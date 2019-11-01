14 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Идиллия и таинственная церковь в средневековом борго
Мы отправимся в местечко с чудным названием Лоро Чуффена. Эта деревушка на холмах Вальдарно очарует вас атмосферой и гармонией с окружающей природой. Петляя по улочкам, вы выйдете к старейшей (и действующей по сей день) водяной мельнице Тосканы, полюбуетесь горной речкой и пройдете по мосту, построенному римлянами. А следом заглянете в Пьеве-ди-Гропина — церковь с очень сильной энергетикой. Вы рассмотрите украшающие ее сакральные фигуры волчиц, орлов, львов и драконов — вместе мы разгадаем тайны этих символов.
Тоскана в тарелке
После погружения в мистику мы полюбуемся изумительными тосканскими пейзажами и закатом. Если вы хотите почувствовать себя настоящими итальянцами, предлагаю сделать это с бокалом вина! На ужин вас будут ждать в уютном семейном ресторанчике, где радушный шеф-повар Стефано приготовит традиционные блюда. Вы насладитесь брускеттами и кростини, местными сырами и, конечно, пастой, а я расскажу о тонкостях кухни нашего региона и его традициях.