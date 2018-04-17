21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Мои заказы

Знакомство с Флоренцией

Узнайте о вкладе Флоренции в мировое наследие, посетив её площади, мосты и соборы. Откройте для себя город как музей под открытым небом
Флоренция - это город, где история и искусство переплетаются в каждом уголке.

Прогулка по религиозному центру и площади Синьории откроет вам тайны семьи Медичи и легенды о Савонароле.

Визит в галерею Уффици и Академию изящных искусств позволит увидеть шедевры Микеланджело и Ботичелли.

Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и почувствовать себя частью этой уникальной атмосферы
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические площади и соборы
  • 🎨 Шедевры мирового искусства
  • 🌉 Уникальный Понте Веккьо
  • 🗝️ Тайны семьи Медичи
  • 🖼️ Галерея Уффици без очереди
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией

Что можно увидеть

  • Баптистерий
  • Площадь Синьории
  • Понте Веккьо
  • Галерея Уффици
  • Академия изящных искусств

Описание экскурсии

Базовый маршрут. Прогулка по городу

Религиозный центр Флоренции — лучшее место для начала знакомства с городом. Напротив главного собора, увенчанного куполом архитектора Бруннелески, вы увидите древний Баптистерий с тремя дверьми, одна из которых — Врата Рая Гиберти. Переместившись оттуда в политический центр города, на площадь Синьории, мы поговорим о борьбе за власть семьи Медичи и вспомним трагическую кончину монаха Савонаролы. А на Площади Нового рынка вы загадаете желание, потерев на удачу нос бронзовому кабанчику (всё сбудется — проверено на себе!). Вы увидите «золотой мост» Понте Веккьо — единственный, уцелевший во Вторую Мировую войну, и заглянете в ювелирные лавки с вековой историей.

Расширенный маршрут. Галереи Флоренции

Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици. В галерею Академии вы пройдёте без очереди, чтобы скорее увидеть легендарный оригинал «Давида» Микеланджело и множество бесценных полотен флорентийских мастеров. А в галерее Уффици, появившейся ещё по воле эрц-герцога Козимо I Медичи, вы проследите развитие итальянской живописи эпохи Возрождения: посмотрите на работы Джотто, Караваджо и того же Микеланджело, только на сей раз — единственную во Флоренции картину скульптора «Тондо Дони». Здесь же вы отыщете и «Поклонение вохвов» Да Винчи, и «Рождение Венеры» Ботичелли, и «Мадонну со щеглом» Рафаэля и сможете составить своё представление о ценности и красоте этих великих полотен.

Организационные детали

Стоимость экскурсии с расширенным маршрутом — 300 евро.

Дополнительно оплачиваются:

  • Билет в галерею Уффици:
    – с 1 марта по 31 октября 24€ с человека, 4 евро — дети и подростки до 18 лет
    – с 1 ноября по 28 февраля 16€ с человека, 4 евро — дети и подростки до 18 лет
  • Билет в Академию изящных искусств — 12 евро с человека (дети и подростки до 18 лет бесплатно при наличии документа)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади San Lorenzo
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1241 туриста
Добрый день! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 14 лет я живу в Италии, с 2021 года на 2 города: Флоренция и Пьяченца. Мой переезд в город мечты был
читать дальшеуменьшить

осознанным — в 2010г я приехала получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции, в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией, Луккой и Пьяченцей. На моём счету более 1000 туристов, влюбленных в Тоскану, живопись, замки, дворцы и традиции, в которые 14 лет назад я влюбилась и сама.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
1
3
2
1
V
Флоренция - замечательное место для прогулок. Небольшой, уютный, старинный город. Но все эти прекрасные средневековые уголки, хотя и приятные для глаз, остаются неживыми, пока их не наполнишь содержанием. И тогда
читать дальшеуменьшить

город оживает и открывает свои секреты, истории, триумфы и трагедии. И таким волшебником, раскрасившим город всеми красками, оказалась наша экскурсовод Катя. Прекрасный человек, сама по себе, невероятно доброжелательная и спокойная подача материала, без пионерскоо напора и желанием перекорммть тебя информацией. Тонко чувствующвя запросы и потребности своих гостей, Катя показала нам свой любимый город с скмой лучшей стороны, так, что мы не могли не влюбиться в него тоже. И чувствуется, что Катя любит не только город, но и людей, которым она его показывает. Вся экскурсия была очень дружеская и неформальная. За два часа город стал близким и знакомым. Все, что мы не успели прсмотреть за эти пару часов, мы посетили сами, пользуясь прекрасными рекомендациями нашего гида. Все оказалось нужным и полезным. Так что даже когда мы расстались, чувствовалась дружеская направляющая рука. Я уверена, что во Флоренции много хороших экскурсоводов, но считаю, что нам очень повезло, лучшего трудно представить. Я бы рекомендовала эту экскурсию для людей, которым интересна история, а не просто пробежки с фотографиями на фоне древностей, для любого возраста, ддя семейных путешественников, с детьми, для группы подружек, и, конечно, для влюбленных.
Катя, спасибо еще раз. Время идет, а теплые воспоминания остаются

Вам был полезен этот отзыв?
И
Ходили с мужем на обзорную экскурсию с Екатериной, остались очень довольны! Спасибо огромное Екатерине за то, что согласилась провести экскурсию непосредственно в праздник Пасхи. У нас большой опыт общения с
читать дальшеуменьшить

экскурсоводами, так как мы много путешествуем. Екатерина одна из немногих, произвела самое благоприятное впечатление. Очень милая, культурная, интеллигентная девушка, прекрасно поставленная речь, очень интересный содержательный рассказ, и в то же время довольно эмоциональный. Хотелось слушать еще и еще. Чувствуются не поверхностные, а очень глубокие знания по теме. Мы провели три часа на одном дыхании и безусловно, если окажемся еще во Флоренции, рады будем встретиться с Екатериной еще. Мы ставим высший балл и всем очень рекомендуем эту милую девушку в качестве экскурсовода.

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Прекрасный гид Екатерина провела для нас 10 августа 2018 г. экскурсию "Знакомство с Флоренцией". Несмотря на жаркую погоду время экскурсии прошло незаметно. Екатерина полностью завладела нашим вниманием. Ее любовь к
читать дальшеуменьшить

Италии (и Флоренции в частности), прекрасное знание архитектуры, культуры, истории этого города позволили нам открыть для себя этот прекрасный город. Невозможно узнать Флоренцию за два дня. Обязательно вернусь сюда и постараюсь еще прогуляться по улицам города в компании с Екатериной. Прекрасный гид, чудесная экскурсия. Спасибо

Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия была интересной, сперва возникло ощущение, что Екатерина дает черезчур много информации в виде дат и других цифр, но рассказы были последовательны и так интересны, что мы уже спрашивали когда
читать дальшеуменьшить

произошло то или иное событие. Ну и как основной аргумент того, что экскурсия удалась это реакция дочери, ей было интересно и она осталась довольна. Так же хочется поблагодарить Екатерину за советы о том как лучше провести следующий день в Флоренции.

Вам был полезен этот отзыв?
К
Спасибо за удивительную, увлекательную, познавательную экскурсию! Я получила огромное удовольствие, прогуливаясь по Флоренции, узнать о ней столько всего интересного! Екатерина очень приятный и дружелюбный экскурсовод, с которым время проходит незаметно! С большим удовольствием в следующий приезд во Флоренцию отправлюсь на другую экскурсию с Екатериной.

С огромным уважением, Ксения.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Восхитительная экскурсия по восхитительной Флоренции с Екатериной! Чувствуется,как она любит этот город, сколько знает о нём, об итальянском искусстве и архитектуре, об истории. Заслушались! Нисколько не устали! Спасибо огромное очаровательной Екатерине за нашу прогулку по Флоренции. Обязательно вернёмся и будем рады опять встретиться с ней(и с Флоренцией, и с Екатериной=))
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Флоренции

Похожие экскурсии на «Знакомство с Флоренцией»

Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Пешая
2.5 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
11 авг в 10:00
от €175 за всё до 10 чел.
Великие властители Флоренции
Пешая
2 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Великие властители Флоренции
Даже наш недоверчивый пёсель настолько проникся Анастасией, что в конце поцеловал её в щёку
25 авг в 09:00
26 авг в 09:00
от €150 за всё до 10 чел.
Другая Флоренция, нетуристическая
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Другая Флоренция, нетуристическая
Откройте для себя другую сторону Флоренции, прогуливаясь по историческим улочкам и площадям, где жили великие итальянские деятели
Начало: В центре Флоренции
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 8 чел.
Кто такие флорентийцы
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 25 чел.
Кто такие флорентийцы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, узнав о её жителях. Прогулка по историческому центру раскроет вам характер города через быт и традиции флорентийцев
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от €120 за всё до 25 чел.
У нас ещё много экскурсий во Флоренции. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии во Флоренции
от €400 за экскурсию