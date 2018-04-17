21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Прогулка по религиозному центру и площади Синьории откроет вам тайны семьи Медичи и легенды о Савонароле.
Визит в галерею Уффици и Академию изящных искусств позволит увидеть шедевры Микеланджело и Ботичелли.
Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и почувствовать себя частью этой уникальной атмосферы
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические площади и соборы
- 🎨 Шедевры мирового искусства
- 🌉 Уникальный Понте Веккьо
- 🗝️ Тайны семьи Медичи
- 🖼️ Галерея Уффици без очереди
Что можно увидеть
- Баптистерий
- Площадь Синьории
- Понте Веккьо
- Галерея Уффици
- Академия изящных искусств
Описание экскурсии
Базовый маршрут. Прогулка по городу
Религиозный центр Флоренции — лучшее место для начала знакомства с городом. Напротив главного собора, увенчанного куполом архитектора Бруннелески, вы увидите древний Баптистерий с тремя дверьми, одна из которых — Врата Рая Гиберти. Переместившись оттуда в политический центр города, на площадь Синьории, мы поговорим о борьбе за власть семьи Медичи и вспомним трагическую кончину монаха Савонаролы. А на Площади Нового рынка вы загадаете желание, потерев на удачу нос бронзовому кабанчику (всё сбудется — проверено на себе!). Вы увидите «золотой мост» Понте Веккьо — единственный, уцелевший во Вторую Мировую войну, и заглянете в ювелирные лавки с вековой историей.
Расширенный маршрут. Галереи Флоренции
Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици. В галерею Академии вы пройдёте без очереди, чтобы скорее увидеть легендарный оригинал «Давида» Микеланджело и множество бесценных полотен флорентийских мастеров. А в галерее Уффици, появившейся ещё по воле эрц-герцога Козимо I Медичи, вы проследите развитие итальянской живописи эпохи Возрождения: посмотрите на работы Джотто, Караваджо и того же Микеланджело, только на сей раз — единственную во Флоренции картину скульптора «Тондо Дони». Здесь же вы отыщете и «Поклонение вохвов» Да Винчи, и «Рождение Венеры» Ботичелли, и «Мадонну со щеглом» Рафаэля и сможете составить своё представление о ценности и красоте этих великих полотен.
Организационные детали
Стоимость экскурсии с расширенным маршрутом — 300 евро.
Дополнительно оплачиваются:
- Билет в галерею Уффици:
– с 1 марта по 31 октября 24€ с человека, 4 евро — дети и подростки до 18 лет
– с 1 ноября по 28 февраля 16€ с человека, 4 евро — дети и подростки до 18 лет
- Билет в Академию изящных искусств — 12 евро с человека (дети и подростки до 18 лет бесплатно при наличии документа)
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С огромным уважением, Ксения.