21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Прогуляться по главным местам города и галереям и почувствовать себя настоящим флорентийцем

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Самые интересные истории о Флоренции, главные достопримечательности и городские красоты собраны в моей экскурсии, за время которой вы получите представление о вкладе Флоренции и её жителей в развитие политической жизни Италии и мировое художественное наследие.

Вы побываете на великолепных площадях города, увидите «золотой мост» и флорентийские соборы, а если захотите — даже заглянете в лучшие галереи.

И поймёте, что вся Флоренция — один большой музей под открытым небом, полный красоты и неповторимой эстетики.
163 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча пл San Lorenzo, у памятника
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У этой экскурсии21 отзыв
4.95
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией

Что вас ожидает

Базовый маршрут. Прогулка по городу
Религиозный центр Флоренции — лучшее место для начала знакомства с городом. Напротив главного собора, увенчанного куполом архитектора Бруннелески, вы увидите древний Баптистерий с тремя дверьми, одна из которых — Врата Рая Гиберти. Переместившись оттуда в политический центр города, на площадь Синьории, мы поговорим о борьбе за власть семьи Медичи и вспомним трагическую кончину монаха Савонаролы. А на Площади Нового рынка вы загадаете желание, потерев на удачу нос бронзовому кабанчику (всё сбудется — проверено на себе!). Вы увидите «золотой мост» Понте Веккьо — единственный, уцелевший во Вторую Мировую войну, и заглянете в ювелирные лавки с вековой историей.

Расширенный маршрут. Галереи Флоренции
Тем, кто хочет не только проникнуться духом Флоренции, но и прикоснуться к великому искусству её музеев, я предлагаю во время прогулки посетить галерею Академии изящных искусств и галерею Уффици. В галерею Академии вы пройдёте без очереди, чтобы скорее увидеть легендарный оригинал «Давида» Микеланджело и множество бесценных полотен флорентийских мастеров. А в галерее Уффици, появившейся ещё по воле эрц-герцога Козимо I Медичи, вы проследите развитие итальянской живописи эпохи Возрождения: посмотрите на работы Джотто, Караваджо и того же Микеланджело, только на сей раз — единственную во Флоренции картину скульптора «Тондо Дони». Здесь же вы отыщете и «Поклонение вохвов» Да Винчи, и «Рождение Венеры» Ботичелли, и «Мадонну со щеглом» Рафаэля и сможете составить своё представление о ценности и красоте этих великих полотен.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии с базовым маршрутом — 200 евро. Стоимость экскурсии с расширенным маршрутом — 300 евро.

Дополнительно оплачиваются:

  • Билет в галерею Уффици:
    – с 1 марта по 31 октября 24€ с человека, 4 евро — дети и подростки до 18 лет.
    – с 1 ноября по 28 февраля 16€ с человека, 4 евро — дети и подростки до 18 лет.
  • Билет в Академию изящных искусств — 12 евро с человека (дети и подростки до 18 лет бесплатно при наличии документа)
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией
Знакомство с Флоренцией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура пл San Lorenzo, у памятника.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Доброго времени суток! Меня зовут Катерина, и вот уже почти 8 лет я живу во Флоренции. Мой переезд в город мечты был осознанным, хоть и эмоциональным - в 2010г я полностью изменила свою жизнь. В 27 я пошла получать третье высшее на ф-те Истории Искусств во Флоренции (первые 2 были получены в МГУ и в другой жизни я была хедхантером), в 2015 получила лицензию гида и с тех пор с удовольствием знакомлю туристов с Флоренцией и Луккой - самыми харизматичными и завораживающими городами Италии!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

12 января 2020
Екатерина отличный экскурсовод! Показала нам все самое интересное, рассказала множество необычных фактов, замечательно знает город и произведения искусства. Однозначно рекомендуем знакомиться с Италией вместе с Катериной!
3 октября 2019
Наш приезд во Флоренцию получился однодневным, поэтому стояла задача - увидеть как можно больше и получить максимальную информацию. Выбрав Катю, мы не ошиблись ни разу: увлечённая, вдохновлённая, позитивная, эрудированная!!!!Рекомендуем всем смело смотреть красоты Флоренции под ее чутким руководством!
15 апреля 2019
Не смотря на дождь во Флоренции в день экскурсии, все прошло очень позитивно и познавательно, практически на одном дыхании. Ни на минуты не пожалели о своём выборе, Екатерина по истине знаток своего дела и очень интересный собеседник. Ещё раз огромное спасибо!!!
Обязательно будем рекомендовать Екатерину друзьям. До встречи в следующий раз!!!
21 октября 2018
Екатерина - большой знаток Флоренции и это видно сразу. Мы много узнали о истории города. Так же Екатерина помогла нам с рекомендациями.
14 сентября 2018
Хочу выразить благодарность Екатерине за отлично проведенную экскурсию! Мы остались очень довольны экскурсией в Галерею Уфицци на следующий день с Екатериной тоже! Знаток своего дела, замечательный рассказчик и прияный собеседник. Спасибо
21 августа 2018
Прекрасный гид Екатерина провела для нас 10 августа 2018 г. экскурсию "Знакомство с Флоренцией". Несмотря на жаркую погоду время экскурсии прошло незаметно. Екатерина полностью завладела нашим вниманием. Ее любовь к Италии (и Флоренции в частности), прекрасное знание архитектуры, культуры, истории этого города позволили нам открыть для себя этот прекрасный город. Невозможно узнать Флоренцию за два дня. Обязательно вернусь сюда и постараюсь еще прогуляться по улицам города в компании с Екатериной. Прекрасный гид, чудесная экскурсия. Спасибо
29 июля 2018
Спасибо гиду Екатерине, за увлекательную и познавательную экскурсию по замечательному городу музею Флоренции. Узнала подлинную историю династии Медичей. А также факты из жизни других именитых горожан , с кем и на сегодня не разрывно связан мир высокого искусства.
И спасибо за приятное общение, это тоже не маловажно.
Кристина. Июль 2018.
26 июня 2018
Экскурсия была интересной, сперва возникло ощущение, что Екатерина дает черезчур много информации в виде дат и других цифр, но рассказы были последовательны и так интересны, что мы уже спрашивали когда произошло то или иное событие. Ну и как основной аргумент того, что экскурсия удалась это реакция дочери, ей было интересно и она осталась довольна. Так же хочется поблагодарить Екатерину за советы о том как лучше провести следующий день в Флоренции.
17 мая 2018
Екатерина профессионал своего дела,великолепно знает историю,архитектуру,искусство и интересные детали,которые не найдёшь в открытых источниках. Экскурсия была увлекательная и насыщенная, у всей семьи остались очень хорошие впечатления.
14 мая 2018
Спасибо большое за экскурсию! Интересная прогулка в приятной компании :) рекомендуем!
Ещё 11 отзывов

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