Обзорная экскурсия по Флоренции с посещением Галереи Уффици: История и Искусство Великого Ренессанса

Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Флоренции — сердцу Ренессанса, где каждый камень пропитан историей и каждая улица вдохновляла великих художников.
На этой обзорной экскурсии мы окунемся в величественный мир искусства, изучим богатое культурное наследие города и погрузимся в шедевры великих мастеров великого эпохи.
На этой обзорной экскурсии мы окунемся в величественный мир искусства, изучим богатое культурное наследие города и погрузимся в шедевры великих мастеров великого эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что вас ожидает:
- Церковь Санта Мария Новелла
- Капеллы Медичи и Церковь Сан Лоренцо
- Дуомо
- Баптистерий
- Площадь Республики
- Городская Ратуша
- Уффици
- Церковь Санта Кроче
- Площадь Синьории
- Старый Мост
- Новый рынок
Описание экскурсии
Променад в сердце Ренессанса Наше путешествие начнется на площади Санта-Мария Новелла, где вы сможете ощутить атмосферу Флоренции с ее величественными зданиями и богатой историей. Наш экскурсовод расскажет вам о значении этого места в истории города и его архитектурных особенностях. Вы прогуляетесь по историческому центру и увидите все знаковые достопримечательности города, такие как Дуомо, Золотой Мост, Капеллы Медичи, Рынок Сан-Лоренцо. Затем мы отправимся в галерею Уффици, где вас ждет встреча с величайшими шедеврами итальянского Ренессанса. Вы увидите произведения таких великих художников, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль и Боттичелли. Великолепные картины, скульптуры и религиозные истории оживают перед вами, рассказывая о величии и творчестве тех, кто вдохновлялся Флоренцией. Не пропустите «Примаверу» и «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли, два из самых известных и влиятельных произведений искусства всех времен. Почувствуйте вдохновение и восторг перед «Давидом» Микеланджело, великим символом героизма и красоты. Эта обзорная экскурсия предоставит вам уникальную возможность ощутить дух Ренессанса, погрузиться в мир великих мастеров и насладиться великолепием искусства. Давайте вместе отправимся в это захватывающее путешествие в историю искусства и культуры Флоренции!
Ежедневно кроме понедельника в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€59.50
|Дети до 5 лет
|€0
|67 лет и выше
|€55.30
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Церковь Санта Мария Новелла
- Капеллы Медичи и Церковь Сан Лоренцо
- Дуомо
- Баптистерий
- Площадь Республики
- Городская Ратуша
- Уффици
- Церковь Санта Кроче
- Площадь Синьории
- Старый Мост
- Новый рынок
Что включено
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Уффици
Где начинаем и завершаем?
Начало: Piazza del Duomo
Завершение: Uffizi
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно кроме понедельника в 10:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Входные билеты в Уффици не входят в стоимость. Их нужно приобрести заранее
- Самостоятельно: https://www uffizi. it/en/tickets Билет должен быть на вход в любое время с 11:30 до 12:30 включительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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