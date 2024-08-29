Эта экскурсия для эстетов, винолюбов и неравнодушных к творчеству да Винчи. Вы побываете на родине великого мастера эпохи Возрождения и узнаете любопытные факты о его жизни. Увидите знаменитые холмы Тосканы с виноградниками и оливковыми рощами. В старинных погребах 16 века поймёте, чем славятся вина этого региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы посетим старинные винные погреба на вилле Медичи 16 века. Вы продегустируете вина Кьянти — попробуете молодое и выдержанное, белое и розовое сорта. Научитесь разбираться в винах и сможете «читать» этикетки на бутылках.
- Затем побываете в музее Леонардо да Винчи в городе Винчи, в 40 минутах езды от Флоренции. Увидите модели, сделанные по его чертежам, и поймёте разносторонность гения Леонардо.
- Заглянете в дом, где родился да Винчи, и посмотрите на церковь, где его крестили. Мы обсудим, что помогло ему стать великим мастером своей эпохи.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и трансфер на автомобиле Volkswagen Touran.
- Дополнительно оплачиваются билет в музей и дом да Винчи — €10 за чел, дегустация вин + нарезка из колбас и сыра — €40 за чел.
- Могу забрать вас из Пизы и после экскурсии отвезти обратно.
- Могу провести экскурсию на машине путешественников. Стоимость составит €280.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Svetlana — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления доЗадать вопрос
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