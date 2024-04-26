Интересные программы мастер-классы Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» во Флоренции на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
150 за человека
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Открыть старинные ремёсла Флоренции на мастер-классе от профессионального художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    26 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
    Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
  • А
    Александр
    6 февраля 2024
    Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
    Очень понравилось. Сходили на рынок, где получилось увидеть и узнать много интересного про итальянскую еду, особенно понравился трюфельный бутик. Вторая
    читать дальше

    часть была дегустация трех вин в маленьком уютном винном баре. Надия рассказала очень много интересного про вино и выбор вина тоже был отличный. Часто хожу на экскурсии но редко пишу отзывы, но эта экскурсия 10 из 10.

  • И
    Ирина
    27 декабря 2023
    Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
    Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
    Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить оЭто было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о
  • D
    Denisva
    24 марта 2018
    Мастер-класс итальянской кухни
    Все было очень здорово! Весело, познавательно. Повар Америго очень обаятельный. Все, что приготовили было очень вкусно. Только, к сожалению, рецепты нам так и не прислали.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Мастер-классы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 190. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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