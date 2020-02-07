19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Посетить главные и скрытые от глаз туристов уголки города и увидеть его с высоты птичьего полета

Marianna
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Marianna – ваш гид
Приглашаю познакомиться с Флоренцией — загадочным и мистически красивым местом.

Вы испытаете настоящий культурный шок, столкнувшись с огромной концентрацией потрясающей архитектуры: дворцов, соборов, мостов, скульптур и памятников.

Я помогу вам не «потерять голову» и покажу все самое интересное: вы увидите как знаковые достопримечательности, так и нетуристическую Флоренцию.

Погуляете по узким улочкам, уютным паркам и цветущим садам, подниметесь на смотровую площадку и впечатлитесь сказочной панорамой города!
115 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча У фасада церкви Санта Мария Новелла
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У этой экскурсии19 отзывов
4.58
Флоренция как на ладони
Флоренция как на ладони

Что вас ожидает

«Визитные карточки» и ценные рекомендации
В первой части экскурсии вы увидите главные сокровища и достопримечательности города: площадь Санта-Мария-Новелла и одноименную церковь, Кафедральный собор, дворец Медичи — Палаццо Веккьо, площади Республики и Синьории. Я расскажу, что такое «коридор Вазари», и проведу вас до флорентийского Пантеона — Базилики Санта-Кроче, знаменитой фресками Джотто и гробницами Микеланджело, Галилея, Данте и Макиавелли. Помимо интересных исторических фактов и легенд я поделюсь практическими рекомендациями и подскажу лучшие недорогие местные рестораны с домашней тосканской кухней, кондитерские, джелатерии и винотеки. Вы узнаете, где и как выгодно купить одежду, аксессуары, деликатесы и сувениры, а также, какие площадки современного искусства посетить.

Ольтрарно — «другая» Флоренция
Во второй части экскурсии мы отправимся гулять по менее туристическому району Ольтрарно, что в переводе означает «За Арно». Это исторический квартал Флоренции, находящийся на левом берегу реки Арно. Я расскажу, почему именно здесь во времена Медичи начали строить дворцы, соревнующиеся между собой по красоте и уникальности, и разбивать сады с гротами, фонтанами, многочисленными аллеями и статуями. Вы подниметесь на холм и с панорамной площадки в английском стиле увидите всю Флоренцию как на ладони. Я поделюсь историей городских стен XIII века и покажу старинную церковь Сан-Миниато.

Колорит эпохи Возрождения в старинных переулках
Спустившись с холма по лестнице, вы погрузитесь в оживленную атмосферу узких улочек, на которых расположены многочисленные мастерские ремесленников, ювелирные магазины, антикварные галереи и рестораны. Я покажу лучшие лавки местного вина, сыров, сладостей, трюфеля и домашнего песто. Далее вы погуляете по тихому району Сан-Николо и увидите одноименные церковь и площадь. Я покажу дома, где жили Чайковский, Достоевский и Тарковский. А еще вы обязательно посетите сад Роз, где передохнете в тени деревьев, и погуляете по набережной реки Арно. Завершится экскурсия у одного из символов города — легендарного моста Понте Веккьо.

Флоренция как на ладони
Флоренция как на ладони
Флоренция как на ладони

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У фасада церкви Санта Мария Новелла.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marianna
Marianna
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как мне кажется, самый красивый язык, поступить в Университет Флоренции, стать искусствоведом и проводить экскурсии по этому поистине волшебному региону Италии, который потряс меня до глубины души своей атмосферой, самобытностью, величием и архитектурой. Теперь я хотела бы открыть его вам...
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19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

7 февраля 2020
Это как прогулка по незнакомому городу с хорошим другом, у которого есть ответ на любой твой вопрос! Мы довольны 5/5 ! Ждём новых встреч с Марианной! Ксюша и Игорь 7.01.20
Маргарита
29 января 2020
Экскурсия нам понравилась. Посмотрели все самые основные достопримечательности Флоренции. Марианна рассказывала очень много легенд и необычных историй о городе:)
Катерина
21 января 2020
Все прошло хорошо. Было понятно и интересно.
15 января 2020
Экскурсия нам не понравилась , не почувствовали заинтересованности. Гид молчал пока шли к следующему месту назначения. Мы часто путешествуем и не получили никакого удовольствия от экскурсии, наверное мало опыта просто у экскурсовода
7 января 2020
Замечательный гид,Марианна. Интересная экскурсия, насыщенная. Время прошло незаметно. После экскурсии захотели пройти ещё раз по всем местам о которых рассказывала Марианна.
13 декабря 2019
Хороший гид, рассказывает складно и интересно. Чувствуется любовь к городу. Может быть действительно не хватает немного открытости, но ведь мы же не друга выбираем, а гида. Свою работу делает на 100%.
Елена
4 декабря 2019
Очень приятная девушка и очень интересный гид и рассказчик Марианна провела нам незабываемую экскурсию по Флоренции. За четыре часа мы обошли практически все знаковые места города и,даже, побывали на другой стороне реки Арно и поднялись на смотровую площадку. Эти часы пролетели незаметно, так интересно и увлекательно мы провели их с Марианной. Спасибо Вам большое
Евгений
6 ноября 2019
Экскурсии прошла хорошо, даже погода не помеха. Единственное, рекомендую Марианне побольше общения, большие расстояния между объектами проходят в тишине, а так всё отлично. На все интересующие вопросы получили ответы. Спасибо
25 октября 2019
Марианна владеет очень хорошо информацией, но не хватает человеческого контакта со слушателями. Наших детей заинтересовать не смогла, а это их не первая экскурсия с персональным гидом.
10 августа 2019
Спасибо за хорошую экскурсию. Понравилась общая подача материала, немного не хватило заинтересованности гида.
Ещё 9 отзывов

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