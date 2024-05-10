Этот живописный регион Италии славится своими средневековыми городками, поэтичными пейзажами и вкуснейшими деликатесами.
Сан-Джиминьяно, известный как «Средневековый Манхэттен», удивит вас своими высокими башнями и захватывающей историей. Здесь вы попробуете лучшее в
Сан-Джиминьяно, известный как «Средневековый Манхэттен», удивит вас своими высокими башнями и захватывающей историей. Здесь вы попробуете лучшее в
7 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные виды на Тоскану
- 🍷 Дегустация лучших вин
- 🧀 Посещение органической сыроварни
- 🏰 Исторические рассказы о Сан-Джиминьяно
- 🍨 Пробование знаменитого мороженого
- 🌿 Погружение в тосканские традиции
- 🎁 Возможность приобрести гастрономические сувениры
Что можно увидеть
- Сан-Джиминьяно
- Средневековые башни
- Органическая сыроварня
- Местные винодельни
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Сан-Джиминьяно находится на живописном холме, а с его башен открываются потрясающие виды на зеленые просторы центральной Тосканы. Здесь я вам расскажу, почему здесь в средние века было построено около сотни высоких башен, кто были их хозяева и чем город заинтересовал сообщество ЮНЕСКО. Здесь вы попробуете лучшее в мире мороженое (да-да! это подтверждено сертификатами!) с очень необычными вкусами.
- Сыр в Тоскане преимущественно изготавливается из овечьего молока. Вы посетите любимую и часто посещаемую доброй частью местного населения органическую сыроварню. Находится она в черте города, по пути в Сан-Джиминьяно. Вы увидите, как готовятся вкуснейшие пекорино, марцолано, рикотта и другие тосканские виды сыра. А на дегустации попробуете от 5 до 7 и больше видов сыров с джемами или медом.
- Ну и напоследок вы заедете в уютное место с видом, чтобы выпить вина, поговорить о кулинарных обычаях и традициях тосканцев. На дегустации вы сможете попробовать несколько видов Кьянти (крепкое и терпкое красное вино) и Верначчи (сухое и бодрящее белое вино) с типичными тосканскими закусками прошутто, пекорино и брускетта. Если вам понравится, здесь можно остаться на обед.
В конце прогулки вы точно почувствуете себя ценителем тосканских деликатесов и пейзажей, зарядитесь положительными эмоциями и, возможно, унесете с собой несколько гастрономических сувениров.
Организационные детали
Встречаемся на станции Чертальдо (Certaldo), это 50 минут на электричке от Флоренции. Посещение ферм и хозяйств c дегустациями стоят по 10-20 евро с человека, в зависимости от того, что и в каком количестве вы хотите дегустировать, и оплачиваются отдельно.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе Чертальдо (Кьянти). По договоренности можно забрать из Флоренции или Сиены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 1223 туристов
Живу в Тоскане последние 7 лет. Работаю в агритуризме, увлекаюсь эногастрономией — всем, что связано с вином и едой:) Ращу дочь-билингва, изучаю особенности итальянского менталитета, занимаюсь стрельбой из лука, люблю фотографировать и обладаю неиссякаемым любопытством ко всему новому и интересному.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 57 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Анна
10 мая 2024
Гид просто великолепный. Татьяна прекрасно владеет информацией, но при этом не перегружает каким-то фактами.
Очень обонятельная и комфортная.
Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город.
Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком.
Однозначно рекомендуем.
С благодарностью, Сергей и Анна.
Очень обонятельная и комфортная.
Маршрут очень интересный. Прекрасный сыры, вино, природа, старинный город.
Все под беседу с высокоинтеллектуальным человеком.
Однозначно рекомендуем.
С благодарностью, Сергей и Анна.
Г
Гюльнара
19 апр 2024
С Татьяной мы посетили самые лучшие и живописные места Тосканы. Побывали в сыроварне, попробовали очень вкусные сыры, далее мы проехали по живописным холмам, побывали на дегустации вин в винодельне принадлежащее потомкам Мона Лизы. А далее в городок Сан Джиминьяно. Все прошло очень интересно и познавательно. Рекомендую Татьяну, одна из лучших гидов по Тоскане!!!
Татьяна
20 мар 2024
Спасибо огромное Татьяне! Супер гид во всех отношениях, вся экскурсия организована очень хорошо. Информация подаётся легко и очень интересно. Классные места, где проводятся дегустации. Нам всё очень понравилось. Выбирайте экскурсии с Татьяной и вы не пожалеете 😁 однозначно рекомендую!
K
Kate
12 янв 2024
Посетили сыроварню, продегустировали вино в винодельне семейства Строцци, прогулялись по Сан- Джиминьяно, остались довольны прогулкой. Большое спасибо Татьяне за прекрасно проведенное время.
O
Orlyankina
8 ноя 2023
Татьяна является одним из лучших экскурсоводов, с которым мне посчастливилось встретиться. Она прекрасно владеет материалом. Эта экскурсия была прекрасно организована и оставила яркие воспоминания. Надеюсь вернуться за новыми впечатлениями))) Большое спасибо Татьяне
А
Альбина
19 окт 2023
Очень приятная, ненапряжная экскурсия) Дарит кучу впечатлений, которые надолго останутся в тобой. Экскурсия хорошо продумана: сперва сыр поели, потом вина попили, потом погуляли, чтобы все это выветрилось)
I
Iulia
16 сен 2023
Экскурсия прошла отлично! Гид учел все наши пожелания! Приветливая, хорошо ориентирующаяся и излагающая информацию! Всем довольны!
А
Ахмедова
7 авг 2023
Мы провели прекрасный день с Татьяной. Большое спасибо ей за то, что подстроилась к изменениям нашего времени и провела экскурсию так же полно, как и планировали. Благодаря ей мы попробовали
Константин
3 ноя 2022
Интересное и красивое место. Вкусное сопровождение. Время проходит легко и непринужденно. Сыры, вино, мороженное и очаровательные панорамы! Фантастика
Галина
4 окт 2022
Очень понравилась экскурсия. Татьяна рассказала много нового интересного и о сыре с вином и о Сан Джиминьяно. Экскурсия была построена (или изменена по ходу, не знаю) в соответствии с нашими физическими возможностями что немаловажно. Получили большое удовольствие, да ещё и советы по дальнейшему осмотру. Рекомендуем.
В
Вера
26 сен 2022
Всё очень понравилось(Татьяна очень приятный собеседник, обладающий большим объемом знаний в своей области. Всё соответствовало заявленному плану и нашим пожеланиям.
Маршрут очень продуман (были вдвоём с пожилой мамой, она не устала)))
Очень рекомендую
Маршрут очень продуман (были вдвоём с пожилой мамой, она не устала)))
Очень рекомендую
С
Сергей
29 июня 2022
Потрясающая поездка по Тоскане! Много интересного увидели, много интересного попробовали=)
В хорошей компании время пролетело незаметно. Огромное спасибо Татьяне за полученные положительные эмоции.
В хорошей компании время пролетело незаметно. Огромное спасибо Татьяне за полученные положительные эмоции.
Л
Лариса
4 мар 2020
Отличная экскурсия!!! Таня, спасибо вам большое, вы нас просто очаровали😊 Путешествие по Тоскане запомнится своими красивейшими видами, вкуснейшими сырами и, конечно же, душевной прогулкой по Сан Джиминиано! Впечатления от поездки не передать никаким отзывом!!!! Экскурсия просто must have, если вы приехали увидеть и прочувствовать Италию! И не торопитесь уезжать, закат в Чертальдо нужно обязательно увидеть!!!!!
И
Ирина
27 фев 2020
Поездка - необыкновенная!
Профессионально и по человечески
это самое лучшее, что можно получить.
Класс!
Таня. Татьяна. Так зовут моего гида.
Очень благодарна ей за эту поездку и
за знакомство с ней.
Желаю Тане успехов и всего доброго!
Профессионально и по человечески
это самое лучшее, что можно получить.
Класс!
Таня. Татьяна. Так зовут моего гида.
Очень благодарна ей за эту поездку и
за знакомство с ней.
Желаю Тане успехов и всего доброго!
Е
Евгений
14 окт 2019
То, что порой делают люди, знающие свое дело, является бесценным. Данное высказывание относится не только к производителям, но и к людям, которые искренне готовы помочь окунуться в сие таинство. Спасибо, Татьяна. О такой экскурсии можно было только мечтать, но благодаря Вам, это стало реальностью. Это было нереально круто!!!
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