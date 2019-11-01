14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Встретить закат в деревушке с открытки, узнать тайны старинной церкви и насладиться местными блюдами

Gulia
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Gulia – ваш гид
Средневековые городки Тосканы заслуживают всех восторженных эпитетов.

Вас увлекут улочки одного из них, Лоро Чуффена: вы найдете старинные мост и водяную мельницу, идеальные фото-точки и мистическую церковь.

Проводите день с бокалом вина, любуясь пейзажами, а в финале поужинаете в ресторанчике тосканской кухни, узнавая о ее особенностях и местной жизни.
75 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Montevarchi
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У этой экскурсии14 отзывов
4.86
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы

Что вас ожидает

Идиллия и таинственная церковь в средневековом борго
Мы отправимся в местечко с чудным названием Лоро Чуффена. Эта деревушка на холмах Вальдарно очарует вас атмосферой и гармонией с окружающей природой. Петляя по улочкам, вы выйдете к старейшей (и действующей по сей день) водяной мельнице Тосканы, полюбуетесь горной речкой и пройдете по мосту, построенному римлянами. А следом заглянете в Пьеве-ди-Гропина — церковь с очень сильной энергетикой. Вы рассмотрите украшающие ее сакральные фигуры волчиц, орлов, львов и драконов — вместе мы разгадаем тайны этих символов.

Тоскана в тарелке
После погружения в мистику мы полюбуемся изумительными тосканскими пейзажами и закатом. Если вы хотите почувствовать себя настоящими итальянцами, предлагаю сделать это с бокалом вина! На ужин вас будут ждать в уютном семейном ресторанчике, где радушный шеф-повар Стефано приготовит традиционные блюда. Вы насладитесь брускеттами и кростини, местными сырами и, конечно, пастой, а я расскажу о тонкостях кухни нашего региона и его традициях.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в городе, где я живу — Монтеварки. Доехать сюда можно на прямом поезде из Флоренции за 37 минут. Цена билета 6€ в одну сторону. Я встречу вас на станции, и мы продолжим путь на моей машине.
  • Все расходы (трансфер, аперитив с вином и полноценный ужин) включены в стоимость.
  • В летнее время ужин проходит на террасе ресторана, в остальное время — внутри.
  • Точное меню ужина может измениться.
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы
Очарование и вкусы Тосканы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Montevarchi.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Gulia
Gulia
Будем знакомы, я Гуля! Живу в Италии более 20 лет. В прошлом профессиональная актриса, ныне владелица небольшого ресторанчика тосканской кухни, где часто устраиваю тематические вечеринки с музыкой и спектаклем. Я не профессиональный гид, а просто творческая увлеченная натура, бесконечно влюбленная в Италию и во все прекрасное, что дарит эта волшебная страна. Считаю себя поистине счастливым человеком и не устаю благодарить судьбу за то, что подарила мне возможность жить с в самом красивом уголке планеты, чудеснейшей Тоскане! Люблю людей, общение, новые знакомства. Люблю делиться прекрасным со всеми, кому это по-настоящему интересно! Я покажу вам Тоскану такой, какой знаю и люблю ее. С удовольствием расскажу вам о местных традициях и открою секреты тосканской кухни. А модниц и модников познакомлю с магазинами, бутиками и аутлетами. Обещаю, вам понравится!
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14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 ноября 2019
Тосканой можно быть очарованной, просто колеся по просторам на машине, а вот попробовать Тоскану на вкус вам точно удастся в компании с обаятельной Гулей! Для тех, кто ждет много полезной информации, сразу скажу, что это не экскурсия, это поездка за ощущениями, это созерцание вперемежку с охами и вздохами. Прочувствовать все оттенки вина лучше всего , когда глаза видят все оттенки виноградников, полей и облаков на закате, а нос улавливает запахи свежей травы под ногами. Как передать вкус множества блюд за ужином? Их просто надо попробовать... И нет ничего проще - всего лишь обратитесь к Гуле!
30 октября 2019
Очень романтичная экскурсия,Гуля прекрасная и очаровательная.Показала раскошные виды Тосканы
3 октября 2019
Прекрасная экскурсия с великолепными видами и не менее прекрасной кухней в качестве завершения вечера!
Айшат
3 сентября 2019
Пожалуй, лучшая экскурсия из тех, на которых мне удалось побывать!
Гуля буквально с первых минут стала очень близкой и понятной, что очень важно на экскурсии. Датами и фактами могут сыпать многие, а вот расположить к себе, чтобы сразу стало уютно, не напряжно и интересно - это особое умение или дар.
Посмотрели маленький, затерянный среди холмов Тосканы городок, прогулялись почти в одиночестве (это было очень кстати после шумных больших городов Италии, пусть и прекрасных!) по средневековым улочкам, сделали массу замечательных фото на память.
Пикник на обочине с местным вином, легкими закусками, был сюрпризом, но, несомненно, приятным.
Конечно же, «вишенкой на торте» стал ужин. Я не первый раз в Италии, но таких изысканных по вкусу и эстетичных по внешнему виду блюд, я там еще не пробовала.
Лавандовый интерьер ресторана, атмосфера, благожелательность всех, кто участвовал прямо или косвенно при создании такой обстановки и оформления нашего ужина, завершили свое дело.
Еды, вина было много! Скажу прямо, мы все не осилили, но есть на свете, вероятно, более стойкие дегустаторы с хорошим аппетитом, для них это может быть важно))
Обязательно буду рекомендовать экскурсию с Гулей!
Уже начала это делать! :)
17 августа 2019
Знакомство с Тосканой в сопровождении очаровательной и гостеприимной Гули-это, пожалуй, один из лучших дней моего отпуска, говорю вам без преувеличения! Гуля встретила нас на вокзале Монтеварки, далее мы двинулись в путь до прекрасной средневековой деревушки Лоро Чуффена, съездили до стариной церквушки, посмотрели по пути красоты Тосканы, а неожиданным сюрпризом стал пикник с вином и закусками на виноградниках. Восторг, не иначе! Гуля сделала нам прекрасные фото, это очень приятный бонус)) ну и конечно, в завершении вечера нас ждал вкусный ужин в ресторане, сказать, что еды было много-это ничего не сказать)) мы не смогли все осилить. Очень советую экскурсию, так это было душевно, щедро и гостеприимно!
7 августа 2019
Всегда, отправляясь куда-либо, стараюсь найти гидов из местных жителей, поскольку только так можно узнать и прочувствовать посещаемые места, что называется, изнутри, не по открыточным буклетам и сведениям из интернета. В этот раз поездка сложилась спонтанно, времени было совсем мало, быстро нашла эту экскурсию по Тоскане и заказала "на свой страх и риск". У меня не получалось никак по времени с ужином, Гуля предложила вместо него пикник на природе и хорошую скидку.
По итогу могу сказать, что воистину, красота в глазах смотрящего и, добавлю, в сердце показывающего. Очень важно (особенно при ограниченности во времени), когда на экскурсии не просто излагаются стандартные факты и заученные фразы, а говорится от души, с "приправой" из местных обычаев, традиций, с любовью, без навязчивости и дидактизма, но деликатно, а где-то и с юмором, и безусловным знанием дела. Вот Гуля - именно такой гид (поверьте, мне есть с кем и где сравнивать), человек, влюбленный в Тоскану, в свое дело, а еще стильная женщина с утонченным вкусом (в следующий раз мне надо на другую экскурсию-шоппинг).
Очень жаль, что мне не удалось остаться на ужин в ресторанчике (столько наслышана, но зато сколько поводов вернуться!), но пикник удался!!! Вино, сыр (о, держите меня семеро!), потрясающие виды вокруг, еще и фотосессия (без фото, конечно, никак, но Гуля потрясающе умеет выстраивать кадр, видеть красоту везде, что даже мне, весьма самокритичной натуре, понравились)))
Гуля, спасибо большое за экскурсию, фото, приятное и полезное времяпровождение! До новых встреч, буду планировать более длительную поездку. И, конечно, горячо рекомендую всем!
5 августа 2019
Этим летом, приехав во Флоренцию побывали на экскурсии в Тоскану, которую проводила Гуля.
Экскурсия совершенно очаровательная!
Побывали в миниатюрном горном городочке. Посетили необыкновенную церковь 7 века, которая потрясла нас до глубины души. Продегустрировали тосканоское вино и сыры на лоне природы. Вечером нас ждал восхитительный ужин в милом ресторанчике со всем многообразием вкусового изобилия)
Всем рекомендуем эту экскурсию!
27 июля 2019
Эта экскурсия не стоит своих денег, к сожалению. Не ждите, что увидите очарование тосканских долин с открыток. Также ничего содержательного и завораживающего. Просто прогулка с женщиной , которая 20 лет живет в провинциальном городке Италии.
19 июля 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия,на которой мы узнали историю Тосканы,о́собенности национальной кухни,посмотрели интересный маленький городок,проехали туда на поезде,и видели холмы и равнины Тосканы, затем нас встретил гид и мы продолжили экскурсию на автомобиле,любуясь красотой этих мест,посетили старинную церковь 11 века, прекрасный городок,с сохранившейся мельницей,мост через глубокий каньон,8 века.затем нам было предложено дегустация вин Тосканы!на свежем воздухе.мы узнали что такое именно тосканское вино,и чем оно отличается от других вин,затем нас ждал ужин с национальной кухней тосканы.было очень приятно и душевно,гид отнёсся к нам,как к родственникам.было ощущение что мы знаем Гулю много лет.я. Всем советую эту экскурсию на свежем воздухе,вдали от шумных городов и душевной атмосферой праздника
23 июня 2019
Божественное вино, божественная еда! Необыкновенной красоты места, но все померкло после посещения ресторана! Гуля, огромное спасибо! Так все мило, по свойски, все продуманно!Такая вкуснятина! Одни восторги! И самое главное-заинтересованность в гостях! Забота- это очень приятно! Всем очень советую эту поездку! Окунётесь в глубинку Италии и насладитесь необыкновенной едой с очень приятными людьми! Спасибо! Рекомендую
Ещё 4 отзыва

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