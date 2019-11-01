14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Всегда, отправляясь куда-либо, стараюсь найти гидов из местных жителей, поскольку только так можно узнать и прочувствовать посещаемые места, что называется, изнутри, не по открыточным буклетам и сведениям из интернета. В этот раз поездка сложилась спонтанно, времени было совсем мало, быстро нашла эту экскурсию по Тоскане и заказала "на свой страх и риск". У меня не получалось никак по времени с ужином, Гуля предложила вместо него пикник на природе и хорошую скидку.

По итогу могу сказать, что воистину, красота в глазах смотрящего и, добавлю, в сердце показывающего. Очень важно (особенно при ограниченности во времени), когда на экскурсии не просто излагаются стандартные факты и заученные фразы, а говорится от души, с "приправой" из местных обычаев, традиций, с любовью, без навязчивости и дидактизма, но деликатно, а где-то и с юмором, и безусловным знанием дела. Вот Гуля - именно такой гид (поверьте, мне есть с кем и где сравнивать), человек, влюбленный в Тоскану, в свое дело, а еще стильная женщина с утонченным вкусом (в следующий раз мне надо на другую экскурсию-шоппинг).

Очень жаль, что мне не удалось остаться на ужин в ресторанчике (столько наслышана, но зато сколько поводов вернуться!), но пикник удался!!! Вино, сыр (о, держите меня семеро!), потрясающие виды вокруг, еще и фотосессия (без фото, конечно, никак, но Гуля потрясающе умеет выстраивать кадр, видеть красоту везде, что даже мне, весьма самокритичной натуре, понравились)))

Гуля, спасибо большое за экскурсию, фото, приятное и полезное времяпровождение! До новых встреч, буду планировать более длительную поездку. И, конечно, горячо рекомендую всем!