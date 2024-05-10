Этот живописный регион Италии славится своими средневековыми городками, поэтичными пейзажами и вкуснейшими деликатесами.Сан-Джиминьяно, известный как «Средневековый Манхэттен», удивит вас своими высокими башнями и захватывающей историей. Здесь вы попробуете лучшее в

мире мороженое с необычными вкусами. Посетите органическую сыроварню, где изготавливают разнообразные сыры из овечьего молока, и насладитесь дегустацией пекорино, марцолано, рикотты и других видов сыров с джемами или медом. В завершение экскурсии вас ждет дегустация вин Кьянти и Верначчи с типичными тосканскими закусками прошутто, пекорино и брускетта. Прогулка оставит вас с чувством удовлетворения и, возможно, с несколькими гастрономическими сувенирами

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сан-Джиминьяно находится на живописном холме, а с его башен открываются потрясающие виды на зеленые просторы центральной Тосканы. Здесь я вам расскажу, почему здесь в средние века было построено около сотни высоких башен, кто были их хозяева и чем город заинтересовал сообщество ЮНЕСКО. Здесь вы попробуете лучшее в мире мороженое (да-да! это подтверждено сертификатами!) с очень необычными вкусами.

Сыр в Тоскане преимущественно изготавливается из овечьего молока. Вы посетите любимую и часто посещаемую доброй частью местного населения органическую сыроварню. Находится она в черте города, по пути в Сан-Джиминьяно. Вы увидите, как готовятся вкуснейшие пекорино, марцолано, рикотта и другие тосканские виды сыра. А на дегустации попробуете от 5 до 7 и больше видов сыров с джемами или медом.

Ну и напоследок вы заедете в уютное место с видом, чтобы выпить вина, поговорить о кулинарных обычаях и традициях тосканцев. На дегустации вы сможете попробовать несколько видов Кьянти (крепкое и терпкое красное вино) и Верначчи (сухое и бодрящее белое вино) с типичными тосканскими закусками прошутто, пекорино и брускетта. Если вам понравится, здесь можно остаться на обед.

В конце прогулки вы точно почувствуете себя ценителем тосканских деликатесов и пейзажей, зарядитесь положительными эмоциями и, возможно, унесете с собой несколько гастрономических сувениров.

Организационные детали

Встречаемся на станции Чертальдо (Certaldo), это 50 минут на электричке от Флоренции. Посещение ферм и хозяйств c дегустациями стоят по 10-20 евро с человека, в зависимости от того, что и в каком количестве вы хотите дегустировать, и оплачиваются отдельно.