7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Поэма Данте Алигьери «Божественная Комедия» является важнейшим для итальянцев произведением, обязательным культурным минимумом и, конечно, настольной книгой каждого флорентийца.

В Средние века и эпоху Возрождения специально избранные эрудиты публично комментировали каждую строфу поэмы, и во многих церквях живописные изображения Ада, Чистилища и Рая представлены именно так, как описывает их Данте. Я расскажу вам об уникальном влиянии поэта на жизнь города, о его трагической судьбе изгнанника и пророка, а также о самой романтичной истории любви к прекрасной Беатриче.

Во время прогулки вы увидите средневековую Флоренции, которая практически не изменилась с тех пор, как здесь родился и прожил первую половину жизни знаменитый поэт. Вместе с Данте вы пройдете по дорогим ему местам и, если внимательно посмотреть на стены флорентийских домов и церквей, то можно вместе с поэтом «спуститься» в Ад, «подняться» по Чистилищу и «увидеть» Рай, узнать многое о Флоренции той эпохи и понять, насколько актуальна сегодня его поэма.

Маршрут:

район, где родился и жил Данте;

дом-музей поэта;

церкви, связанные с его именем, в частности ту, где похоронена Беатриче Портинари, муза и возлюбленная Данте;

Баптистерий Св. Иоанна, Домский собор и Колокольню Джотто, которые тоже имеют непосредственное отношение к «Божественной комедии».

Во время экскурсии вы погрузитесь в атмосферу «Божественной Комедии», увидите ее воплощение на улицах средневековой Флоренции и, конечно, посмотрите на город глазами поэта.