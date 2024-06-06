Необычные экскурсии по Флоренции

Найдено 56 экскурсий в категории «Необычные» во Флоренции на русском языке, цены от €10, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Флоренция как на oткрытке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
180 за всё до 8 чел.
Настоящая Флоренция «для своих»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
129 за всё до 4 чел.
Легенды и предания Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
220 за всё до 6 чел.
Необычная Флоренция
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
101 отзыв
Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
10 июня в 15:30
11 июня в 09:30
250225 за всё до 6 чел.
Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
🚶 Пешая
скидка
50%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио
Начало: На площади Микеланджело
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10050 за всё до 6 чел.
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
110 за всё до 10 чел.
Секреты квартала Санта Кроче
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции
Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
Начало: На Piazza Santa Croce
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 6 чел.
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике
Начало: На площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 10 чел.
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
125 за всё до 4 чел.
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
225 за всё до 6 чел.
Флоренция по следам «Инферно»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 20 чел.
Девичник во Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 10 чел.
Козимо Старший Медичи и его потомки
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
240 за всё до 10 чел.
Флорентийские штучки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Флорентийские штучки
Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе
Начало: на площади Santa Maria Novella
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
155 за всё до 2 чел.
Флоренция: все оттенки Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Флоренция: все оттенки Средневековья
Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек
Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
120 за всё до 10 чел.
Флоренция и мода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Кто такие флорентийцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Кто такие флорентийцы
Разобраться в повседневной жизни и традициях Флоренции на прогулке по историческому центру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 25 чел.
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Аутентичные уголки города, ремесленные мастерские и малоизвестные исторические факты
Начало: Около Ponte Vecchio
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
250225 за всё до 6 чел.
Великие властители Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 10 чел.
Старинные мастерские Флоренции: ремесло поколений
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Старинные мастерские Флоренции: путешествие по ремеслам поколений
Познакомьтесь с уникальными ремеслами Флоренции! Экскурсия покажет, как живут традиции в сердце Италии
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
12 отзывов
Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Флорентийские любовные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
150 за человека
Мифы и легенды Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250225 за всё до 6 чел.
Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 100 за всё до 6 чел.
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
57 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
40 за человека
Гастрономическое приключение во Флоренции
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Гастрономическое путешествие по Флоренции: вкусы, ароматы и традиции
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир итальянской кухни. Откройте для себя секреты тосканских блюд и напитков вместе с опытным гидом
Начало: Рiazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Нетуристическая Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Нетуристическая Флоренция
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Вечернее свидание с Флоренцией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Экскурсия по нетуристической Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции
Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
150 за всё до 10 чел.
Лёгкая экскурсия или всё, что нужно увидеть за 1,5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
75 за человека
Винная Флоренция
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
225 за всё до 7 чел.
Традиционные ремёсла Флоренции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 5 чел.
Сплав на рафте по реке Арно
Индивидуальная
2 часа
Сплав на рафте по реке Арно
Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Начало: На пляже реки Арно
30 июня в 16:00
20 июля в 09:00
150 за всё до 10 чел.
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
По следам парфюмера
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
250 за всё до 6 чел.
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy
8 июля в 17:00
9 июля в 09:00
10 за человека
В гостях у флорентийских графов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
550 за всё до 6 чел.
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 10 чел.
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека
Три музея за три часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    Флоренция как на oткрытке
    Лидия, спасибо за незабываемые впечатления. Все было по делу. Вовлеченность на 100% в процесс.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
    Начинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчик, пыталась нас максимально погрузить в тему экскурсии и рассказ был содержательный и впечатляющий. Спасибо ей за совет в посещении других интересных мест в Тоскане.
    Начинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчикНачинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчикНачинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчик
  • J
    Jana
    26 мая 2024
    Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
    Были на экскурсии с подругами, очень интересно, много познавательных и увлекательный фактов. Время пролетело незаметно, хотелось слушать и слушать дальше. Очень продумано, разданы наушники, поэтому даже в толпе туристов все прекрасно слышно
  • Р
    Ринат
    24 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
    Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
  • В
    Виктория
    14 мая 2024
    Легенды и предания Флоренции
    Хотелось бы выразить большую благодарность Елене за очень легкую и интересную подачу информации. Елена провела нас по очень атмосферным местам,
    читать дальше

    сумела заинтересовать интересными легендами и фактами, при этом вся историческая информация структурировалась и запомнилась также легко. Рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет прочувствовать атмосферу города и прикоснуться к его тайнам

  • О
    Оксана
    26 апреля 2024
    Гастрономическая прогулка и винная дегустация с сомелье
    Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
  • О
    Ольга
    25 апреля 2024
    Флоренция как на oткрытке
    Мы были у Лидии на экскурсии 5 лет назад и выбрали ее и сейчас, помня ее эрудированность, позитив и энергичность)
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    Рады, что время идет, а ничего не меняется)) Спасибо гиду за прекрасную экскурсию, интересные факты и необычную подачу материала. Очень рекомендуем!

  • Г
    Галина
    21 апреля 2024
    Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
    Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
  • Г
    Гюльнара
    18 апреля 2024
    Необычная Флоренция
    Экскурсия с Дарьей очень понравилась. 3 часа прошли незаметно, материал был интересен, необычен. Флоренция с Дарьей открылась совсем с другой стороны.
  • А
    Анна
    15 апреля 2024
    Данте, «Божественная комедия» и Флоренция
    Это была наша первая экскурсия в этом богатом городе Флоренция. Просто великолепно!!! Потом мы еще несколько раз пользовались услугами гида,
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    но удивительно, только от Ирины мы получили массу информации о соборе Санта-Мария-Дель-фьере. Но это как нюанс. Всё очень понравилось!!! Рекомендую на 500%

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики во Флоренции
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Флоренция как на oткрытке
  2. Настоящая Флоренция «для своих»
  3. Легенды и предания Флоренции
  4. Необычная Флоренция
  5. Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
Какие места ещё посмотреть во Флоренции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
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