Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Чертальдо — уютный городок, где (может быть) родился, жил, умер и даже похоронен Джованни Бокаччо, автор скандального Декамерона.



Небольшой, симпатичный, (пока) без толп туристов, с интересными достопримечательностями и невероятно вкусной кухней. Уверена, этот день останется в вашей памяти навсегда!

Елена Ваш гид во Флоренции Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇬🇧 английский

итальянский

🇷🇺 русский Длитель­ность 8 часов Размер группы 1-4 человека €800 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии «Сто избранных новелл весьма пикантны — эротика и смех. Бокаччо семь сотен лет назад дал варианты. Читайте и учитесь на примерах, как рожки наставлять удачно.» — эти строки о «Декамероне», написанном Джованни Бокаччо в 14 веке. Рекомендую к прочтению. А ещё хочу пригласить вас в городок, где он (может быть) родился, жил, умер и даже похоронен. Чертальдо! Небольшой, уютный, симпатичный, (пока) без толп туристов, с интересными достопримечательностями и вкусной кухней. Лук из Чертальдо известен на весь мир не менее, чем Бокаччо! А какие панорамные виды открываются, ведь чтобы попасть в городок, нужно проехаться на фуникулёре! Посещение этого городка я предлагаю совместить с посещением Сан Джиминьяно («античным Манхэттеном»), где до сих пор стоят 14 средневековых башен, где вы сможете попробовать самое вкусное мороженое, а еще узнать историю блаженной Серафимы. Важная информация: Экскурсия проходит на машине гида. Что взять с собой: Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, удобную обувь и любознательность.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату