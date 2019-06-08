19 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В первой части экскурсии вы увидите главные сокровища и достопримечательности города: Кафедральный собор, дворец Медичи — Палаццо Веккьо, площади Республики и Синьории. Я расскажу, что такое «коридор Вазари», и проведу вас до флорентийского Пантеона. Помимо интересных исторических фактов и легенд я поделюсь практическими рекомендациями и подскажу лучшие недорогие местные рестораны с домашней тосканской кухней, кондитерские, джелатерии и винотеки. Вы узнаете, где и как выгодно купить одежду, аксессуары, деликатесы и сувениры, а также, какие площадки современного искусства посетить.
Ольтрарно — «другая» Флоренция
Во второй части экскурсии мы отправимся гулять по менее туристическому району Ольтрарно, что в переводе означает «За Арно». Это исторический квартал Флоренции, находящийся на левом берегу реки Арно. Я расскажу, почему именно здесь во времена Медичи начали строить дворцы, соревнующиеся между собой по красоте и уникальности, и разбивать сады с гротами, фонтанами, многочисленными аллеями и статуями. Вы подниметесь на холм и с панорамной площадки в английском стиле увидите всю Флоренцию как на ладони. Я поделюсь историей городских стен XIII века и покажу старинную церковь Сан-Миниато.
Колорит эпохи Возрождения в старинных переулках
Спустившись с холма по лестнице, вы погрузитесь в оживленную атмосферу узких улочек, на которых расположены многочисленные мастерские ремесленников, ювелирные магазины, антикварные галереи и рестораны. Я покажу лучшие лавки местного вина, сыров, сладостей, трюфеля и домашнего песто. Далее вы погуляете по тихому району Сан-Николо и увидите одноименные церковь и площадь. Я покажу дома, где жили Чайковский, Достоевский и Тарковский. А еще вы обязательно посетите сад Роз, где передохнете в тени деревьев, и погуляете по набережной реки Арно. Завершится экскурсия у одного из символов города — легендарного моста Понте Веккьо.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Piazza della Repubblica
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марианна — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Марианна, я профессиональный гид-экскурсовод по Тоскане. Несколько лет назад я приехала сюда на каникулы и мне больше не хотелось расставаться с Тосканой никогда. Я загорелась мечтой выучить, как читать дальшеуменьшить
мне кажется, самый красивый язык, поступить в Университет Флоренции, стать искусствоведом и проводить экскурсии по этому поистине волшебному региону Италии, который потряс меня до глубины души своей атмосферой, самобытностью, величием и архитектурой. Теперь я хотела бы открыть его вам…
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Большое спасибо Марианне, экскурсия была замечательной. Очень содержательный маршрут. Несколько лет тому назад я уже был во Флоренции на двухчасовой обзорной экскурсии. Там в основном все крутилось вокруг храма, Палассе Веккио и читать дальшеуменьшить
моста с магазинами. То, что во Флоренции существует обзорная площадка с фантастическим видом, мы узнали только сейчас. На что нужно обратить внимание. Как я написал выше, маршрут очень разнообразный и три часа заняты очень плотно. Приходится много ходить, позаботьтесь об обуви. Подъем на смотровую площадку довольно крутой, но, поверьте, оно того стоит. Возможно, время экскурсии три часа немного маловато для запланированного объема. По ощущениям, оптимальным было бы 3,5 -4 часа, даже если бы это было немного подороже. Еще раз спасибо Марианне и всем рекомендуем при посещении этого замечательного города воспользоваться ее услугами.
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А
Арпине
Добрый день. Брали тур по Флоренции с прекрасным гидом,с Маринной! Спасибо моя дорогая,вы смогли своей программой не просто влюбить нас во Флоренцию,а на всегда нас оставить мыслями во Флоренции. Мы хотели погулять читать дальшеуменьшить
и по Лукке,но по уважительной причине не смогли. Скажу для тех,кто будет думать брать ли программы прекрасной Марианны,даже не сомневайтесь. А я в свою очередь по Тоскане буду впредь наслаждаться только с ней:))) Удачи прекрасному сайту и организатору. У вас прекраснэ партнеры гиды в Риме, Неаполе и во Флоренции Респект!
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М
Марина
Марианна провела для нас отличную экскурсию по Флоренции. Мы были в этом городе впервые и Марианна показала нам город с его историей и характером от его исторического начала до левого берега читать дальшеуменьшить
реки Арно, куда доходят не все туристы, но где взгляд отдыхает, душа радуется, а город виден во всей красе. Спасибо большое! Мы узнали новые интересные детали, почувствовали дух прошлого и восхитились этим городом с вашей помощью.
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Полина
Марианна отличный гид! Экскурсия длилась 3 часа и за это время мы посетили все главные достопримечательности, услышали о них детальную информацию, получили ответы на возникающие вопросы! Очень понравилось! Не согласна с предыдущими отзывами о том, что в перерывах между локациями гид должен «исполнять танцы с бубном» перед туристами. Марианна - спокойный человек и экскурсия прошла размеренно и емко!
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Елена
Очень приятная девушка и очень интересный гид и рассказчик Марианна провела нам незабываемую экскурсию по Флоренции. За четыре часа мы обошли практически все знаковые места города и,даже, побывали на другой стороне реки Арно и поднялись на смотровую площадку. Эти часы пролетели незаметно, так интересно и увлекательно мы провели их с Марианной. Спасибо Вам большое
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Ю
Юлия
Экскурсия понравилась. К подаче материала никаких претензий не возникло. Марианна отвечала на все наши вопросы, возникающие по ходу экскурсии. 3 часа пролетели быстро и незаметно. После экскурсии Марианна дала пару практических советов на тему где лучшее мороженое и пицца) Остались всем довольны. Спасибо большое!