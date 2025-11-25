Если Вы хотите посетить в Тоскане города, неизведанные до конца туристами, то приглашаю Вас в Ареццо, город, где родился Петрарка и Джорджо Вазари; город, в котором Роберто Бениньи снимал сцены
Описание экскурсииГуляя по центру Ареццо, мы зайдем внутрь средневековой церкви Сан Доменико, где до сих пор на алтаре распятие Чимабуэ (учителя Джотто), посетим Кафедральный Собор, где Вы сможете прикоснуться к месту, на котором по легенде отрубили голову Сан Донато — покровителю Ареццо, затем нас ждет романская церковь с необычной колокольней и центральная площадь города — своеобразная мозаика разных эпох. На этом наша прогулка не заканчивается: центральная улица города, церковь Сан Франческо с фресками «мастера света и геометрической перспективы» Пьеро делла Франческа и на одноименной площади церковь Святого Августа. Приезжайте! Ареццо стоит того! Важная информация: Что взять с собой: Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, накидку, платок или шарф (для посещения церквей), удобную обувь и любознательность.
- Услуги профессионального гида
- Стоимость входных билетов (там, где предусмотрено)
Ареццо
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, накидку, платок или шарф (для посещения церквей), удобную обувь и любознательность
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
