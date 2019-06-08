19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

голову» и покажу все самое интересное: вы увидите как знаковые достопримечательности, так и нетуристическую Флоренцию. Погуляете по узким улочкам, уютным паркам и цветущим садам, подниметесь на смотровую площадку и впечатлитесь сказочной панорамой города!

Описание экскурсии

«Визитные карточки» и ценные рекомендации

В первой части экскурсии вы увидите главные сокровища и достопримечательности города: Кафедральный собор, дворец Медичи — Палаццо Веккьо, площади Республики и Синьории. Я расскажу, что такое «коридор Вазари», и проведу вас до флорентийского Пантеона. Помимо интересных исторических фактов и легенд я поделюсь практическими рекомендациями и подскажу лучшие недорогие местные рестораны с домашней тосканской кухней, кондитерские, джелатерии и винотеки. Вы узнаете, где и как выгодно купить одежду, аксессуары, деликатесы и сувениры, а также, какие площадки современного искусства посетить.

Ольтрарно — «другая» Флоренция

Во второй части экскурсии мы отправимся гулять по менее туристическому району Ольтрарно, что в переводе означает «За Арно». Это исторический квартал Флоренции, находящийся на левом берегу реки Арно. Я расскажу, почему именно здесь во времена Медичи начали строить дворцы, соревнующиеся между собой по красоте и уникальности, и разбивать сады с гротами, фонтанами, многочисленными аллеями и статуями. Вы подниметесь на холм и с панорамной площадки в английском стиле увидите всю Флоренцию как на ладони. Я поделюсь историей городских стен XIII века и покажу старинную церковь Сан-Миниато.

Колорит эпохи Возрождения в старинных переулках

Спустившись с холма по лестнице, вы погрузитесь в оживленную атмосферу узких улочек, на которых расположены многочисленные мастерские ремесленников, ювелирные магазины, антикварные галереи и рестораны. Я покажу лучшие лавки местного вина, сыров, сладостей, трюфеля и домашнего песто. Далее вы погуляете по тихому району Сан-Николо и увидите одноименные церковь и площадь. Я покажу дома, где жили Чайковский, Достоевский и Тарковский. А еще вы обязательно посетите сад Роз, где передохнете в тени деревьев, и погуляете по набережной реки Арно. Завершится экскурсия у одного из символов города — легендарного моста Понте Веккьо.