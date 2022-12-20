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Описание

Флоренция – один из крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие… Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом (Площадь Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь с посещением Собора Санта Мария дель Фьоре, Собор Санта-Кроче – усыпальницу знаменитых флорентийцев – Микеланджело, Макиавелли, Галелея. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия в галерею Уффицы.