35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

  4. Обзорная прогулка по Флоренции

Всемирно известные достопримечательности и история города

Даша
Задать вопрос
Даша – ваш гид
Я познакомлю вас с наиболее выдающимися объектами и знаменитыми кварталами Флоренции.

Каждый уголок здесь – часть определенной эпохи, я помогу вам не потеряться в многогранной сущности города и расскажу о нем так, что у вас сложится стройное, понятное и в то же время объемное представление о столице Тосканы.
187 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча Piazza della Repubblica
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии35 отзывов
5
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции

Что вас ожидает

Древняя часть города – далекое прошлое Флоренции
Прогулку стоит начать именно с площади Республики, самой древней части города, где урок истории может стать по-настоящему наглядным. Мы с вами представим, как на месте современных зданий и исторических кафе 19-го и начала прошлого века, во времена Римской империи здесь находился древний Форум, а затем главный продовольственный городской рынок. 

Квартал Данте Алигьери
Мы пройдём по местам, связанными с жизнью самого выдающегося поэта итальянского средневековья, углубимся в завораживающую атмосферу средневекового сердца города и попробуем вместе представить, как выглядела Флоренция во времена великого поэта и как жили его современники.

Религиозный и политический центры города
На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием. А после прогулки по старинным узеньким улочкам и дворикам исторического центра, перед нами раскроется завораживающий вид площади Синьории, являющейся уже много веков не только политическим центром города, но и поистине музеем под открытым небом.

Крупнейший францисканский храм в мире
Вы посетите площадь Санта Кроче и познакомитесь с историей одноимённой церкви, также известной как Храм Итальянской Славы, где захоронены итальянцы с мировыми именами: Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини и другие. 

Символ Флоренции – Понте Веккьо
Мы посетим лоджию Нового Рынка, построенного в середине 16 века для продажи изысканных товаров. В наше время лоджия известна бронзовой статуей «Кабанчика», которому непременно следует потереть отполированное до блеска рыльце и загадать желание. А закончим экскурсию мы на самом старинном флорентийском мосту и единственном выжившим после разрушительных взрывов 1944 года. Старый Мост – одна из визитных карточек Флоренции, на сегодняшний день он известен на весь мир своими роскошными ювельрными магазинами… а когда-то здесь велась торговля другого типа, и мост имел совсем иную репутацию.

Организационные детали

Маршрут можно изменить в соответствии с вашими интересами, временем и потребностями. Можем такж еотталкиваться от местонахождения вашего отеля.

Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции
Обзорная прогулка по Флоренции

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Piazza della Repubblica.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Даша
Даша
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я родилась в Москве, но в 11 лет переехала во Флоренцию — город, в который я сразу же безумно влюбилась и где я получила гуманитарное образование. С 2013 года я лицензированный гид по Флоренции и окрестностям, но прежде всего, я местный житель, который любит, изучает и разведывает каждый день новые точки, скрытые закоулки и тайные уголочки, самые модные бары, рестораны и винные магазины города. Я расскажу то, что вы не прочитаете ни в одном путеводителе, покажу места, с которыми знаком только местный человек, посоветую излюбленные флорентийцами траттории и бары. Приглашаю вас в увлекательное и познавательное путешествие по волшебной Флоренции!
Напишите мне

35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Это был волшебный день во Флоренции вместе с Дашей. Спасибо огромное за рассказ про город и за Уфицци. Даша столько всего знает и с такой любовью говорит про свой город, что дух захватывает:) это круто, очень рекомендую
9 января 2020
Шикарная экскурсия! Дарья очень интересно и познавательно проводит экскурсию, всем рекомендую!
30 декабря 2019
Сама Флоренция прекрасна во всем своем величии. Усыпальница Медичей , или Давит смотрелся бы скромнее если б, нас не сопровождал знающий все тонкости Флоренции, влюбленная в нее сама ГИД Даша. Вернемся еще не один раз. Спасибо, Даша. До встречи. С Новым Годом 2020. Александр, Светулька.
1 ноября 2019
Все было хорошо, Даша молодец!
31 октября 2019
Все было очень хорошо. Дарья прекрасный собеседник , отличный экскурсовод )
21 сентября 2019
Прекрасно провели время во Флоренции с Дарьей. Гид подстроилась под наши пожелания. Провела нас, как по основным достопримечательностям города, так и по незаметным дворикам, которые сами мы никогда бы не нашли.
Дарья давно живет во Флоренции и любит этот город. Она рассказывает не только об истории города, но и о его современной жизни. Плюс порекомендовала нам где вкусно поесть.
Всем рекомендую.
6 сентября 2019
Экскурсия с Дашей очень понравилась, 3 часа под палящим солнцем пролетели как 30 минут.
Дарья очень увлекающий рассказчик, прекрасно знающий историю и культуру Флоренции.
5 сентября 2019
Прошел уже месяц с момента нашей экскурсии с Дарьей и до сих пор с радостью вспоминаю эту экскурсию.
Мне и моей безумно понравилась обзорная прогулка по Флоренции с гидом, замечательны маршрут, очень интересно, Дарья порекомендовала много интересных мест. Да и в целом она восхительный гид и очень добрый и енергичный человек.
Спасибо вам большое
25 августа 2019
Чудесная прогулка по городу! Дарья прекрасный рассказчик! Было очень интересно и познавательно! Дарья, спасибо Вам большое!
4 августа 2019
Даша очень замечательный гид. Не пожалел что выбрал её. Все подробно рассказала и показала, как про историю Флоренции так и про гастрономию. Показала и рассказала тонкости местной кухни. Рассказывает очень интересно.
Даша большое Вам спасибо! Очень всем рекомендую.
Ещё 25 отзывов

Даша проводит ещё 7 экскурсий

Необычная ФлоренцияНеобычная ФлоренцияНеобычная Флоренция
187 за экскурсию
3 часа
62 отзыва
Прогуляться по нетуристическим частям города, чтобы обнаружить его скрытые сокровища
Эта экскурсия для тех, кому недостаточно обычной обзорной экскурсии, кто хочет увидеть город с другой стороны. Я открою вам тайные сокровища Флоренции, расскажу забавные легенды и таинственные истории, укажу на те детали, которые часто остаются незамеченными торопливыми туристами, как и впрочем, большинством флорентийцев.
Viva la donna! Великие женщины ФлоренцииViva la donna! Великие женщины ФлоренцииViva la donna! Великие женщины Флоренции
150 за экскурсию
2.5 часа
О музах, интриганках, властительницах и таинственных особах «Цветущего» города
Флоренция славится не только мировыми именами представителей сильного пола, женщины также внесли немаленький вклад в биографию города. Вы узнаете о вдохновительнице Сандро Боттичелли, коварной любовнице Франческо Медичи и многих других. По пути я расскажу о привычках женщин прошлых веков и любопытных деталях моды Средневековья и эпохи Возрождения.
В гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцевВ гостях у флорентийцев
150 за экскурсию
2.5 часа
Открыть уютные и красивые места, где живет дух нетронутой флорентийской старины и традиций
Флоренция — динамичный город, но я хочу показать то, что не изменилось за последнюю четверть века в самых любимых кварталах флорентийцев: Санто Спирито и Сан Фредиано. Вы посетите старые мастерские, гастрономические лавки и исторические кондитерские, познакомитесь с интересными людьми и узнаете, какие традиции чтут местные жители.
Флоренция для гурмановФлоренция для гурмановФлоренция для гурманов
187 за экскурсию
3 часа
19 отзывов
Попробовать деликатесы в аутентичной обстановке и почувствовать себя местным жителем.
Еда, вино и кофе связаны с ритуалами, которые в Италии соблюдаются свято. Многие ритуалы схожи, однако, в каждом регионе и городе страны существуют свои неповторимые кулинарные традиции. Если вы — настоящий гурман или просто хотите на день ощутить себя флорентийцем, рекомендую вам прогулку, во время которой вы сможете попробовать самые разные деликатесы тосканской кухни, не спеша пройтись по традиционным рынкам, продуктовым лавочкам, историческим кафе-мороженое, уютным трактирам, винным магазинам, а также оценить настоящую «уличную еду», которой, уже несколько веков, флорентийские мясники торгуют в маленьких киосках: рубец, требуху и сычуг по-флорентийски. И, конечно, узнать о гастрономических привычках и любимых местах местных жителей.
Секреты квартала Санта КрочеСекреты квартала Санта КрочеСекреты квартала Санта Кроче
170 за экскурсию
2.5 часа
3 отзыва
Истории и неожиданные детали, о которых не расскажут в путеводителе
В наши дни квартал Санта Кроче, увенчанный белоснежным францисканским храмом, считается поппулярным у флорентийцев местом для встреч, городских концертов, ярмарок и фестивалей. Но мы отойдем от статей из путеводителей и попробуем рассмотреть Санта Кроче в деталях и с интересных ракурсов. Вы убедитесь, что квартал имеет двоякий характер и многогранную историю, которая откроется вам на прогулке по атмосферным улицам, куда не ступает нога туриста.
Каменная живописьКаменная живописьКаменная живопись
150 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
История и традиции знаменитого искусства флорентийской мозаики
Эта завораживающая экскурсия посвящается известному на весь мир искусству флорентийской мозаики. Названа так эта техника потому, что мастера Флоренции первыми стали использовать естественный, природный рисунок камня для получения готовых картин.
Знакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого генияЗнакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого генияЗнакомство с Микеланджело: «греховность» и «божественность» великого гения
150 за экскурсию
2.5 часа
Экскурсия во Флоренции по мотивам фильма Андрея Кончаловского: жизнь и творчество художника
Гений и негодяй, титан и мизантроп, вспыльчивый и высокомерный предатель — все эти контрастные определения принадлежат Микеланджело. Предлагаю прикоснуться к жизни этого великого человека. Вы разберётесь, как он работал над гробницей Папы Римского, увидите статую Давида и усыпальницу Медичи и поймёте, что вдохновило Андрея Кончаловского на размышление о человечности гения.

Обзорные экскурсии во Флоренции

Флоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцевФлоренция глазами флорентийцев
скидка10%
€30
27 за человека
2.5 часа
260 отзывов
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Три эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулкаТри эпохи в жизни Флоренции: обзорная прогулка
125 за экскурсию
2.5 часа
98 отзывов
Познакомиться с историей города от древнеримского периода и Средневековья до XIX века
У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента. Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилей, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века, о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.
Головокружительная ФлоренцияГоловокружительная ФлоренцияГоловокружительная Флоренция
скидка15%
€30
26 за человека
2 часа
70 отзывов
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Первый день во ФлоренцииПервый день во ФлоренцииПервый день во Флоренции
скидка10%
€110
99 за экскурсию
2 часа
58 отзывов
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Групповая обзорная прогулка по вечерней ФлоренцииГрупповая обзорная прогулка по вечерней ФлоренцииГрупповая обзорная прогулка по вечерней Флоренции
20 за человека
2 часа
52 отзыва
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Влюбиться во ФлоренциюВлюбиться во ФлоренциюВлюбиться во Флоренцию
140 за экскурсию
2.5 часа
145 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.

Выбирайте и другие экскурсии во Флоренции

ОбзорныеЗа городомУффициБазилика Санта-КрочеПалаццо ПиттиНеобычные маршрутыГрупповыеКрыши и панорамыБаптистерийИстория и архитектураМузей БарджеллоГастрономическиеСады БоболиДля детейТосканаПешкомВ другой городБазилика Сан-ЛоренцоКолокольня ДжоттоМедичиПалаццо ВеккьоВсеСо скидкойИндивидуальныеМузеи и искусствоМода и винтажСанта-Мария-дель-ФьореГалерея АкадемииМикеланджелоНа автомобиле