Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Флоренции. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте.

Столица Тосканы и бывшая столица Итальянской Республики Флоренция, основанная в 59 г. до н. э. лично Юлием Цезарем, своего расцвета достигла в 14-16 вв., когда стала финансовым и культурным центром Европы.

Флоренция удачно сочетает в себе дух великого прошлого и атмосферу живого и динамичного современного города с отличной кухней, шоппингом и кучей возможностей для развлечений.