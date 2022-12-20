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Описание
Флоренция – один из крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие… Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом (Площадь Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь с посещением Собора Санта Мария дель Фьоре, Собор Санта-Кроче – усыпальницу знаменитых флорентийцев – Микеланджело, Макиавелли, Галелея. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия в галерею Уффицы.
Ответы на вопросы
Что не входит
Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор во Флоренции
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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