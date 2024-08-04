Однодневные – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» во Флоренции на русском языке, цены от €128, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Насладиться Кьянти
Пешая
скидка
15%
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Насладиться Кьянти»: вина и средневековые городки
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
150128 за всё до 6 чел.
В гостях у Леонардо да Винчи
На машине
5 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам Леонардо да Винчи во Флоренции
Посетите родину Леонардо да Винчи, насладитесь панорамными видами и узнайте интересные факты о великом изобретателе. Дегустация вин и уютные закуски
Начало: На piazza Porta Romana
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день
9 авг в 14:00
10 авг в 09:30
450 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 августа 2024
    Насладиться Кьянти
    Прекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустация. Рекомендую, если хотите почувствовать настроение региона Кьянти.
    Прекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустацияПрекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустацияПрекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустацияПрекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустацияПрекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустацияПрекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустацияПрекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустация
  • I
    Irina
    14 ноября 2022
    В гостях у Леонардо да Винчи
    Большое спасибо
  • А
    Анастасия
    4 июля 2022
    В гостях у Леонардо да Винчи
    Чудесные места, волшебные виды, Елена отличный гид и очень приятный собеседник!
  • Л
    Лариса
    24 октября 2019
    В гостях у Леонардо да Винчи
    Замечательная экскурсия! Елена интересно все рассказывала, мы остались очень довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Насладиться Кьянти
  2. В гостях у Леонардо да Винчи
  3. Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в августе 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 128 до 450 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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