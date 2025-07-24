Описание Выбрать день Ответы на вопросы 5 1 оценка

Описание экскурсии Вы узнаете, как строились церкви и почему некоторые из них остаются без фасада. Узнаете, как жили монахи-проповедники: доминиканцы в Санта-Мария-Новелла или францисканцы в Санта-Кроче Рассмотрите захватывающие дух дворцы эпохи Возрождения — а если повезет, то заглянете внутрь. Наполните лёгкие ароматом белой лилии и запрокинете голову, любуясь колокольней и куполом Кафедрального собора Санта-Мария-дель-Фьоре. Исследуете позолоченные Врата Рая XV века. Погрустите о Данте в его квартале Убедитесь, что даже зернохранилище во Флоренции не уступает по красоте дворцам. Побываете в музее под открытым небом на площади Синьории. Сравните древнеримские скульптуры с работами мастеров эпохи Ренессанса и маньеризма. Осмотрите снаружи Палаццо Веккьо, музей Гуччи и галерею Уффици. Важная информация: Изучать историю и искусство, гуляя по Флоренции, — легко и приятно. Любуясь дворцами, площадями, скульптурами и соборами, мы поговорим о городе с момента его основания до времён объединения итальянского королевства. Обещаю вас увлечь рассказами о древних римлянах, монашеских орденах, Данте, Медичи, Микеланджело и Леонардо. Вы насладитесь прогулкой в итальянском стиле.

Ответы на вопросы Где начинаем и завершаем? Начало: В 10:00 Firenze, piazza Santa Maria Novella, в 16:30 Firenze, piazza della Signoria Завершение: Piazza della Signoria Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 и 18 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Важная информация Изучать историю и искусство

Микеланджело и Леонардо. Вы насладитесь прогулкой в итальянском стиле Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.