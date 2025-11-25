Чертальдо — уютный городок, где (может быть) родился, жил, умер и даже похоронен Джованни Бокаччо, автор скандального Декамерона.
Небольшой, симпатичный, (пока) без толп туристов, с интересными достопримечательностями и невероятно вкусной кухней. Уверена, этот день останется в вашей памяти навсегда!
Описание экскурсии«Сто избранных новелл весьма пикантны — эротика и смех. Бокаччо семь сотен лет назад дал варианты. Читайте и учитесь на примерах, как рожки наставлять удачно.» — эти строки о «Декамероне», написанном Джованни Бокаччо в 14 веке. Рекомендую к прочтению. А ещё хочу пригласить вас в городок, где он (может быть) родился, жил, умер и даже похоронен. Чертальдо! Небольшой, уютный, симпатичный, (пока) без толп туристов, с интересными достопримечательностями и вкусной кухней. Лук из Чертальдо известен на весь мир не менее, чем Бокаччо! А какие панорамные виды открываются, ведь чтобы попасть в городок, нужно проехаться на фуникулёре! Посещение этого городка я предлагаю совместить с посещением Сан Джиминьяно («античным Манхэттеном»), где до сих пор стоят 14 средневековых башен, где вы сможете попробовать самое вкусное мороженое, а еще узнать историю блаженной Серафимы. Важная информация: Экскурсия проходит на машине гида. Что взять с собой: Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, удобную обувь и любознательность.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов (там, где предусмотрено)
Место начала и завершения?
Флоренция
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на машине гида
- Что взять с собой:
- Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, удобную обувь и любознательность
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
