35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Древняя часть города – далекое прошлое Флоренции

Прогулку стоит начать именно с площади Республики, самой древней части города, где урок истории может стать по-настоящему наглядным. Мы с вами представим, как на месте современных зданий и исторических кафе 19-го и начала прошлого века, во времена Римской империи здесь находился древний Форум, а затем главный продовольственный городской рынок.

Квартал Данте Алигьери

Мы пройдём по местам, связанными с жизнью самого выдающегося поэта итальянского средневековья, углубимся в завораживающую атмосферу средневекового сердца города и попробуем вместе представить, как выглядела Флоренция во времена великого поэта и как жили его современники.

Религиозный и политический центры города

На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием. А после прогулки по старинным узеньким улочкам и дворикам исторического центра, перед нами раскроется завораживающий вид площади Синьории, являющейся уже много веков не только политическим центром города, но и поистине музеем под открытым небом.

Крупнейший францисканский храм в мире

Вы посетите площадь Санта Кроче и познакомитесь с историей одноимённой церкви, также известной как Храм Итальянской Славы, где захоронены итальянцы с мировыми именами: Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини и другие.

Символ Флоренции – Понте Веккьо

Мы посетим лоджию Нового Рынка, построенного в середине 16 века для продажи изысканных товаров. В наше время лоджия известна бронзовой статуей «Кабанчика», которому непременно следует потереть отполированное до блеска рыльце и загадать желание. А закончим экскурсию мы на самом старинном флорентийском мосту и единственном выжившим после разрушительных взрывов 1944 года. Старый Мост – одна из визитных карточек Флоренции, на сегодняшний день он известен на весь мир своими роскошными ювельрными магазинами… а когда-то здесь велась торговля другого типа, и мост имел совсем иную репутацию.