35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, пройдя по следам Данте и Микеланджело. Эта экскурсия станет ключом к пониманию истинной сущности города
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с Флоренцией, ее историей и культурой.
Прогулка начнется с площади Республики, где вы узнаете о древнем Форуме, затем вы пройдете квартал Данте Алигьери, окунетесь в читать дальшеуменьшить
атмосферу средневековья. После этого на площади Дуомо вас ждут великолепный кафедральный собор и колокольня.
Завершится экскурсия на площади Синьории, где каждый камень рассказывает о политической истории Флоренции.
Посещение площади Санта Кроче и знакомство с Храмом Итальянской Славы, где захоронены великие итальянцы, а также посещение Понте Веккьо, старейшего моста города, сделают ваше путешествие по Флоренции незабываемым
Прогулку стоит начать именно с площади Республики, самой древней части города, где урок истории может стать по-настоящему наглядным. Мы с вами представим, как на месте современных зданий и исторических кафе 19-го и начала прошлого века, во времена Римской империи здесь находился древний Форум, а затем главный продовольственный городской рынок.
Квартал Данте Алигьери
Мы пройдём по местам, связанными с жизнью самого выдающегося поэта итальянского средневековья, углубимся в завораживающую атмосферу средневекового сердца города и попробуем вместе представить, как выглядела Флоренция во времена великого поэта и как жили его современники.
Религиозный и политический центры города
На площади Дуомо вы познакомитесь с главными символами города: великолепным кафедральным собором Санта Мария дель Фьоре, колокольней и баптистерием. А после прогулки по старинным узеньким улочкам и дворикам исторического центра, перед нами раскроется завораживающий вид площади Синьории, являющейся уже много веков не только политическим центром города, но и поистине музеем под открытым небом.
Крупнейший францисканский храм в мире
Вы посетите площадь Санта Кроче и познакомитесь с историей одноимённой церкви, также известной как Храм Итальянской Славы, где захоронены итальянцы с мировыми именами: Микеланджело, Галилей, Макиавелли, Россини и другие.
Символ Флоренции — Понте Веккьо
Мы посетим лоджию Нового Рынка, построенного в середине 16 века для продажи изысканных товаров. В наше время лоджия известна бронзовой статуей «Кабанчика», которому непременно следует потереть отполированное до блеска рыльце и загадать желание. А закончим экскурсию мы на самом старинном флорентийском мосту и единственном выжившим после разрушительных взрывов 1944 года. Старый Мост — одна из визитных карточек Флоренции, на сегодняшний день он известен на весь мир своими роскошными ювельрными магазинами… а когда-то здесь велась торговля другого типа, и мост имел совсем иную репутацию.
Организационные детали
Маршрут можно изменить по вашим интересам и времени. Например, можем отталкиваться от расположения вашего отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza della Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1902 туристов
Я родилась в Москве, но уже в 11 лет судьба привела меня в волшебную Флоренцию.
Город наградил лучшей профессией, о которой только можно мечтать здесь: с 2013 года я — лицензированный читать дальшеуменьшить
гид. Но истинный залог моего счастья и успеха — чувствовать себя настоящей флорентийкой.
Свою первую аудиторию — коренных флорентийцев — я покоряла эмоциями и вниманием к деталям. Именно они помогли мне превращать каждый факт в маленький восторг, а город — в живого героя.
Я ежедневно продолжаю исследовать секретные уголки, новые маршруты, а также любимые местные бары, винотеки, траттории. Мне нравится делиться находками и составлять для гостей подборку лучших гастроадресов.
Для меня важно настроиться на ваш ритм и провести живую встречу с Флоренцией. Моя миссия — сделать так, чтобы свидание с городом превратилось в любовь с первого взгляда и на всю жизнь.
Если вы хотите не просто «посмотреть город», а влюбиться в него — с улыбкой, лёгкостью и искренним восхищением — нам точно по пути!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 95 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
94
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И
Илона
Недавно побывали на обзорной экскурсии по Флоренции с гидом Дарьей и остались в полном восторге!
Экскурсия получилась очень интересной, насыщенной и при этом легкой для восприятия. Дарья прекрасно знает историю Флоренции, читать дальшеуменьшить
увлекательно рассказывает о городе, его архитектуре, знаменитых жителях и малоизвестных фактах. Было ощущение, что мы гуляем по городу с хорошим другом, который искренне любит Флоренцию и умеет передать эту любовь своим гостям.
Особенно понравилось, что информация подавалась живо, с интересными историями и без перегрузки датами. Дарья отвечала на все вопросы, давала полезные рекомендации по ресторанам, смотровым площадкам и местам, которые стоит посетить самостоятельно.
Благодаря этой экскурсии Флоренция раскрылась для нас совершенно по-новому. Огромное спасибо Дарье за профессионализм, доброжелательность и прекрасную атмосферу! С удовольствием рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом интересно и с удовольствием.
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Роман
Хочу поделиться отзывом об экскурсии по Флоренции с гидом Дарьей! Это была не просто экскурсия, а погружение в живой, дышащий историей город, который Дарья знает и любит как свой дом читать дальшеуменьшить
- потому что это и есть её дом с самого детства.
Дарья показывает Флоренцию не как турист, а как местный житель. Она водит не только по парадным площадям, но и по дворикам, переулкам и местам, где чувствуется истинный пульс города. От неё вы услышите не сухие даты из учебника, а живые истории, городские легенды и личные воспоминания. Кажется, что за каждым фасадом скрывается своя маленькая тайна, и Дарья эти тайны бережно открывает. Её любовь к Флоренции заразительна! Видно, что она делится самой собой и своей жизнью в этом городе. Это превращает экскурсию в тёплую, душевную прогулку с другом, который блестяще знает предмет. После экскурсии Дарья щедро делится личными рекомендациями: где попробовать тот самый флорентийский стейк, в какой джелатерии самое кремовое мороженое. Это те советы, за которые туристы готовы платить, а она дарит их от чистого сердца.
Если вы хотите увидеть Флоренцию глазами того, кто вырос на её мостовых, почувствовать её характер и унести с собой частичку её души - то экскурсия с Дарьей станет для вас абсолютным подарком. Это самый ценный и аутентичный опыт, который только можно получить в этом чудесном городе. Искренне рекомендую!
+2
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О
Оля
Прошло ровно 2 недели с момента экскурсии по Флоренции с Дарьей, а впечатления все еще не отпускают. Это было красиво, как в кино! Это было интересно, увлекательно, познавательно, местами очень читать дальшеуменьшить
любопытно, и поэтому я задавала вопросы, на которые получала развернутые ответы! Очень интересно для меня изучать город с опытным гидом, который большую часть жизни живет в этом городе! После бронирования экскурсии Дарья любезно поделилась своей обширной подборкой ресторанов, куда можно отправиться на завтрак, обед и ужин. Экскурсия пролетела очень быстро, ведь обе стороны были так вовлечены в процесс! Я очень рада, что обратилась к Дарье! Без нее я бы не смогла поистине вкусить всю прелесть Флоренции (конечно, я успела посмотреть не абсолютно всё, а самое основное, что я хотела посмотреть и что включала в себя экскурсия), потому что для меня гораздо интереснее слушать рассказ опытного знающего гида, нежели чем гулять одной. Дарья погрузила меня в эту атмосферу красоты, истории, искусства. Мне понравилось всё! Благодарю за такие яркие эмоции и воспоминания!
+2
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С
Светлана
Великолепная экскурсия по Флоренции! Дарья сделала прекрасный обзор города и его достопримечательностей, мы прошли по самым красивым местам центральной части Флоренции, услышали историю города и его народа, властителей и завоевателей. читать дальшеуменьшить
Дарья рассказала много интересных моментов, в том числе про винным окна, несколько из которых мы посетили по ходу экскурсии, Дарья оказалась еще и экспертом по данному вопросу. От всей души благодарим Флоренцию за гостеприимство, Дарью за чудесную экскурсию и Tripster за прекрасного гида!!!
+2
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М
Мария
Нам с семьей очень понравилась экскурсия! Дарья встретила нас на вокзале и мы сразу окунулись в историю Флоренции. Прогулка была насыщенна интересными фактами и историческими событиями. Больше всего запллнилось посещение Галереи Уффици. Рекомендуем всем экскурсии с Дарьей и сами в следующую поездку обязательно дополним наши знания
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М
Марина
Ходили с Дарьей на экскурсию по Флоренции и в Галерею Уффици. Мы не совсем простые туристы, потому что были в путешествии с маленьким ребенком, на которого приходилось периодически отвлекаться, но читать дальшеуменьшить
Дарья справилась просто замечательно, хотя я понимаю, насколько сложно для экскурсовода может быть прерывать рассказ. Дарья была очень открыта, эмпатична, маршрут был составлен так, что всем нам было максимально комфортно, и все прошло просто замечательно! Мы остались под огромным впечатлением от города, узнали очень много всего нового, это была просто кладезь полезной и увлекательной информации! Видно, насколько сильно Дарья любит то дело, которым занимается и насколько глубоко погружена в историю, в архитектуру, в искусство. Это была огромная удача для нас, найти столь интересного рассказчика и просто замечательного человека. Благодарим и надеемся, что еще обязательно вернемся, чтоб исследовать Флоренцию еще подробнее. Даша, спасибо вам и всего вам самого доброго!
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