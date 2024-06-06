Гастрономические экскурсии Флоренции

Найдено 22 экскурсии в категории «Гастрономические» во Флоренции на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Флоренция для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Гастрономическое путешествие по Флоренции: от деликатесов до вина
Приглашаем вас на незабываемое гастрономическое путешествие по Флоренции, где каждый уголок скрывает вкусовые открытия
Начало: Piazza del Mercato Centrale
«Если вам нравятся необычные вкусовые сочетания, я помогу вам забронировать столик в волшебном местечке, где можно, в один из вечеров, получить уникальный и незабываемый гастрономический опыт»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
250 за всё до 6 чел.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
41 отзыв
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и неповторимые пейзажи
Погрузитесь в атмосферу средневековой Тосканы: винные дегустации, исторические борго и захватывающие пейзажи ждут вас
Начало: piazzale Porta Romana
«Дегустация вина в тосканском замке»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360 за всё до 4 чел.
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
173 отзыва
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...
«Мне бы хотелось, чтобы во время прогулки вы получили как можно больше удовольствия, как эстетического, так и гастрономического, ведь именно итальянцы, как никто другой, умеют радоваться жизни»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 150 за всё до 4 чел.
Очарование и вкусы Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
37 отзывов
Очарование и вкусы Тосканы: уникальное путешествие в Лоро Чуффена
Проведите незабываемый день, погружаясь в атмосферу средневековья и наслаждаясь традиционными вкусами Тосканы
Начало: В городе Montevarchi
«Вы насладитесь брускеттами и кростини, местными сырами и, конечно, пастой, а я расскажу о тонкостях кухни нашего региона и его традициях»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
50 за человека
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
57 отзывов
Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
Погрузитесь в атмосферу средневекового Сан-Джиминьяно, наслаждаясь дегустацией сыров и вин, а также узнавая секреты местных сыроваров
Начало: В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности мож...
«В конце прогулки вы точно почувствуете себя ценителем тосканских деликатесов и пейзажей, зарядитесь положительными эмоциями и, возможно, унесете с собой несколько гастрономических сувениров»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
300 за всё до 3 чел.
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
Погрузитесь в мир тосканской гастрономии, посетите семейные фермы, попробуйте престижное вино и более десяти видов сыра, наслаждаясь живописными пейзажами
«Я познакомлю вас с гастрономическими обычаями этого красивейшего региона, расскажу, что и как надо пробовать, и докажу, что Тоскана – это действительно рай для гурманов»
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
375 за всё до 4 чел.
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Buon appetito: ужин по-тоскански в семейном ресторане
Беседа об итальянских кулинарных традициях в сопровождении отменных блюд локальной кухни
Начало: В городе Montevarchi
«И уже после перейдём к тяжелой артиллерии: antipasti mare, terra (закуски мясные и из морепродуктов), primi mare, terra (блюда из пасты), secondi (основное мясное и рыбное блюдо), dolce (десерт), caffè e amari (кофе и ликеры)»
10 июня в 19:00
14 июня в 19:00
от 55 за человека
Пьенца - идеальный город Возрождения
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Пьенца - идеальный город Возрождения
Путешествие в сердце долины Валь-д’Орча, воплощение ренессансных эталонов и королевство сыров
Начало: В городе Монтеварки
«Пьенца славится не только многовековой историей и красотой, это ещё и настоящий рай для гурманов и сыроманов, ведь здесь производится самый известный в Тоскане сорт овечьего сыра — пекорино»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Вкусы Тосканы: прошутто, джелато и средневековый фастфуд
Узнать Флоренцию и знаменитый регион через традиции местной кухни
Начало: у церкви Сан-Лоренцо
«Знакомство с гастрономией Тосканы начнётся с аппетитных рядов центрального рынка»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
190 за всё до 8 чел.
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
12 отзывов
Шопинг и дегустационный ужин в Монтеварки
Отправиться в знаменитый аутлет Prada и насладиться блюдами тосканской кухни
Начало: Montevarchi
«Ни для кого не секрет, что Тоскана — рай для модников и гурманов»
10 июня в 16:00
14 июня в 16:00
от 94 за всё до 5 чел.
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
«Знакомство с гуру итальянской кухни»
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
150 за человека
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
«В стоимость экскурсии включены услуги гида-сомелье, мини-дегустация местных продуктов, винный мастер-класс и дегустация 3 вин»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Кулинарный урок в Тоскане
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Кулинарный урок в Тоскане
Готовим и едим по-итальянски в семейном ресторане с видом на средневековый Манхэттен
«Вы научитесь готовить домашнюю пасту, равиоли и тальятелли, спагетти и тортеллини, различные соусы для пасты, традиционные закуски и антипасто и, конечно, десерты»
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
от 300 за всё до 10 чел.
Гастрономическое приключение во Флоренции
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Гастрономическое путешествие по Флоренции: вкусы, ароматы и традиции
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир итальянской кухни. Откройте для себя секреты тосканских блюд и напитков вместе с опытным гидом
Начало: Рiazza Santa Maria Novella
«Экскурсовод также расскажет о кулинарных традициях тосканской столицы»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Дегустация лучших вин в одном из замков Кьянти
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Эксклюзивная дегустация вин в замке Кьянти: путешествие из Флоренции
Погрузитесь в мир виноделия Тосканы с эксклюзивной дегустацией в замке Кьянти. Откройте для себя вкус настоящего Chianti Classico
Начало: Площадь Порта Романа
«Я предлагаю Вам новый гастрономический опыт – дегустация лучших вин региона в одном из замков Кьянти»
Расписание: Ежедневно с 10.00 до 14.00
10 июня в 09:00
12 июня в 17:00
170 за человека
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Насладиться Кьянти: пеший тур с дегустацией вин и деликатесов
Начало: Флоренция, ваш отель или автобусная остановка
«Дегустация трех красных вин и обед (нарезка разных сортов ветчины, местные сыры, несколько хрустящих брускет с тосканским оливковым маслом и домашний десерт) — 35 евро на человека»
Сегодня в 14:00
Завтра в 07:30
150 за всё до 6 чел.
Винная Флоренция: история самого популярного напитка всех времён
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Винная Флоренция: история самого популярного напитка всех времён
Начало: По договоренности
«Во время прогулки вы поймете, почему флорентийцы предпочитали вино иным напиткам, даже воде»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
225 за всё до 7 чел.
Винная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
«Флорентийцы говорят, что «хорошее вино улучшает кровь», и пьют его чуть ли ни с детства»
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 7 чел.
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Судьба и трагедия Никколо Макиавелли на фоне тосканских пейзажей
Посетить место, где итальянский мыслитель написал трактат «Государь»
Начало: На площади Порта Романа
«Узнаете, что это такое, и устроите себе настоящий тосканский обед – сыры, колбасы, кростини, паста, десерт и три вида вина из местной винодельни»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 190 за всё до 4 чел.
По следам парфюмера
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
«Винная дегустация — 10–20 евро/чел»
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
В гостях у флорентийских графов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
«Проводят дегустацию вина собственного производства»
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
550 за всё до 6 чел.
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Винно-гастрономический тур в Кьянти
Начало: По договоренности
«Здесь вы сможете отведать знаменитый флорентийский стейк, попробовать типичные блюда тосканской кухни и отведать местное красное вино Кьянти Классико или выбрать другое, на ваш вкус»
Расписание: С понедельника по воскресенье с 7:30 до 16 часов.
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
160 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • J
    Julija
    6 июня 2024
    Пьенца - идеальный город Возрождения
    Большое спасибо Гуле за незабываемый день в великолепной Тоскане. Мы получили море удовольствия, увидели прекрасные места, попробовали блюда местной кухни
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    в компании интересного и душевного и обаятельного человека:) Мы обязательно скоро вернёмся в Тоскану и поедем в новое путешествие с невероятной Гулей ❤️😊✈️

  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает. Дегустация на 10 из 10 🔥
    Очень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказываетОчень здорово! Елена умница, очень интеллигентная и интересно рассказывает
  • П
    Полина
    2 июня 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
    Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеальноНам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно, очень вкусный ужин в местном ресторанчике. Гуля, спасибо за прекрасный вечер!
    Замечательная поездка, очень красивые места. Особенно интересно было увидеть церковь сан Пьетро ди Гропина. И конечно
  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Очарование и вкусы Тосканы
    Прекрасная экскурсия. Если вы устали от посещения музеев и обилия туристов,вам сюда. Неспешная прогулка по живописным местам в тишине и
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    покое позволит вам отдохнуть и набраться сил для дальнейших изысканий. В завершении вечера-великолепный ужин с набором разнообразных тосканских блюд. Гуля-общительна и доброжелательна,хорошо знает и любит Тоскану. И особых слов заслуживает церковь в Пьеве-ди-Гропина:она поразительна!

  • М
    Марина
    25 мая 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином
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    и любоваться живописными окрестностями. Затем побывали в двух средневековых городках:Сан-Джиминьяно и Чертальдо,побродить по узким улочкам которых было чрезвычайно приятно. Дополнительный бонус:дегустация вкуснейших сыров и мороженое из известной Gelateria Dondoli. Татьяна-обаятельный и общительный человек. Всё было организовано продумано и чётко. Однозначно рекоменую посещение экскурсии всем,кто хочет увидеть настоящую Тоскану.

  • Д
    Дарья
    17 мая 2024
    Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
    Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
    Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами. Очень обонятельная и комфортная. Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город. Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком. Однозначно рекомендуем. С благодарностью, Сергей и Анна.
  • В
    Вера
    10 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Нам все понравилось! Спасибо большое!☺️
  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Гастрономический интенсив по холмам Тосканы
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности итальянцев и их культуру. Прошлись по старинным городкам, проехались по великолепной природе и продегустировали сыры и вино. Все было легко и комфортно.
    Провели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенностиПровели великолепный день в окружении бурных красок зелени и Тосканы. Марина рассказала много интересного про особенности

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Флоренция для гурманов
  2. Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
  3. Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
  4. Очарование и вкусы Тосканы
  5. Сыр и вино в живописном Сан-Джиминьяно
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Гастрономические" можно забронировать 22 экскурсии от 50 до 550. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Флоренции, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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