🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны Начало: На площади Дуомо € 180 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 57 отзывов Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен... € 129 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 48 отзывов Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны Начало: На площади Санта Мария Новелла € 220 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 101 отзыв Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны Начало: На Piazza della Repubblica 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 50% скидка Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио Начало: На площади Микеланджело 100 € 50 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно» Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города € 110 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу Начало: На Piazza Santa Croce € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике Начало: На площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana) € 114 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Антикварные рынки провинциальной Тосканы Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Viva la donna! Великие женщины Флоренции Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города Начало: Piazza della Repubblica € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 10 отзывов Флоренция по следам «Инферно» Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов Начало: Около Палаццо Питти € 120 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции € 250 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города € 240 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Флорентийские штучки Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе Начало: на площади Santa Maria Novella € 155 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Флоренция: все оттенки Средневековья Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Флоренция и мода Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля Начало: на площади Синьории € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Кто такие флорентийцы Разобраться в повседневной жизни и традициях Флоренции на прогулке по историческому центру € 114 за всё до 25 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции Аутентичные уголки города, ремесленные мастерские и малоизвестные исторические факты Начало: Около Ponte Vecchio 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Великие властители Флоренции Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 10 отзывов Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города € 130 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 14 отзывов Старинные мастерские Флоренции: путешествие по ремеслам поколений Познакомьтесь с уникальными ремеслами Флоренции! Экскурсия покажет, как живут традиции в сердце Италии € 160 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 12 отзывов Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Флорентийские любовные истории Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем € 180 за всё до 10 чел.

Мини-группа 3.5 часа 1 отзыв Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30 € 150 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Мифы и легенды Флоренции Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы Начало: На Piazza Santa Maria Novella € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства 250 € 225 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать Начало: На площади Дуомо от € 100 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 57 отзывов Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00 € 40 за человека

Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Гастрономическое путешествие по Флоренции: вкусы, ароматы и традиции Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир итальянской кухни. Откройте для себя секреты тосканских блюд и напитков вместе с опытным гидом Начало: Рiazza Santa Maria Novella € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Нетуристическая Флоренция Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00 € 120 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 59 отзывов Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio Расписание: Любой день и время по договоренности € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации Начало: По договоренности Расписание: По договоренности с туристом € 130 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов Экскурсия по нетуристической Флоренции Начало: Piazza Santa Maria Novella Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 6 отзывов Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 6 отзывов Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами Начало: Площадь Санта Мария Новелла Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00 € 75 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Винная Флоренция Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании Начало: На Piazza del Duomo € 225 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Традиционные ремёсла Флоренции Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров Начало: На Золотом мосту € 180 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа Сплав на рафте по реке Арно Увидеть исторический центр Флоренции - с воды Начало: На пляже реки Арно € 150 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки Начало: На пьяццале Микеланджело € 300 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа По следам парфюмера Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин € 250 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Аудиогид 2 часа Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy € 10 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа В гостях у флорентийских графов Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без € 550 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа По ту сторону моста Начало: Палаццо Веккио Расписание: Летом после 18 часов € 75 за человека