1 чел.
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Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мастер-класс по мраморной бумаге и переплёту блокнота
Открыть старинные ремёсла Флоренции на мастер-классе от профессионального художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€190 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 апреля 2024Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
- ААлександр6 февраля 2024Очень понравилось. Сходили на рынок, где получилось увидеть и узнать много интересного про итальянскую еду, особенно понравился трюфельный бутик. Вторая
- ИИрина27 декабря 2023Это было великолепно! Максимально аутентично, очень не обычно. Оказаться на кухне у итальянца, готовить, говорить о музыке и кино, пить вино. Спасибо Елене и Массимо😍вы супер!
- DDenisva24 марта 2018Мастер-класс итальянской кухниВсе было очень здорово! Весело, познавательно. Повар Америго очень обаятельный. Все, что приготовили было очень вкусно. Только, к сожалению, рецепты нам так и не прислали.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Мастер-классы»
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