Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше для своего фильма «Жизнь прекрасна»; город, который в далекие времена был противником Флоренции; город, являющийся центром ювелирной промышленности Италии (при желании возможно посетить ювелирные фабрики); город, в котором вот уже как 800 лет устраивают красочное средневековое шествие — своеобразный рыцарский турнир между четырьмя историческими кварталами города (проходит в предпоследнюю субботу июня и первое воскресенье сентября). Это стоит увидеть! Если Вы хотите посетить в Тоскане города, неизведанные до конца туристами, то приглашаю Вас в Ареццо, город, где родился Петрарка и Джорджо Вазари; город, в котором Роберто Бениньи снимал сцены

итальянский

Описание экскурсии Гуляя по центру Ареццо, мы зайдем внутрь средневековой церкви Сан Доменико, где до сих пор на алтаре распятие Чимабуэ (учителя Джотто), посетим Кафедральный Собор, где Вы сможете прикоснуться к месту, на котором по легенде отрубили голову Сан Донато — покровителю Ареццо, затем нас ждет романская церковь с необычной колокольней и центральная площадь города — своеобразная мозаика разных эпох. На этом наша прогулка не заканчивается: центральная улица города, церковь Сан Франческо с фресками «мастера света и геометрической перспективы» Пьеро делла Франческа и на одноименной площади церковь Святого Августа. Приезжайте! Ареццо стоит того! Важная информация: Что взять с собой: Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, накидку, платок или шарф (для посещения церквей), удобную обувь и любознательность.

