скидка
15%
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия «Насладиться Кьянти»: вина и средневековые городки
Погрузитесь в атмосферу Тосканы! Прогулки по виноградникам, дегустация вин и деликатесов, посещение уютных городков. Идеально для любителей вина и истории
Начало: В центре Флоренции
10 авг в 08:00
17 авг в 08:00
150€128 за всё до 6 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по местам Леонардо да Винчи во Флоренции
Посетите родину Леонардо да Винчи, насладитесь панорамными видами и узнайте интересные факты о великом изобретателе. Дегустация вин и уютные закуски
Начало: На piazza Porta Romana
Завтра в 09:00
9 авг в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Флоренции - в Пизу и Лукку
Увидеть знаменитую Пизанскую башню и окунуться в уютную атмосферу Лукки за один день
9 авг в 14:00
10 авг в 09:30
€450 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 августа 2024Прекрасная пешая прогулка с гидом Надеждой, много красивых мест с открыточными видами, интересный рассказ, прекрасная дегустация. Рекомендую, если хотите почувствовать настроение региона Кьянти.
- IIrina14 ноября 2022Большое спасибо
- ААнастасия4 июля 2022Чудесные места, волшебные виды, Елена отличный гид и очень приятный собеседник!
- ЛЛариса24 октября 2019Замечательная экскурсия! Елена интересно все рассказывала, мы остались очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Однодневные»
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