1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Флоренции: от деликатесов до вина
Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Начало: Piazza del Mercato Centrale
«Если вам нравятся необычные вкусовые сочетания, я помогу вам забронировать столик в волшебном местечке, где можно, в один из вечеров, получить уникальный и незабываемый гастрономический опыт»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
«Дегустация вина в тосканском замке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от €360 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
«Мне бы хотелось, чтобы во время прогулки вы получили как можно больше удовольствия, как эстетического, так и гастрономического, ведь именно итальянцы, как никто другой, умеют радоваться жизни»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
«Вы насладитесь брускеттами и кростини, местными сырами и, конечно, пастой, а я расскажу о тонкостях кухни нашего региона и его традициях»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€50 за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«В конце прогулки вы точно почувствуете себя ценителем тосканских деликатесов и пейзажей, зарядитесь положительными эмоциями и, возможно, унесете с собой несколько гастрономических сувениров»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
«Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€375 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Беседа об итальянских кулинарных традициях в сопровождении отменных блюд локальной кухни
Начало: В городе Montevarchi
«И уже после перейдём к тяжелой артиллерии: antipasti mare, terra (закуски мясные и из морепродуктов), primi mare, terra (блюда из пасты), secondi (основное мясное и рыбное блюдо), dolce (десерт), caffè e amari (кофе и ликеры)»
10 июня в 19:00
14 июня в 19:00
от €55 за человека
Индивидуальная
5 часов
Пьенца - идеальный город Возрождения
Путешествие в сердце долины Валь-д’Орча, воплощение ренессансных эталонов и королевство сыров
Начало: В городе Монтеварки
«Пьенца славится не только многовековой историей и красотой, это ещё и настоящий рай для гурманов и сыроманов, ведь здесь производится самый известный в Тоскане сорт овечьего сыра — пекорино»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Узнать Флоренцию и знаменитый регион через традиции местной кухни
Начало: у церкви Сан-Лоренцо
«Знакомство с гастрономией Тосканы начнётся с аппетитных рядов центрального рынка»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
«Ни для кого не секрет, что Тоскана — рай для модников и гурманов»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от €94 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
«Знакомство с гуру итальянской кухни»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
«В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
«Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Флоренции: вкусы, ароматы и традиции
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир итальянской кухни. Откройте для себя секреты тосканских блюд и напитков вместе с опытным гидом
Начало: Рiazza Santa Maria Novella
«Экскурсовод также расскажет о кулинарных традициях тосканской столицы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
«Я предлагаю Вам новый гастрономический опыт – дегустация лучших вин региона в одном из замков Кьянти»
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
10 июня в 09:00
12 июня в 17:00
€170 за человека
Индивидуальная
6 часов
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
«Дегустация трех красных вин и обед (нарезка разных сортов ветчины, местные сыры, несколько хрустящих брускет с тосканским оливковым маслом и домашний десерт) — 35 евро на человека»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винная Флоренция: история самого популярного напитка всех времён
Начало: По договоренности
«Во время прогулки вы поймете, почему флорентийцы предпочитали вино иным напиткам, даже воде»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
«Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
Начало: На площади Порта Романа
«Узнаете, что это такое, и устроите себе настоящий тосканский обед – сыры, колбасы, кростини, паста, десерт и три вида вина из местной винодельни»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
«Винная дегустация — 10–20 евро/чел»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
«Проводят дегустацию вина собственного производства»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Начало: По договоренности
«Здесь вы сможете отведать знаменитый флорентийский стейк, попробовать типичные блюда тосканской кухни и отведать местное красное вино Кьянти Классико или выбрать другое, на ваш вкус»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 7:30 до 16 часов.
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€160 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJulija6 июня 2024Большое спасибо Гуле за незабываемый день в великолепной Тоскане. Мы получили море удовольствия, увидели прекрасные места, попробовали блюда местной кухни
- ООльга4 июня 2024Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
- ППолина2 июня 2024Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
- ЕЕлена25 мая 2024Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно, очень вкусный ужин в местном ресторанчике. Гуля, спасибо за прекрасный вечер!
- ММарина25 мая 2024Прекрасная экскурсия. Если вы устали от посещения музеев и обилия туристов,вам сюда. Неспешная прогулка по живописным местам в тишине и
- ММарина25 мая 2024Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином
- ДДарья17 мая 2024Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
- ААнна10 мая 2024Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
- ВВера10 мая 2024Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
- ААнастасия8 мая 2024Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Гастрономические" можно забронировать 22 экскурсии от 50 до 550. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Флоренции, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024