Описание экскурсииВы узнаете, как строились церкви и почему некоторые из них остаются без фасада. Узнаете, как жили монахи-проповедники: доминиканцы в Санта-Мария-Новелла или францисканцы в Санта-Кроче Рассмотрите захватывающие дух дворцы эпохи Возрождения — а если повезет, то заглянете внутрь. Наполните лёгкие ароматом белой лилии и запрокинете голову, любуясь колокольней и куполом Кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Исследуете позолоченные Врата Рая XV века. Погрустите о Данте в его квартале Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам. Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории. Сравните древнеримские скульптуры с работами мастеров эпохи Ренессанса и маньеризма. Осмотрите снаружи Палаццо Веккьо, музей Гуччи и галерею Уффици. Важная информация: Изучать историю и искусство, гуляя по Флоренции, — легко и приятно. Любуясь дворцами, площадями, скульптурами и соборами, мы поговорим о городе с момента его основания до времён объединения итальянского королевства. Обещаю вас увлечь рассказами о древних римлянах, монашеских орденах, Данте, Медичи, Микеланджело и Леонардо. Вы насладитесь прогулкой в итальянском стиле.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 10:00 Firenze, piazza Santa Maria Novella, в 16:30 Firenze, piazza della Signoria
Завершение: Piazza della Signoria
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
IRINA
24 июл 2025
Входит в следующие категории Флоренции
