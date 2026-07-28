35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Флоренцией, ее историей и культурой.Прогулка начнется с площади Республики, где вы узнаете о древнем Форуме, затем вы пройдете квартал Данте Алигьери, окунетесь в

атмосферу средневековья. После этого на площади Дуомо вас ждут великолепный кафедральный собор и колокольня. Завершится экскурсия на площади Синьории, где каждый камень рассказывает о политической истории Флоренции. Посещение площади Санта Кроче и знакомство с Храмом Итальянской Славы, где захоронены великие итальянцы, а также посещение Понте Веккьо, старейшего моста города, сделают ваше путешествие по Флоренции незабываемым

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Древняя часть города — далекое прошлое Флоренции

Прогулку стоит начать именно с площади Республики, самой древней части города, где урок истории может стать по-настоящему наглядным. Мы с вами представим, как на месте современных зданий и исторических кафе 19-го и начала прошлого века, во времена Римской империи здесь находился древний Форум, а затем главный продовольственный городской рынок.

Квартал Данте Алигьери

Мы пройдём по местам, связанными с жизнью самого выдающегося поэта итальянского средневековья, углубимся в завораживающую атмосферу средневекового сердца города и попробуем вместе представить, как выглядела Флоренция во времена великого поэта и как жили его современники.

Религиозный и политический центры города

На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием. А после прогулки по старинным узеньким улочкам и дворикам исторического центра, перед нами раскроется завораживающий вид площади Синьории, являющейся уже много веков не только политическим центром города, но и поистине музеем под открытым небом.

Крупнейший францисканский храм в мире

Вы посетите площадь Санта Кроче и познакомитесь с историей одноимённой церкви, также известной как Храм Итальянской Славы, где захоронены итальянцы с мировыми именами: Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини и другие.

Символ Флоренции — Понте Веккьо

Мы посетим лоджию Нового Рынка, построенного в середине 16 века для продажи изысканных товаров. В наше время лоджия известна бронзовой статуей «Кабанчика», которому непременно следует потереть отполированное до блеска рыльце и загадать желание. А закончим экскурсию мы на самом старинном флорентийском мосту и единственном выжившим после разрушительных взрывов 1944 года. Старый Мост — одна из визитных карточек Флоренции, на сегодняшний день он известен на весь мир своими роскошными ювельрными магазинами… а когда-то здесь велась торговля другого типа, и мост имел совсем иную репутацию.

Организационные детали

Маршрут можно изменить по вашим интересам и времени. Например, можем отталкиваться от расположения вашего отеля.