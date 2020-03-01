Галина проводит ещё 1 экскурсию

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Перенестись в Темные века и услышать истории о любви, кровной мести, интригах и заговорах

Галина
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Галина – ваш гид
На несколько часов вы окажетесь в Средневековье и узнаете, как жили люди в это неспокойное время: как были устроены их жилища, что они ели, где спали и откуда лили кипящее масло на головы неприятелей.

А во дворце Даванцати познакомитесь с бытом богатых флорентийцев XIV века.
99 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция

Что вас ожидает

Санта-Мария-дель-Фьоре и палаццо Веккьо
Рассматривая легендарный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, вы узнаете, почему на его боковом фасаде красуется голова быка. А также раскроете детали заговора Пацци, который закончился убийством одного из Медичи прямо во время церковной службы. В палаццо Веккьо увидите старинную карту Флоренции и поймете, как был раньше устроен город.

Гении Средневековья
Средние века — не только инквизиция, непрерывные войны и эпидемии. Это еще и эпоха великих имен: Джотто, Данте, Донателло. Гуляя по древним извилистым улочкам, вы увидите, где жил Данте, и зайдете в церковь, где похоронена его прекрасная муза Беатриче. А также узнаете, за что он был изгнан из Флоренции.

Средневековые традиции и нравы
Одна популярная поговорка Средних веков гласит: «Хороша ли женщина, плоха ли женщина, она должна отведать палки». Я расскажу, как обстояли во Флоренции дела с бытом и семейной жизнью в те времена: во сколько лет люди создавали семьи, как воспитывали детей и как проводили досуг.

Палаццо Даванцати
В финале вы посетите музей флорентийского дома XIV века и познакомитесь с бытом богатой семьи того времени: как были устроены туалеты, кухни и залы, где местные аристократы принимали гостей, какую одежду и обувь носили и как обогревали помещение.

Организационные детали

Билеты в музей не включены в стоимость — 6 евро с человека, детям вход бесплатный.

Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция
Средневековая Флоренция

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Галина
Галина
Дорогие друзья, разрешите представиться: меня зовут Галина, и я гид по прекрасной Флоренции. По образованию я художник и дизайнер. В восемь лет начала посещать художественную школу, потом поступила в СПбГУ на кафедру графического дизайна, где продолжила рисовать и изучать историю искусства. Переехав в тосканскую столицу, окончила курсы гидов и получила лицензию. Флоренцию я обожаю. Это город, в котором живется легко и красиво. Да, именно красиво: здесь на каждом шагу шедевры, каждый камень имеет свою историю длиной в столетия. С радостью познакомлю вас с этим изумительным местом!
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Галина проводит ещё 1 экскурсию

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Головокружительная ФлоренцияГоловокружительная ФлоренцияГоловокружительная Флоренция
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