Галина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Санта-Мария-дель-Фьоре и палаццо Веккьо

Рассматривая легендарный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, вы узнаете, почему на его боковом фасаде красуется голова быка. А также раскроете детали заговора Пацци, который закончился убийством одного из Медичи прямо во время церковной службы. В палаццо Веккьо увидите старинную карту Флоренции и поймете, как был раньше устроен город.

Гении Средневековья

Средние века — не только инквизиция, непрерывные войны и эпидемии. Это еще и эпоха великих имен: Джотто, Данте, Донателло. Гуляя по древним извилистым улочкам, вы увидите, где жил Данте, и зайдете в церковь, где похоронена его прекрасная муза Беатриче. А также узнаете, за что он был изгнан из Флоренции.

Средневековые традиции и нравы

Одна популярная поговорка Средних веков гласит: «Хороша ли женщина, плоха ли женщина, она должна отведать палки». Я расскажу, как обстояли во Флоренции дела с бытом и семейной жизнью в те времена: во сколько лет люди создавали семьи, как воспитывали детей и как проводили досуг.

Палаццо Даванцати

В финале вы посетите музей флорентийского дома XIV века и познакомитесь с бытом богатой семьи того времени: как были устроены туалеты, кухни и залы, где местные аристократы принимали гостей, какую одежду и обувь носили и как обогревали помещение.