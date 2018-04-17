21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Флоренция - это город, где история и искусство переплетаются в каждом уголке. Прогулка по религиозному центру и площади Синьории откроет вам тайны семьи Медичи и легенды о Савонароле. Визит в галерею Уффици и Академию изящных искусств позволит увидеть шедевры Микеланджело и Ботичелли. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и почувствовать себя частью этой уникальной атмосферы

Описание экскурсии

Базовый маршрут. Прогулка по городу

Религиозный центр Флоренции — лучшее место для начала знакомства с городом. Напротив главного собора, увенчанного куполом архитектора Бруннелески, вы увидите древний Баптистерий с тремя дверьми, одна из которых — Врата Рая Гиберти. Переместившись оттуда в политический центр города, на площадь Синьории, мы поговорим о борьбе за власть семьи Медичи и вспомним трагическую кончину монаха Савонаролы. А на Площади Нового рынка вы загадаете желание, потерев на удачу нос бронзовому кабанчику (всё сбудется — проверено на себе!). Вы увидите «золотой мост» Понте Веккьо — единственный, уцелевший во Вторую Мировую войну, и заглянете в ювелирные лавки с вековой историей.

Расширенный маршрут. Галереи Флоренции

Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици. В галерею Академии вы пройдёте без очереди, чтобы скорее увидеть легендарный оригинал «Давида» Микеланджело и множество бесценных полотен флорентийских мастеров. А в галерее Уффици, появившейся ещё по воле эрц-герцога Козимо I Медичи, вы проследите развитие итальянской живописи эпохи Возрождения: посмотрите на работы Джотто, Караваджо и того же Микеланджело, только на сей раз — единственную во Флоренции картину скульптора «Тондо Дони». Здесь же вы отыщете и «Поклонение вохвов» Да Винчи, и «Рождение Венеры» Ботичелли, и «Мадонну со щеглом» Рафаэля и сможете составить своё представление о ценности и красоте этих великих полотен.

Организационные детали

Стоимость экскурсии с расширенным маршрутом — 300 евро.

Дополнительно оплачиваются: