Описание мастер-класса Кулинарный мастер-класс: свежая паста и тосканское вино Научитесь готовить свежую пасту, как это делали наши бабушки в Италии. Мы расскажем вам о всех тонкостях процесса и будем рядом, чтобы помочь на каждом этапе. Наша кулинарная школа расположена в средневековой башне XII века, в двух шагах от купола Брунеллески. Здесь вы сможете вдохнуть атмосферу жизни Данте Алигьери, ведь башня принадлежала семье его жены. Наша команда состоит из шеф-поваров с многолетним опытом работы в лучших ресторанах итальянской кухни. Вместе мы приготовим настоящую итальянскую пасту с нуля, как это делали во времена Медичи. Вы научитесь готовить три вида свежей пасты: равиоли, тортеллини и паппарделле, а также подходящие к ним соусы: сливочное масло с шалфеем, арраббиата и традиционное тосканское рагу. Вам не нужно ничего брать с собой, потому что мы предоставим всё необходимое. В конце мы съедим всё, что приготовили. Во время экскурсии вы сможете насладиться хорошим тосканским вином или неограниченным количеством других напитков.

