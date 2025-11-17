Приготовьте три вида свежей пасты на мастер-классе в средневековой башне во Флоренции — под руководством опытного шефа. Наслаждайтесь неограниченным вином, традиционными соусами и атмосферой настоящей итальянской кухни.
Описание мастер-классаКулинарный мастер-класс: свежая паста и тосканское вино Научитесь готовить свежую пасту, как это делали наши бабушки в Италии. Мы расскажем вам о всех тонкостях процесса и будем рядом, чтобы помочь на каждом этапе. Наша кулинарная школа расположена в средневековой башне XII века, в двух шагах от купола Брунеллески. Здесь вы сможете вдохнуть атмосферу жизни Данте Алигьери, ведь башня принадлежала семье его жены. Наша команда состоит из шеф-поваров с многолетним опытом работы в лучших ресторанах итальянской кухни. Вместе мы приготовим настоящую итальянскую пасту с нуля, как это делали во времена Медичи. Вы научитесь готовить три вида свежей пасты: равиоли, тортеллини и паппарделле, а также подходящие к ним соусы: сливочное масло с шалфеем, арраббиата и традиционное тосканское рагу. Вам не нужно ничего брать с собой, потому что мы предоставим всё необходимое. В конце мы съедим всё, что приготовили. Во время экскурсии вы сможете насладиться хорошим тосканским вином или неограниченным количеством других напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Шеф-повар-инструктор
- Все ингредиенты
- Все оборудование
- Тосканское вино
- Безлимитные безалкогольные напитки
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Via del Corso, 25R, 50122 Firenze FI, Италия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
