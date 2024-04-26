О Оксана Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!

А Александр Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье читать дальше часть была дегустация трех вин в маленьком уютном винном баре. Надия рассказала очень много интересного про вино и выбор вина тоже был отличный. Часто хожу на экскурсии но редко пишу отзывы, но эта экскурсия 10 из 10. Очень понравилось. Сходили на рынок, где получилось увидеть и узнать много интересного про итальянскую еду, особенно понравился трюфельный бутик. Вторая

И Ирина Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!