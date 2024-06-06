Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве

Начало: В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности ...