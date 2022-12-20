Обзорная экскурсия по Флоренции

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции
Обзорная экскурсия по Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Синьории и Палаццо Векьо
  • Соборная площадь
  • Собор Санта Мария дель Фьоре
  • Собор Санта-Кроче
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Флоренция – один из крупнейших и красивейших итальянских городов, родина Ренессанса. Здесь жили и творили такие известные люди как Леонардо да Винчи, Данте, Микеланджело и многие другие… Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Флоренции с русскоговорящим гидом (Площадь Синьории и Палаццо Векьо, Соборная площадь с посещением Собора Санта Мария дель Фьоре, Собор Санта-Кроче – усыпальницу знаменитых флорентийцев – Микеланджело, Макиавелли, Галелея. Свободное время. Факультативно предлагается экскурсия в галерею Уффицы.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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