Тем, кто хочет познакомиться с провинциальной Италией, где до сих пор сохранился неуловимый дух средневековья, советуем побывать в Пьяченце.



Пьяченца находится примерно в 70 км от Милана, это регион Эмилии-Романьи, там, где горная река Треббия впадает в одну из самых важных рек Италии — реку По. Население города насчитывает около 103000 человек. Ежегодно сюда приезжают около 3000 туристов.