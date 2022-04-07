Персональная прогулка с гидом по Флоренции

Пешеходная

Индивидуальная
Пешеходная.

Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид.

Карту маршрута экскурсии вы найдете по ссылке в разделе "Дополнительная информация".
Персональная прогулка с гидом по Флоренции
Персональная прогулка с гидом по Флоренции
Персональная прогулка с гидом по Флоренции
Персональная прогулка с гидом по Флоренции

Что вас ожидает 🤩

  • Церковь Санта Мария Новелла
  • Капеллы Медичи
  • Церковь Сан Лоренцо
  • Дуомо
  • Баптистерий
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас на индивидуальную экскурсию "Персональная прогулка с гидом" по Флоренции. "Персональная прогулка" - это новый экономичный формат проведения индивидуальной экскурсии, который который идеально подойдет для компании друзей или для семьи. Цена является фиксированной для группы до 5 человек. При размере группы более, чем 5 человек, взымается небольшая доплата за дополнительных туристов. Более низкая цена, чем на традиционные индивидуальные экскурсии, определяется тем, что встреча с гидом происходит в фиксированном месте.

Столица Тосканы и бывшая столица Итальянской Республики Флоренция, основанная в 59 г. до н. э. лично Юлием Цезарем, своего расцвета достигла в 14-16 вв., когда стала финансовым и культурным центром Европы.

Флоренция удачно сочетает в себе дух великого прошлого и атмосферу живого и динамичного современного города с отличной кухней, шоппингом и кучей возможностей для развлечений.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Программа не предусматривает вход внутрь платных объектов посещения. Какие-либо входные билеты не включены в стоимость экскурсии
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 11:00

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