огромное за время, проведенное с нами! Вы прекрасный рассказчик, обаятельный человек. Бесконечно рады знакомству с вами! Друзья, искренне советуем эту экскурсию! Вы получите гораздо больше, чем просто прогулка по городу с посещением знАковых для всей человеческой культуры, мест. Вы реально переживете путешествие во времени! Для нас Флоренция стала особенным городом после этой поездки. Спасибо!!
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Инна
Очень понравилась экскурсия. Брали для дочери, которая начала читать «Божественную комедию», так сказать, для дополнительной мотивации. И дочь и мы получили огромное удовольствие от этого маленького путешествия в средневековую Флоренцию. Очень хорошо продуман маршрут и подача информации. Ирина -прекрасный рассказчик и приятный человек. В следующий приезд во Флоренцию обязательно встретимся с ней на другой её экскурсии. Всем рекомендую эту экскурсию-не пожалеете.
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Т
Тина
Добрый день! Ирина, благодарю за проведённую экскурсию, мы с мужем до сих пор под впечатлением от Флоренции благодаря вам. Несмотря на то, что тема была определенной, мы узнали много чего читать дальшеуменьшить
и другого, совсем не относящегося к ней. Материал преподносился непринуждённо, с юмором, деталями, о которых не узнаешь в интернете. Слушать было одно удовольствие, обязательно вернёмся вновь. Всем рекомендую по возможности брать несколько экскурсий.
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Валерия
Нам понравилась экскурсия: Ирина-педагог, историк. Подача материала была похожа на лекционную, но мы как раз этого и хотели. Жалеем, что не удалось забронировать эту экскурсию в первый день: Ирина дала объёмный материал о городе, о его истории, настоящий эффект погружения. Много и подробно говорили о Божественной комедии.
В день экскурсии стояла непривычная жара, но она нам не помешала. Спасибо за интересную экскурсию!
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Л
Лариса
Огромное спасибо Ирине за такую увлекательную экскурсию и что согласилась провести ее 1 января! Читал Данте только сын, но это не важно, так как история человека связана с историей города читать дальшеуменьшить
и религией, поэтому любому будет интересно и познавательно. А муж прям твёрдо решил прочитать😀 Еще отдельное спасибо за дополнительную часть (по нашей просьбе) в капелле Медичи и за подборку концертов в церквях.
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