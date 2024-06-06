1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Флоренция как на открытке: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Флоренции: исторические здания, скрытые улочки и лучшие смотровые площадки. Уникальная возможность увидеть город с новой стороны
Начало: На площади Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 13:00
€180 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уникальная прогулка по Флоренции: культура, искусство, вкусы
Погрузитесь в атмосферу Флоренции, насладитесь местной культурой и кулинарией в компании знающего гида
Начало: 2 минуты пешком от центрального ж/д вокзала Флорен...
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и предания Флоренции: путешествие в сердце истории
Забудьте о стандартных маршрутах! Вас ждет погружение в мир тайн и легенд Флоренции, которые раскроют город с неожиданной стороны
Начало: На площади Санта Мария Новелла
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€220 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Флоренция: уникальный маршрут по тайным тропам города
Загляните в укромные уголки Флоренции, где каждый камень хранит свою историю, а каждый поворот открывает новые тайны
Начало: На Piazza della Repubblica
10 июня в 15:30
11 июня в 09:30
250€225 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка к базилике Сан-Миниато-аль-Монте
Полюбоваться древнейшей церковью Флоренции и узнать, как связаны масоны и Пиноккио
Начало: На площади Микеланджело
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам героев романа Дэна Брауна «Инферно»
Прогулка по Флоренции, вдохновленная романом Дэна Брауна «Инферно». Оживите страницы книги, исследуя ключевые места города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€110 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Санта Кроче: путешествие по скрытым уголкам истории Флоренции
Загляните в уникальные уголки Санта Кроче, где история оживает в деталях, недоступных обычному туристу
Начало: На Piazza Santa Croce
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флорентийские страсти: любовь, интриги, преступления
Взглянуть на колыбель Ренессанса с другого ракурса и увидеть город в его «человеческом» облике
Начало: На площади Объединения Италии (Unità d’Italiaiana)
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Антикварные рынки провинциальной Тосканы
Отправиться на лучшие ярмарки пригородов Флоренции за винтажными сокровищами
12 июня в 10:00
14 июня в 16:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Viva la donna! Великие женщины Флоренции
Погрузитесь в историю Флоренции через призму женских судеб. Откройте для себя тайны и интриги, связанные с известными дамами города
Начало: Piazza della Repubblica
10 июня в 15:00
11 июня в 08:00
€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция по следам «Инферно»
Погрузиться в атмосферу увлекательных приключений и таинственных символов
Начало: Около Палаццо Питти
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Девичник во Флоренции: культурное путешествие и развлечения
Погрузитесь в атмосферу Ренессанса, исследуя истории любви и красоты во время экскурсии во Флоренции
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Козимо Старший Медичи и его потомки: экскурсия по Флоренции
Путешествие по следам семьи Медичи во Флоренции. Узнайте о Козимо Старшем, его наследии и влиянии на становление города
11 июня в 12:30
12 июня в 12:30
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Флорентийские штучки
Почувствовать обаяние местной повседневности и увезти оригинальные вещи, напоминающие о городе
Начало: на площади Santa Maria Novella
1 июля в 15:00
2 июля в 10:00
€155 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Флоренция: все оттенки Средневековья
Погрузитесь в средневековую Флоренцию: узнайте о жизни Данте, посетите Дворец Даванцати и раскройте тайны городских улочек
Начало: У Кафедрального собора Санта Мария дель Фьоре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кто такие флорентийцы
Разобраться в повседневной жизни и традициях Флоренции на прогулке по историческому центру
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€114 за всё до 25 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Аутентичные уголки города, ремесленные мастерские и малоизвестные исторические факты
Начало: Около Ponte Vecchio
10 июня в 15:00
11 июня в 10:00
250€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великие властители Флоренции
Разобраться в политических интригах Медичи и Данте в потайных ходах палаццо Веккьо
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Яды и алхимия: секретная жизнь средневековой Флоренции
Погрузитесь в атмосферу средневековой Флоренции, узнайте о ядах, алхимии и тайнах семьи Медичи. Увлекательное путешествие по историческим местам города
Завтра в 13:00
10 июня в 10:00
€130 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старинные мастерские Флоренции: путешествие по ремеслам поколений
Познакомьтесь с уникальными ремеслами Флоренции! Экскурсия покажет, как живут традиции в сердце Италии
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Данте, «Божественная комедия» и средневековая Флоренция: эксклюзивное путешествие
Почувствуйте дух Возрождения и вдохновение Данте, пройдя по узким улочкам Флоренции, где каждый камень хранит истории эпохи
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Флорентийские любовные истории
Погулять по историческому центру и погрузиться в его романтические сюжеты с гидом-писателем
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
Мастер-класс в гостях у флорентийского шеф-повара
Под приятные разговоры приготовить блюда тосканской кухни: пасту и брускетты
Начало: В Таварнуцце, регион Тоскана
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 18:00, в субботу и воскресенье в 11:30
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
€150 за человека
Индивидуальная
2 часа
Мифы и легенды Флоренции
Прикоснуться к удивительным сюжетам города, раскрыть его тайны и расшифровать таинственные символы
Начало: На Piazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Медичи: 300 лет династии, подарившей Флоренции вечность
Отправиться в путешествие по следам самого знаменитого и влиятельного флорентийского семейства
10 июня в 15:30
11 июня в 08:30
250€225 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое приключение с дегустацией вин в сердце Флоренции
Погрузитесь в мир итальянских вкусов: от местных деликатесов до изысканных вин, научитесь их ценить и выбирать
Начало: На площади Дуомо
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от €100 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Вторник, четверг, суббота в 17:00
11 июня в 17:00
15 июня в 17:00
€40 за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическое путешествие по Флоренции: вкусы, ароматы и традиции
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее погружение в мир итальянской кухни. Откройте для себя секреты тосканских блюд и напитков вместе с опытным гидом
Начало: Рiazza Santa Maria Novella
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нетуристическая Флоренция
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:30. Вторник, четверг, суббота в 18:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€120 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечернее свидание с Флоренцией: индивидуальный осмотр достопримечательностей
Погрузитесь в вечернюю сказку Флоренции, где исторические здания оживают под светом иллюминации
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по нетуристической Флоренции
Начало: Piazza Santa Maria Novella
Расписание: Любой день и время на ваше усмотрение по договоренности
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Быт, нравы и страсти средневековой Флоренции
Узнать захватывающую историю города и его жителей в XIII-XIV веках
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Флоренция за 1,5 часа: памятники, истории, культура
Ваш путеводитель по самым значимым достопримечательностям Флоренции, сопровождаемый увлекательными рассказами
Начало: Площадь Санта Мария Новелла
Расписание: Ежедневно с 8.00 - 11.00 / 18.00 - 20.00
€75 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Винная Флоренция
Погулять по старинным кварталам и отыскать знаменитые винные окошки в душевной компании
Начало: На Piazza del Duomo
10 июня в 15:00
11 июня в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Традиционные ремёсла Флоренции
Шопинг-поход по лавочкам искусных флорентийских мастеров
Начало: На Золотом мосту
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сплав на рафте по реке Арно
Увидеть исторический центр Флоренции - с воды
Начало: На пляже реки Арно
30 июня в 16:00
20 июля в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
По Флоренции пешком: прогулка + фотосессия
Побывать на красивейшей площади города, увидеть древнюю церковь и получить профессиональные снимки
Начало: На пьяццале Микеланджело
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
По следам парфюмера
Погрузиться в мир ароматов на родине парфюмерии и побывать на дегустации вин
17 июня в 10:30
18 июня в 10:00
€250 за всё до 6 чел.
Аудиогид
2 часа
Необычная пешеходная аудиопрогулка по Флоренции от местного жителя
Начало: Santa Maria Novella, Firenze Fl, Italy
8 июля в 17:00
9 июля в 09:00
€10 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
В гостях у флорентийских графов
Прогуляться с семьёй благородных аристократов по их владениям с дегустацией вина или без
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Легенды и секреты Флоренции - для взрослых и детей
Обнаружить необычные детали и услышать любопытные истории на экскурсии по нетуристическим тропам
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
€75 за человека
Индивидуальная
3 часа
Три музея за три часа
Начало: Площадь Синьории, возле льва
Расписание: Кроме понедельника! 8.30 - 13.00/ 14.30-18.00
€220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Лидия, спасибо за незабываемые впечатления. Все было по делу. Вовлеченность на 100% в процесс.
- ААнастасия31 мая 2024Начинающий гид Олеся, порадовала нас своими знаниями в истории страны и города Флоренция. Она прекрасный рассказчик, пыталась нас максимально погрузить в тему экскурсии и рассказ был содержательный и впечатляющий. Спасибо ей за совет в посещении других интересных мест в Тоскане.
- JJana26 мая 2024Были на экскурсии с подругами, очень интересно, много познавательных и увлекательный фактов. Время пролетело незаметно, хотелось слушать и слушать дальше. Очень продумано, разданы наушники, поэтому даже в толпе туристов все прекрасно слышно
- РРинат24 мая 2024Замечательная экскурсия в уютной небольшой группе. Мы узнали и про искусство, и про архитектуру, и про личностей, связанных с городом. Было интересно и ненавязчиво. Ещё раз большое спасибо за отличный вечер!
- ВВиктория14 мая 2024Хотелось бы выразить большую благодарность Елене за очень легкую и интересную подачу информации. Елена провела нас по очень атмосферным местам,
- ООксана26 апреля 2024Нам с мужем понравилась дегустация. Мы интересуемся вином и узнали от Надии много интересной информации про тосканское вино, а также получили дегустационные лайфхаки)). Общение было приятным, когда в следующий раз будем во Флоренции, обязательно встретимся!
- ООльга25 апреля 2024Мы были у Лидии на экскурсии 5 лет назад и выбрали ее и сейчас, помня ее эрудированность, позитив и энергичность)
- ГГалина21 апреля 2024Спасибо за экскурсию, было очень познавательно, большое количество материала, очень сложно запомнить, но очень интересно.
- ГГюльнара18 апреля 2024Экскурсия с Дарьей очень понравилась. 3 часа прошли незаметно, материал был интересен, необычен. Флоренция с Дарьей открылась совсем с другой стороны.
- ААнна15 апреля 2024Это была наша первая экскурсия в этом богатом городе Флоренция. Просто великолепно!!! Потом мы еще несколько раз пользовались услугами гида,
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Необычные»
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